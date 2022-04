Bürgerversammlung in Schwabbruck: Bürgermeister stellt große Projekte vor

Nach zweijähriger Pause

Nach längerer Corona-bedingter Pause fand in Schwabbruck wieder eine Bürgerversammlung statt. Viele Projekte, die der Gemeinderat angestoßen hatte, wurden vorgestellt.

Schwabbruck – Zwei Jahre hat in Schwabbruck Corona-bedingt keine Bürgerversammlung mehr stattgefunden. Größeren Klärungsbedarf hatten die Bürger deshalb aber nicht, wie sich nun bei der jüngsten Versammlung im Schäferwirt zeigte. Nur eine Anfrage gab es: Wie denn die Vorfahrt im Bereich Feuerwehr/Kirchgasse geregelt ist, wollte ein Schwabbrucker wissen.

Er sei bislang von „rechts vor links“ ausgegangen. Nun habe er erfahren, dass die Vorfahrt durch die Pflasterung aufgehoben sei. Auch wenn er kein Freund von Schildern sei, müsse das klar geregelt und erkennbar sein, forderte er. Gerade im Winter und von Ortsfremden könne die Pflasterung nicht wahrgenommen werden. Bürgermeister Norbert Essich versprach, sich der Sache anzunehmen.

Auch wenn es ansonsten keine Fragen gab, war das Interesse an den Ausführungen des Bürgermeisters groß. Rund 50 Bürger lauschten der Zusammenfassung von Entscheidungen des Gemeinderats im vergangenen Jahr. Auch der Haushalt 2021 wurde in aller Kürze noch einmal vorgestellt.

Bericht zum Pumpwerk und Sanierungskonzept

Auf zwei der größten Projekte in der Gemeinde – eines davon abgeschlossen, das andere noch am Anfang – ging Oliver Chmiel von „Wipflerplan“ ein. So schilderte er die Bauarbeiten für den Anschluss an die Schongauer Kläranlage. Seit Dezember 2020 ist das Pumpwerk in der Schönachgemeinde bekanntlich in Betrieb. Zuvor galt, es eine lange Leitungstrasse zu verlegen, enorme Erdmassen zu bewegen und mit zahlreichen Grundstückseigentümern zu verhandeln, fasste Chmiel zusammen. Außerdem hatte das Unternehmen im Sommer 2021 den Teich drei der ehemaligen Kläranlage in ein Biotop umgestaltet. Für den ersten Teich konnte der Bürgermeister Neuigkeiten vermelden. Man habe die Genehmigung für die Verfüllung, der Gemeinderat hat dazu eine Ausschreibung beschlossen (Bericht folgt).

Die Firma Wipflerplan bleibt weiter in Schwabbruck tätig: Bis 2024 soll ein sogenanntes Sanierungs- und Strukturkonzept erstellt werden. Dabei werden alle Kanäle in der Gemeinde mit Kameras befahren und ein digitaler Plan erstellt. Die Kanäle werden anschließend je nach Dringlichkeit einer Sanierung kategorisiert, erklärte Chmiel. Die Arbeiten im nordöstlichen Dorfgebiet sollen demnächst starten – die Anwohner werden rechtzeitig informiert, so Essich. Im nächsten Jahr ist der Ortskern dran, 2024 der südliche Bereich.

Kindergarten soll erweitert werden

Auch in Sachen Kindergarten steht der Gemeinde ein großes Vorhaben bevor: Eine Erweiterung, wie Essich erklärte. Dazu sollen Teile des Rathauses umgebaut werden. Bürgermeisterbüro und ein neuer Sitzungssaal, der auch von Vereinen genutzt werden kann, sollen im Pfarrhaus entstehen. Architekt Manfred Ullmann will das Projekt in der kommenden Gemeinderatssitzung der Öffentlichkeit vorstellen, kündigte Essich an.

Mit dem Hochwasserzweckverband werde eine Leistungsbeschreibung vorbereitet. Dabei wird der Ist-Zustand von Gewässern sowie ein Entwicklungsplan erfasst, um zu klären, welche Möglichkeiten man beim Hochwasserschutz habe, erklärte Essich. Die Zusammenlegung des Bauhofs mit dem Schwabsoiener im vergangenen Jahr funktioniere nach wie vor gut. Der Vertrag läuft vorerst bis 2026.

Im Bereich Engenschwang habe man ein Waldumbau-Projekt. Fichten würden entnommen und mit Eichen, Schwarzerlen und Linden aufgeforstet. Außerdem sollen die Krautgärten umgestaltet und zum Aushängeschild werden. Geplant ist auch, dass im Frühjahr der neue Dorfbrunnen aufgestellt wird. Diese Projekte sprach Essich unter anderem in seiner Rede an.

Im Baugebiet Burggener Straße/Am Reigerbach seien bereits zehn von 13 Grundstücken verkauft. Die übrigen sollen in der kommenden Sitzung an Interessenten vergeben werden. Er wisse, dass es im Ort verschiedene Bebauungspläne gibt. Trotzdem bat Essich darum, sich an den jeweils geltenden zu halten. Die (viele) Arbeit als Bürgermeister mache ihm großen Spaß, betonte er. Verbesserungen an Bauprojekten im Nachhinein seien aber auch für ihn belastend.