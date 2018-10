Matuschik als wandelnder Wahlomat

Er ist bekannt aus dem Radio und als Politiker mit seiner Mut-Partei. Nun trat Matthias Matuschik als Kabarettist im „Kuhstall“ in Schwabbruck auf und beglückte sein Publikum.

Schwabbruck – Der Mann hat verloren, nicht nur die Landtagswahl. Bei seinen Auftritten bekommt er nur Schöfferhofer Bier zu trinken und sogar sein Computer verweigert die Gefolgschaft. Und dann hatte der wandelnde Wahlomat noch das falsche Publikum: denn ganz gegen den Bayerntrend hatte eine Dame aus dem Publikum FDP gewählt und nicht eine der anderen Parteien.

Den einen oder anderen Witz aber werde sein Publikum schon noch verstehen, ist sich der Komödiant sicher, in ein oder zwei Wochen. So lange braucht das Internet in der Provinz ja ohnehin, bis das Fax zugestellt wird, glaubt der Oberpfälzer.

„Gerne wider“, so heißt das brandneue Programm des Kabarettisten, und es enthält auch keinen Schreibfehler. Denn Matuschik ist Nihilist, er gibt zu, an das Nichts zu glauben. Und entsprechend lässt er kein gutes Haar an niemandem. Ob es darum geht, „dass wir zwar Karnickel essen, aber Hunde und Katzen nicht“, oder die Wallfahrt der Züchter, die hoffen, die afrikanische Schweinepest möge doch ihre Tiere verschonen, in seiner unnachahmlichen Kunst, allen möglichen Nichtigkeiten kabarettistische Züge zu verleihen (so die Ankündigung), schafft es Matuschik, absolut jeden vor den Kopf zu stoßen –, Katholiken, Tierfreunde, Junggesellinnen, Wähler.

In seiner Erinnerung müssen es wohl an die 3000 Menschen gewesen sein, die er vor der Landtagswahl mit seinem Wahlprogramm versucht hat zu bespaßen. Allein, es bleibt die Frage, in einem Saal oder über die Wochen.

„Einfach mal dagegen halten“, lautet das Motto des Radiomoderators, auch wenn sein Publikum nicht immer verstehen will, worum es geht. Dafür aber kann er einen Witz, einem Drahtzieher gleich, auswalzen, bis aus dem Centstück ein Unterseekabel wird.

Vielleicht gibt es in seiner Heimat ja wirklich kein WLAN, dafür hat man in Schwabbruck schon Breitband. Vielleicht war es ja auch ein Omen, dass sein Computer am Anfang den Dienst versagte. Daran musste das Passwort schuld sein oder das schlimme WLAN oder diese Partei, die ohnehin an allem schuld ist, wenn gar nichts mehr geht. Damit kann man schon ein paar Minuten gut machen: „Klatschen Sie doch noch einmal bitte“, versuchte er das zurückhaltende Publikum zu animieren.

„Gerne wider“ ist so brandneu, dass Matuschik noch nicht ganz textsicher ist und gerne, wieder und wieder, den Kontakt zum Publikum verliert. Gut, dass sein Computer dann doch mitarbeitet, sonst hätte er am Ende noch improvisieren müssen, wie bei seinem Rapp oder den Dialektimitationen, ob Niederbayern oder Sachsen oder bei seinen Volten gegen Schweizer und Griechen.

Immerhin bekam er im Kuhstall gutes Bier aus der Region und nicht nur die Fußballplörre zu trinken, es fehlt nur die Masseuse, die für alles offen ist, kleiner Kabarettistengag.

Immerhin kann Matthias Matuschik über sich lachen, ab und an wenigstens, um seinem Publikum zu zeigen, dass das Gesagte witzig gewesen sein könnte. „Es ist hart, was ich mache“, weiß er. So hart, dass er um etwas Stimmung zu bekommen, sogar seine DVDs verschenken würde. Hoffen wir also, dass er sie doch noch los wird.

VON OLIVER SOMMER