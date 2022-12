Profi-Feuerwerker Rainer Siegl aus Schwabbruck über den Wandel in seiner Branche

Von: Theresa Kuchler

Rainer Siegl aus Schwabbruck ist ausgebildeter Pyrotechniker. Er bietet seinen Kunden Lasershows als Alternative zum klassischen Feuerwerk an. © Herold

Wo Feuerwerkskörper nach oben schießen, gibt es einen leuchtenden Himmel und strahlende Gesichter. Doch der Naturschutz wird immer wichtiger – und das Raketenschießen zunehmend kompliziert. Rainer Siegl ist professioneller Feuerwerker. Er weiß, mit dem Wandel seiner Branche umzugehen.

Schwabbruck – Alles, was knallt und raucht, begeistert Rainer Siegl. Der 45-Jährige IT-Fachmann aus Schwabbruck hat sich das zum Beruf gemacht und ist vor 26 Jahren in die Veranstaltungstechnik eingestiegen. Anfangs, als Siegl sein Equipment noch überwiegend auf Garagenparties, Geburtstagsfeiern und Dorffesten aufbaute, kümmerte er sich vor allem und Licht und Ton. Mit der Zeit wurden die Veranstaltungen größer und Siegls Angebot knalliger und rauchiger. „Es kam die Pyrotechnik dazu.“

Heute sind Feuerwerke Siegls Steckenpferd. In ganz Süddeutschland ist der Schwabbrucker mit seiner Pyrotechnik unterwegs, vor allem im Sommer, um auf Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder bei Heiratsanträgen den Himmel zum Leuchten zu bringen. Dabei darf der 45-Jährige bei den intimsten Momenten dabei sein, er sieht reihenweise Freudentränen und Kniefälle. Auch das liebt Siegl an seiner Arbeit.

Strengere Naturschutz-Auflagen erschweren die Arbeit

Doch an ihm geht freilich nicht vorbei, dass seine Branche zunehmend zu kämpfen hat. Wochenlange Trockenheit, bedrohte Tierarten oder die erhöhte Lärm- und Luftbelastung sind Argumente, wegen denen Feuerwerke oft nicht mehr erlaubt sind. „Der Naturschutz schießt seit fünf, sechs Jahren sehr dagegen“, sagt Siegl.

Die Arbeit mit den Behörden sei generell schwieriger geworden. Zwar muss Siegl als ausgebildeter Pyrotechniker keine Gemeinde um Erlaubnis bitten, wenn er ein Feuerwerk plant – außer, es soll auf einem gemeindlichen Grundstück steigen. Bescheid geben muss er dennoch. „Ich bin gegenüber des jeweiligen Gewerbeaufsichtsamts anzeigepflichtig.“ Kurze Zeit später gibt es dann meist die ersten Einwände des Naturschutzes.

Feste werden nicht mehr ausgerichtet

Auch die Auflagen für Feste würden immer strenger werden, unabhängig von der Größe der Veranstaltung. „Viele Feste werden deswegen nicht mehr ausgerichtet“, meint Siegl.

Den Kopf in den Sand stecken will er deshalb aber nicht. Im Gegenteil: Der Pyrotechniker geht mit der Zeit und bietet den Kunden, die sich für ihre Feier ein Feuerwerk wünschen, eine umweltfreundliche Alternative an: Lasershows.

Lasershow in den Nebel oder die Wasserwand

Die hat Siegl schon eine Weile im Repertoire, „sie waren aber nie so gefragt“, erzählt er. Inzwischen verkauft er die bunten Shows, die der Laser auf eine Leinwand, in den Nebel oder ein Hydroschild (eine Art Wasservorhang) wirft, immer häufiger. Im Vergleich zu Feuerwerken fabrizieren Lasershows nicht nur weniger Müll und Feinstaub. Sie haben auch den Vorteil, dass sie sich individuell gestalten lassen. „Wir können eine ganze Geschichte erzählen“, sagt Siegl.

Dazu lässt sich der Pyrotechniker vorher ganz genau erzählen, was die Show darstellen soll. „Manchmal bekommen wir ein ganzes Drehbuch“, sagt Siegl. Mithilfe seines speziellen Computer-Programms sucht er die passenden Symbole heraus – Herzchen, Konterfeis, Namen, ein „Willst Du mich heiraten?“ – und fügt die bunten Bilder zu einer individuellen Lichtershow zusammen.

Die Shows kommen gut an, das traditionelle Feuerwerk haben sie aber noch nicht überholt, sagt Siegl. „Die Anfragen für Feuerwerke sind nach wie vor höher.“

