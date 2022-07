Gut 1000 Besucher erfreuen sich an ausgesuchten Schwabbrucker Gärten

Im Garten von Karin und Martin Graf in Schwabbruck gibt es viele eigenhändig angefertigte Dekorationen aus Beton. Ferner sorgen ein großer Schwimmteich, ein Sitzplatz mit Pizzaofen sowie eine schöne Pergola für Abkühlung als auch gemütliche Stimmung. © Ellenberger

Am letzten Sonntag im Juni war es soweit: Der „Tag der offenen Gartentür“ fand erstmals auch in Schwabbruck statt. Die teilnehmenden Gartenbesitzer hatten viel Zeit und Mühe in die Vorbereitung ihrer Gärten investiert. Umso mehr durften sie sich über das rege Interesse vieler Besucher freuen.

Schwabbruck – Insgesamt sechs verschieden gestaltete Gärten und noch einiges mehr gab es für die geschätzt gut 1000 Besucher an dem federführend von der Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Schwabbruck, Silvia Richter, organisierten Tag zu bestaunen. Auch wenn die Gärten auf ganz individuelle Weise angelegt sind, vermögen es durchweg alle, aufgrund ihrer interessanten und abwechslungsreichen Gestaltung, ansprechend auf ihre Betrachter zu wirken.

„Plant for the planet“-Gruppe mit dabei

Auch das Künstlerpaar Bali Tollak und Wolfgang Dennig hatte den Tag genutzt, um auf das 20-jährige Bestehen ihres Kunstateliers in Schwabbruck aufmerksam zu machen. Beide unterstützen den Verein mit eigens angefertigten Seelenbrettern, die ihre Betrachter zum Innehalten und Stillwerden in der oft so lauten und schnelllebigen Zeit anregen sollen.

Die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Schwabbruck, Silvia Richter, und ihr Mann Christoph zeigten sich beeindruckt von dem regen Besucherinteresse. Ihren Garten hatten sie vor 20 Jahren angelegt. Er erfreut die Betrachter unter anderem mit Blumenbeeten, einem Gewächshaus und einem Schwimmteich. © Ellenberger

Ferner nutzten die Mitglieder der Kinder- und Jugendorganisation „Plant for the Planet“ die Gelegenheit, ihre mit Bäumen und dem Klimawandel verbundenen Aktivitäten im offenen Garten der Familie Siegl vorzustellen. Der Erlös für die dabei zum Verkauf gestandenen und aus Naturmaterial hergestellten Artikel wird für das Pflanzen von Bäumen verwandt.

Großes Interesse am Krautgarten

Weiterhin konnten die Besucher das dank bürgerlichen Engagements im Aufbau befindliche und von der lokalen Aktionsgruppe „Auerbergland-Pfaffenwinkel“ geförderte Projekt „Krautgarten besuchen“. Mit Unterstützung der Gemeinde und durch Spenden entsteht dort auf die erst jüngst von Brigitta Siegl gestartete Initiative hin ein Wohlfühlort.

Die jungen Mitglieder von „Plant for the Planet“ verkauften die aus Naturmaterial hergestellten Artikel zum Pflanzen von Bäumen. © Ellenberger

Neben dem bereits erwähnten Garten der Familie Siegl waren auch die Gartentüren bei den Familien Graf, Lochbihler, Pfettrisch, Preis und Richter offen. Obstbäume, Gewächshäuser, (Hoch)Beete als auch Schwimmteiche, eine Brücke und ein Hühnerstall fügen sich harmonisch in die allesamt sehenswert bunten Gärten ein.

Sowohl für die Besucher, als auch die Besuchten, war es ein lohnenswerter Tag, nach dessen Ende alle ein rundum positives Fazit zogen. Neben vielen Besuchern aus den mehr oder weniger weit entfernten örtlichen Umfeld waren einige Besucher sogar aus München, Dachau und Augsburg nach Schwabbruck gekommen. Viel Lob gab es zudem für die Verpflegungsstation, an der es Fleisch, Fisch und allerhand Kuchensorten gab, Dem Hinweis von Silvia Richter zufolge waren am Abend alle Gartenbesitzer „geflasht“ von dem Erlebnis.

