Mut zur Veränderung, aber „gegessen wird zu Hause!“

Auf dem Landfrauentag 2020 in Schwabbruck wurde nicht nur gefeiert. Mit zahlreichen Beiträgen von Ehrengästen, die die Arbeit der Bäuerinnen wertschätzten, war auch eine klare Forderung verbunden: Heimische Produktion soll durch zu strenge Auflagen nicht ins Ausland verdrängt werden. Der Bedarf soll möglichst im Land gedeckt werden. Ganz getreu dem Motto: „Gegessen wird zuhause!“

Schwabbruck – Es bedeute beispielsweise einen Strukturbruch für die Bauern, Anbindehaltung, Düngemengen und Ferkelkastration umzustellen, sagte Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher. Und zwar einen Bruch, der mangels Planungssicherheit viele Bauern vor essentielle Fragen stelle.

Wie es besser gemacht werden soll, das wurde nicht konkret genannt. Vor allem die ungeklärte Frage, wie der inländische Bedarf an Landwirtschaftsprodukten bei weniger Düngung auch nur annähernd gedeckt werden soll, stellten die Frauen in den Raum. Es sei keine Lösung, im Land vorbildlich zu handeln und gleichzeitig aus dem Ausland hinzu zu kaufen. Dann gehe der Wandel nach hinten los. Schließlich kaufe man dort zu, „wo weder Tierwohl gewährleistet, noch über Düngung selbst entschieden werden kann“, so die Kreisbäuerin. „Der Trend geht eindeutig in Richtung Bewusstwerdung, Transparenz. Wir haben mehr und mehr vegane Menschen. Die Leute wollen wissen, wie und wo Tierhaltung stattfindet, sie erwarten ein hohes Maß an Tierwohl.“

Das Motto: „mitdenga, redn mid de Leid, sich einbringa“

Und Sulzenbacher ermutigte: Region gestalten heiße auf gut bayerisch „mitdenga, redn mid de Leid, sich einbringa.“ Nur so könne man das „gewaltige Maß an Anforderungen“ mitgestalten und bewältigen. Mit diesem politischen Herzstück der Veranstaltung verbanden die Frauen den klaren Wunsch an alle: „Mut zur Veränderung, dann können wir die Region gestalten.“

Zahlreiche Gäste aus Politik und Vereinen beehrten den Landfrauentag mit ihrer Anwesenheit. So nahmen beispielsweise die stellvertretende Landrätin Regina Bartusch, Bürgermeister Falk Sluyterman (Schongau), Norbert Essich (Schwabbruck), Altbürgermeister Erwin Sporrer (Schwabbruck), Georg Echtler (Ingenried), Altbürgermeister Heimo Schmid (Bernbeuern), Michael Asam (Peiting) und Albert Hadersbeck (Altenstadt) an der Veranstaltung teil. Weiter unter den Ehrengästen waren Kreisobmann Wolfgang Scholz und sein Stellvertreter Martin Huber, Ehrenlandesbäuerin Annemarie Biechl, Ehrenkreisbäuerin Christa Off, Kreisrat Friedrich Zeller sowie Vertreter der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel, der Sparkasse Oberland und des Maschinenrings Oberland, um nur einige der wichtigen Persönlichkeiten zu nennen.

Die stellvertretende Landrätin Regina Bartusch würdigt die Bäuerinnen mit den Worten: „Regionalität bedeutet für mich, regional kaufen, konsumieren, weiterempfehlen zu können.“ Und der Dialekt sei wichtig. „Der Dialekt ist eine gewählte Wortwahl“, so Bartusch. Allein in ihrer Familie gebe es drei, vier verschiedene, die dort zusammengeheiratet haben. Dialekt sei lernbar, komme von Herzen und man könne damit auch zwischen den Zeilen lesen, wenn man ihn versteht.

Der Versammlung ging ein gemeinsamer Gottesdienst mit Pfarrer Sebastian Schmidt und ein gemeinsames Mittagessen voraus. Es gab natürlich Regionales: Zwiebelrostbraten vom Allgäuer Weiderind. Der Landfrauenchor trug mit einem Augenzwinkern zur Unterhaltung bei. Ein Likörchen sei schöner als so mancher Blumenstrauß, sangen die Frauen.

Entwicklungszusammenarbeit in Kenia

Zum Schluss hielt Waltraud Ranz einen Bildervortrag über ein Projekt der Entwicklungszusammenarbeit mit Kenia, das sie maßgeblich für die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit durchgeführt hat. „Am eindrucksvollsten für die Bäuerinnen vor Ort war die Schilderung über die Qualitätskontrolle bei Rindersamen“, so Ranz. Wenn der Behälter beim Öffnen nicht vor Kälte dampfe, riet sie ihren afrikanischen Kolleginnen zur Vorsicht. „Go home“ sollten sie dann dem Betrüger sagen.

KATHRIN SCHÄFER





