Wo zurzeit noch die Gemeinderäte tagen, toben bald die Kinder

Von: Elena Siegl

Schnell und kostengünstig will Schwabbruck auf den steigenden Bedarf an Kindergartenplätze reagieren. Dazu sollen das Rathaus und der Pfarrhof umgebaut werden. Die Pläne und eine Kostenschätzung wurden jetzt im Schwabbrucker Gemeinderat vorgestellt.

Spielzeug statt Akten wird es künftig im derzeitigen Sitzungssaal des Rathauses geben. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Schwabbruck – Mehr Platz hat der Schwabbrucker Kindergarten dringend nötig. Die Nachfrage wächst stetig. Weil die Gemeinde darauf laut Bürgermeister Norbert Essich schnell, aber auch kostengünstig reagieren will, sind zunächst Umbauten an Bestandsgebäuden geplant, damit künftig drei Gruppen sowie eine Krippe angeboten werden können. Architekt Robert Westermeier vom beauftragten Architekturbüro Manfred Ullmann und dieser selbst stellten die Pläne im Gemeinderat vor.

Wo an diesem Abend noch das Gremium tagte, sollen künftig Kinder toben. „Wir sitzen in der neuen Kindergartengruppe“, so Ullmann. Geplant ist nämlich, das Rathaus für den Kindergarten umzubauen. Der Bürgermeister und die Verwaltung sollen in den jetzigen Pfarrhof umziehen.

Der Zugang für die neue Kindergartengruppe erfolge über die Haupttüre. Im Vorbereich soll eine Garderobe eingerichtet werden. Auch Pflegeräume sind geplant. Zum bestehenden Kindergarten, der an das Rathaus angrenzt, wird es eine Verbindung geben. Man habe im Rathaus optimale Möglichkeiten, nicht genutzte Räume abzuwandeln, so Ullmann.

Zwar müsse das Landratsamt die Nutzungsänderung noch genehmigen, aber da sei man sehr zuversichtlich, schließlich habe es Vorgespräche gegeben. Auch eine brandschutzrechtliche Begehung stehe noch aus, Ullmann erwartet aber keine großen Zusatzmaßnahmen.

Die Eingabe soll nach optimistischer Planung der Architekten im August erfolgen. Umgebaut werden soll im Winter, damit die neue Kindergartengruppe im kommenden Jahr schon genutzt werden kann. Und der Vorteil einer Winterbaustelle: Handwerker hätten eher Kapazitäten frei.

Fertig sollen die neuen Räume im April 2023 sein. Da es einen Erbpachtvertrag gebe, müsse die Kirche bei größeren Vorhaben ums Einverständnis gefragt werden.

Unter anderem müssen Handläufe und Geländer für den Kindergartenbetrieb und die Fenster kindersicher ertüchtigt werden, so der Architekt. Heizkörper müssten verdeckt und mehrere Trennwände eingebaut werden, zählte Ullmann einige Aufgaben auf. In Sachen Sanitär werden spezielle Kinder-WCs und Waschtische benötigt. Ein Speisenaufzug bis ins Dachgeschoss soll eingebaut werden. Bei Bedarf könne man dort nämlich einen weiteren Mehrzweckraum einrichten, hatte Westermeier erklärt. Die Bibliothek könnte als Betreuungsraum, etwa fürs Mittagessen, genutzt werden.

Insgesamt rund 270 000 Euro wird der Umbau kosten, erklärte Ullmann. Damit liege man weit unter einem Neubau. „Wir werden bodenständig arbeiten.“ Man rechne außerdem mit einer Förderung. „Ungefähr die Hälfte könnte als Förderung kommen“, so Ullmann auf Nachfrage von Hubert Waibel. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.

Der Umbau des Pfarrhofs, in den Bürgermeister und Verwaltung umziehen wollen, soll etwa gleichzeitig stattfinden. Eine Kostenschätzung gibt es hierzu noch nicht. Zum Verdruss der Gemeinderäte auch nicht zur Heizungsanlage, die sie zur Versorgung von Kindergarten und Pfarrhof gerne bauen möchten. Überlegt wird, diese im Bereich des jetzigen Waschhauses zu errichten. „Die Heizung ist ein zentraler Punkt“, machte Norbert Schreiber in der jüngsten Gemeinderatssitzung klar. Er ärgerte sich, dass der Fachplaner noch gar nicht vorbeigeschaut habe. Ullmann versprach, sich dem Thema schnellstmöglich anzunehmen.

Schon in einer vorherigen Sitzung hatten die noch recht unklaren Pläne für die Heizung die Gemeinderäte beschäftigt. „Es besteht die Gefahr, dass wir uns alles verbauen. Wir brauchen einen definitiven Plan, wie die Heizung aussehen soll“, forderte etwa Hubert Waibel. Auch Silvia Richter war es wichtig, abzuklären, ob die Heizung separat oder integriert gebaut wird. Und ohne Kosten zu kennen sei es schwierig, eine Entscheidung zu treffen, so das Echo im Gemeinderat.

Im Pfarrhof seien die Räume soweit in Ordnung, die Bauarbeiten dürften sich in Grenzen halten, so Westermeier. Vorne soll ein Empfangsbereich eingerichtet werden. Dazu unter anderem ein Büro für den Bürgermeister und ein Raum fürs Archiv. Auch ein Sitzungssaal wird freilich im Pfarrhof eingerichtet.

Allerdings soll der auch von anderen Schwabbrucker Gruppen und Vereinen, die ihn für Treffen oder Proben benötigen, genutzt werden, so Bürgermeister Norbert Essich.

