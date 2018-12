1480 Geschenkpakete rollen nach Bosnien

Alle Jahre wieder. In diesem Jahr zum 11. Mal für Marcel Reintsch und seinen umfunktionierten Viehtransporter. Mit Hubert Pfettrisch als Beifahrer und Begleiter wird Reintsch wieder an der großen Johanniter Weihnachtstruck Aktion teilnehmen. Während Freunde und Verwandte die freien Tage zwischen den Festtagen nutzen, um Ruhe und Entspannung zu suchen, steuern die beiden Freunde ihren Truck bis an die serbische Grenze. In Janja wird große Bescherung sein.

Schwabbruck – Marcel Reintsch ist mit Leib und Seele Berufskraftfahrer und in ganz Europa mit seinem Viehtransporter unterwegs. Eigentlich hätte er sich während der Weihnachtsfeiertage eine Ruhepause verdient. Doch Fehlanzeige. Reintsch wechselt nur die Fracht und ist dann in Sachen „Johanniter Weihnachtstrucker“ unterwegs. Voll bis unter das Dach mit Geschenkpaketen beladen wird er seinen Sattelzug in Richtung Bosnien steuern. Wie schon in den vergangenen zehn Jahren.

Sein Beifahrer ist wieder Hubert Pfettrisch, Kommandant der örtlichen Feuerwehr. Zwei Transporter stehen am Nachmittag vor Heiligabend vor dem Feuerwehrhaus in Schwabbruck. Ein Sammelpunkt. Vor der Abfahrt wird sich ein dritter dazugesellen, um nochmals genau gewogen zu werden. Der kroatische Zoll lässt grüßen. Am beleuchteten Tannenbaum will man sich bei Glühwein und anderen Leckereien von den Fahrern verabschieden. Die letzten Pakete werden entgegengenommen und im Sattelzug gestapelt. Auch Bürgermeister Norbert Essich übergibt sein Schärflein.

Reintsch und Pfettrisch hatten im Vorfeld alle Hände voll zu tun. Wegen des organisatorischen Rückzugs von Lidl, der als Logistik Partner ausgestiegen ist, musste alles selbst organisiert werden. „Und zwar von Stralsund bis Kempten“, wie es Reintsch erzählt. Deshalb gab es in diesem Jahr viele kleine Stationen, wo Pakete abgegeben werden konnten. Diese Stationen mussten dann von den Brummi-Fahrern abgegrast werden. 1480 Pakete. Einsammeln, aufstapeln, alles in Handarbeit. Eine bemerkenswerte Leistung.

„Aber man tut es gerne, wenn daran denkt, welch große Freude man dann den Menschen in den abgelegenen Dörfern in Bosnien mit den Paketen macht“, erzählt Reintsch. Lobend ergänzt er, dass es in diesem Jahr das erste Mal ist, dass in Deutschland und Österreich keine Maut mehr entrichtet werden muss. Das spart eine gewaltige Summe an Zusatzkosten. Alleine für Österreich sind das über 11 000 Euro für den gesamten Konvoi.

Am 2. Weihnachtstag startete der Konvoi mit circa 40 weiteren Lastwagen von Landshut aus, wo alle nach einem gemeinsamen Gottesdienst verabschiedet wurden, Richtung Bosnien. Dort werden sie in einem Gebiet, welches vom „Jahrhunderthochwasser“ schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, das Verteilen der Geschenkpakete vornehmen.

„Wenn du siehst, wie groß und überwältigend die Freude der Beschenkten ist, wirst du für alle Mühen und Strapazen entschädigt“, erzählt Reintsch. Von den Gefahren gar nicht zu sprechen. Eben durch dieses außergewöhnliche Hochwasser wurden viele Landminen weggespült und liegen jetzt immer noch versteckt und unentdeckt in weiten Landstrichen.

Läuft alles wie geplant, wollen die beiden Männer zu Silvester wieder Zuhause sein. Ungefähr 2500 Kilometer Fahrt über teilweise sehr schwierige Strecken müssen gemeistert werden. Die Wettervoraussetzungen sind nicht gerade schmeichelhaft. Dauerregen, der sich auch noch in Schneeschauer verwandeln soll. Eine Belastung für die Fahrer und natürlich für Zugmaschine und Aufleger. Aber für diese gute Sache verzichtet man gerne auf das sonst so verlockende Kanapee in heimischer Stube.

Hans-Helmut Herold