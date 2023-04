Landfrauentag in Schwabbruck: „Mit uns Landfrauen leben die Dörfer“

Seit 1948 fester Bestandteil des Dorflebens

Den 75. Landfrauentag feierten die Bäuerinnen aus der Region in diesem Jahr mit vielen Ehrengästen im Schwabbrucker „Schäferwirt“. Als Referentin war die Erdinger Kreisbäuerin Irmgard Posch eingeladen, die die Wichtigkeit der Landfrauen für ländliche Regionen betonte.

Schwabbruck – „75 Jahre Landfrauen: Glückwunsch uns allen“, sagte Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher in ihrer Eröffnungsrede zum Jubliäums-Landfrauentag. Zunächst bedankte sie sich bei Pfarrer Johannes Huber für die vorangegangene Messe und begrüßte die Ehrengäste, darunter viele Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden.

Seit 1948 sind die Landfrauen mittlerweile fester Bestandteil des Dorflebens. „Seither ist viel passiert. Unsere vielfältige Landfrauenarbeit für ein gutes Leben auf dem Land ist prägend“, so Sulzenbacher. Die Wirkungsbereiche der Landfrauen seien dabei sehr vielfältig: „Wir setzen uns für die Bildung und Kultur, für Weiterbildung, soziale Anliegen und ein gutes Miteinander ein.“

Viele führen auch eigene Betriebe

Sulzenbacher machte klar, wie sehr die Landfrauen gebraucht würden und mit ihren Ideen Lösungsvorschläge für aktuelle Themen in den Bereichen Ernährung, Umwelt, Natur oder Energie anbieten könnten. Zudem betonte Sulzenbacher, dass viele heutzutage lange nicht mehr „nur“ Landfrau seien. So gebe es etwa Landfrauen, die eigenständig Betriebe leiteten, zusätzlich in die Arbeit gingen oder eigene Standbeine entwickelten. „Auf unseren Höfen steht Frau ihren Mann“, sagte Sulzenbacher abschließend: „Und wir sehen bei allem, was wir tun, auch noch richtig gut aus.“

Im vergangenen Herbst waren die Landfrauen aus der Region auf der Oberland-Ausstellung vertreten. Dort verwöhnten sie die Besucher mit köstlichen Kuchen. Und der Erlös aus dem Verkauf kann sich mehr als sehen lassen: 5000 Euro standen am Ende zu Buche. Diese Geldsumme spendeten die Landfrauen an die Dorfhelferinnenstation sowie an den Bäuerlichen Hilfsdienst.

+ Christine Sulzenbacher mit Christa Ott, Irmgard Posch sowie Maria Lidl (v.l.) und den Spendenschecks. © Jäger

Im Zuge eines Jahresrückblicks wurde anschließend noch einmal auf die Ereignisse und Aktionen aus 2022 geblickt. Unter anderem wanderten die Landfrauen im Lechtal, besuchten das Glasmacherdorf Schmidsfelden, organisierten eine Diskussionsrunde an der Realschule oder nahmen an einem Strickkurs für Trachtenjanker teil. Für viele Lacher sorgte ein Erlebnis auf der „Grünen Woche“ in Berlin, wo die Landfrauen „frische Ausgezogene“ verkauften. Daraufhin hätten nicht wenige Berliner gefragt: „Wieso denn frische Ausgezogene? Sie sind doch alle angezogen!“ „Glauben Sie mir, das ist auch besser so“, habe Christine Sulzenbacher darauf stets erwidert.

Vortrag von Irmgard Posch

Nachdem die Landfrauen mit Kaffee und Kuchen versorgt waren, stand der Vortrag von Irmgard Posch an. Posch ist seit 2017 Kreisbäuerin im Landkreis Erding und betreibt dort einen Milchviehbetrieb. Bereits im Alter von sechs Jahren sei für Posch klar gewesen, welchem Beruf sie später einmal nachgehen werde: „Bäuerin“ habe sie als Berufswunsch in jedes Freundebuch geschrieben. Auch heute ist es noch ihr Traumjob, denn „das Leben auf dem Dorf ist lebendig und abwechslungsreich“.

Die Landfrauen tragen laut Posch erheblich zur Stabilität im Land bei und vermittelten dadurch Identität, Halt und Orientierung. „Heutzutage sind Bäuerinnen für weit mehr zuständig als nur Kinder, Küche und Kirche. Mit uns Landfrauen leben die Dörfer“, so Posch. Ein wichtiges Anliegen sei der Erdinger Kreisbäuerin auch, immer wieder darauf hinzuweisen, dass man auf die Landwirtschaft nicht verzichten könne: „Bei Fragen zum Klima- und Artenschutz sind wir nicht das Problem, sondern ein Teil der Lösung.“

