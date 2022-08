Ausstellung entlang der Schönach: „mit Kunst über-Brücken“

Von: Theresa Kuchler

Brücken bauen will Sophia Endt mit der Ausstellung, die verschiedene Orte miteinander verbindet. © Privat

Entlang der Schönach gibt es am Wochenende einiges zu entdecken: Gut 40 Künstler präsentieren bei der Ausstellung „mit Kunst über-Brücken“ ihre Werke.

Landkreis – Dass ihre Idee auf solch fruchtbaren Boden fällt, hatte Sophia Endt anfangs nicht erwartet. Rund 40 Künstler werden sich an der Ausstellung „mit Kunst über-Brücken“ beteiligen, die die 27-Jährige an diesem Wochenende im Schongauer Land organisiert. „Ich hätte mir um die 20 Teilnehmer gewünscht“, erzählt Endt. Tatsächlich sind es nun doppelt so viele: Nach und nach hatten sich immer mehr Kreative gemeldet, die am 3. und 4. September ihre Werke zum Thema Brücken entlang der Schönach-Gemeinden Schwabsoien, Schwabbruck, Altenstadt, Schwabniederhofen und Hohenfurch ausstellen wollen. „Es war wie ein Dominoeffekt.“

Die Idee zu dem Ausstellungsprojekt keimte im vergangenen Winter auf. Endt hatte sich für das Stipendium „Junge Kunst Neue Wege“ beworben, das Nachwuchskünstler den Einstieg in den Kunstmarkt erleichtern soll. Im April trudelte bei Endt, die derzeit an ihrer Masterarbeit in Interkultureller Kommunikation arbeitet, schließlich die Zusage für die Fördermittel ein.

Im Mai machte sie sich ans Planen. „Das war zeitlich ganz schön knapp“, sagt die 27-Jährige rückblickend. Hingehauen hat trotzdem alles – und so freuen sich die Gemeinden auf ein Wochenende mit reichlich Kunst, Kultur und Austausch.

„Mit Kunst über-Brücken“ soll Menschen an der Schönach zusammenbringen

Dass sich so viele Künstler und die Gemeinden für die Ausstellung begeistern, liegt nicht zuletzt an dem Konzept, das hinter der Idee steckt. Immerhin geht es in erster Linie darum, dass Menschen zusammenkommen. Und damit das gelingt, hat sich Endt einiges überlegt.

Das gemeinsame Kunst-Erlebnis steht im Mittelpunkt: „Während Corona war das ja so gut wie nicht möglich“, sagt Endt. Vor allem auf dem Land würden künstlerische Angebote ohnehin oft hinten runter fallen, die Pandemie hat das noch einmal verschärft. Getreu dem Leitsatz „mit Kunst über-Brücken“ will Endt dem entgegenwirken, „eine Brücke vom Städtischen zum Land bauen“ und mehr Kulturgeschehen in die Region holen. So werden am Wochenende einige Künstler vertreten sein, die zwar aus der Region kommen, mittlerweile aber woanders leben. Auch Endt, die selbst malt und inzwischen in München wohnt, wird am Wochenende bei ihren Eltern am Bach in Schwabbruck ausstellen.

Eine Kunst-Reise entlang der Schönach: Die Ausstellung „mit Kunst über-Brücken“ führt durch fünf Gemeinden im Schongauer Land. © Sophia Endt

Ein Clou der Ausstellung ist, dass sie sich auch auf dem Radl erkunden lässt. Dazu hat sich die 27-Jährige eine Route von den Schönachquellen in Schwabsoien bis nach Hohenfurch überlegt. Die Strecke ist auf Flyern eingezeichnet und lässt sich auf der Internetseite www.bruecken-verbinden.de interaktiv anschauen. „Und in den Ortschaften stelle ich Wegweiser auf“, sagt Endt.

Essen und Musik umrahmen die Ausstellung

Weil das Brücken-Bauen mit Essen, Getränken und Musik besonders gut funktioniert, gehören auch ein Konzertabend und Essens-Stände zum Kulturprojekt. So gibt es in Altenstadt etwa Flammkuchen von der „Backstube mit Herz“ und in Schwabbruck gegrillte Würstel von der Freiwilligen Feuerwehr und der Landjugend. Die Musikveranstaltung findet am Samstag statt: Im Kulze in Schwabniederhofen spielen dann ab 18 Uhr unter anderem David Gramberg und „Tonic Water“. „Ich denke, da wird einiges los sein“, vermutet Endt. Insgesamt hofft die 27-Jährige auf viele Besucher, die sich entlang der Schönach auf Kulturreise machen wollen. „Damit sich der Aufwand für alle lohnt.“

Info: Die Ausstellung „mit Kunst über-Brücken“ findet am Samstag, 3. September, und Sonntag, 4. September, von 10 bis 18 Uhr entlang der Schönach in Schwabsoien, Schwabbruck, Altenstadt, Schwabniederhofen und Hohenfurch statt.