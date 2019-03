Backofen löst großen Feuerwehreinsatz aus

Ein technischer Defekt am Backofen hat in Schwabbruck einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Dass die Rettungskräfte dort nicht mehr viel zu tun hatten, ist einem Nachbarn zu verdanken.

Ein technischer Defekt am Backofen hat am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr einen größeren Feuerwehreinsatz in Schwabbruck ausgelöst.

Die Bewohnerin des Hauses bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Ein aufmerksamer Nachbar bekam das mit, griff selbst zum Feuerlöscher und verhinderte laut Hubert Pfettrisch, Kommandant der Feuerwehr Schwabbruck wohl Schlimmeres.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus Schwabbruck, Altenstadt und Schongau war der Brand bereits gelöscht, die Feuerwehrleute überprüften aber noch bis in die frühen Abendstunden die Temperatur vor Ort und durchlüfteten das Haus.

