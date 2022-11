Schwabbruck erhöht Grund- und Gewerbesteuer

„Bin der Meinung, dass es nur so geht“

Der Zeitpunkt sei denkbar schlecht, dennoch bleibe der Gemeinde nichts anderes übrig, als die Steuern zu erhöhen, formulierte es Kämmerin Andrea Sepp.

Schwabbruck – Dass wegen Corona schlechte Jahre hinter der Gemeinde liegen und nun die Energieproblematik die Bürger vor finanzielle Herausforderungen stellt, sei ihr durchaus bewusst, machte Andrea Sepp, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt, in der jüngsten Schwabbrucker Gemeinderatssitzung klar. Dennoch sei der Ort dazu angehalten, jetzt die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen – auch, wenn es wohl „der falsche Zeitpunkt ist“. Andernfalls würden der Gemeinde massive Probleme drohen. Der Haushalt 2023 würde vom Landratsamt wohl zurückkommen, nötige Kreditaufnahmen, etwa für die Projekte Kindergarten und Pfarrhof, würden ebenfalls nicht genehmigt werden.

Bereits in der Sitzung für den Haushalt 2022 im Juli hatte Sepp die nötige Steuererhöhung angekündigt. Im Verwaltungshaushalt hatte sich damals unter Anrechnung der Mindestzuführung zur Deckung von Tilgungen eine freie Finanzspanne von lediglich 8000 Euro ergeben. Sepp verwies in der jüngsten Sitzung auf Artikel 62 der Gemeindeordnung, wonach eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer (Pflicht-)Aufgaben die nötigen Einnahmen aus Steuern beschaffen muss, wenn die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. „Das ist derzeit bei der Gemeinde Schwabbruck der Fall“, so Sepp.

Steuern zuletzt 2005 erhöht

Zuletzt seien die Steuern 2005 erhöht worden. Für die Grundsteuer A galt seitdem der Hebesatz 360 v.H.. Der Landesdurchschnitt lag 2021 bei 395,4 v.H. Künftig, so schlug Sepp vor, solle der Hebesatz in Schwabbruck bei 400 v.H. liegen. Bei der Grundsteuer B galt bislang der Hebesatz 330 v.H. (Landesdurchschnitt 364,2 v.H.), künftig sollen es ebenfalls 400 v.H. sein. Die Gewerbesteuer soll von 310 v.H. auf 380 v.H. erhöht werden (Landesdurchschnitt 316 v.H.).

Um zu verdeutlichen, welche Auswirkungen die Erhöhungen auf Bürger hätten, stellte Sepp Beispiele vor: Der bisherige Steuerbetrag für ein landwirtschaftliches Anwesen würde um 8,71 Euro auf 87,12 Euro steigen. Für ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1993 würden statt 211,46 Euro künftig 256,32 Euro fällig werden, also 44,86 Euro mehr. Ein Gewerbe mit einem sehr hohen Steuerbetrag von 2359 Euro müsse bei der Erhöhung der Grundsteuer B künftig 2859 Euro zahlen.

„Meine Begeisterung hält sich in Grenzen“ - aber keine andere Möglichkeit

Bei dem Vorschlag der Verwaltung würde die Gemeinde zusätzlich einen Betrag von knapp 50 000 Euro einnehmen, erklärte Sepp. „Ich bin der Meinung, dass es nur so geht“, sagte sie bezüglich einer Forderung von Siegfried Seelos, nur um das nötigste zu erhöhen. „Jeder muss sparen. Den ein oder anderen wird die Erhöhung härter treffen. Das Schlechteste, was man mit Geld machen kann, ist, es dem Staat zu geben“, so Seelos.

„Meine Begeisterung hält sich in Grenzen“, sagte auch Hubert Waibel. Aber er habe eingesehen, dass es nicht anders geht. Die Satzung zwinge zur Steuererhöhung.

Silvia Richter erklärte, hin- und hergerissen zu sein und hinterfragte, ob die Erhöhung der Hebesätze angesichts der bevorstehenden neuen Grundsteuer in Ordnung sei. Zwar seien die Auswirkungen dieser noch nicht absehbar – versichert worden sei, dass sich wenig ändere – allerdings, das betonte Sepp, gelte diese erst ab 2025.

Christian Huber wollte wissen, ob eine Mehreinnahme von 47 000 Euro angesichts der hohen Kosten für den Kindergartenbau ausreichen würde. Dieser koste viel Geld, allerdings gebe es auch viele Zuschüsse, so Sepp.

„Wir machen kein Schickimicki“

Dass bereits ein – für eine Gemeinde vergleichsweise kleiner – Betrag von knapp 50 000 Euro helfe, alarmiere, sagte Norbert Schreiber. Er kritisierte, dass in der Vergangenheit kleinere Erhöhungen verpasst wurden und deshalb der Sprung nun so groß ausfalle. Allerdings erwarte auch die Gemeinde wegen der Energiekrise höhere Ausgaben.

Bürgermeister Norbert Essich indes wiederholte seine Aussage aus der Haushaltssitzung: „Wir machen kein Schickimicki“. In Sachen Kindergartenerweiterung habe man sich bereits für die günstigste Variante entschieden. Dass es genügend Kindergartenplätze gibt, sei Aufgabe der Gemeinde, der man gerecht werden müsse. „Wir sind weit davon weg, dass wir etwas Vergoldetes machen“, so Essich. Wenn er sehe, welche Summen andere Gemeinden etwa für Stromgeräte wegen eines möglichen Blackouts ausgeben, werde ihm „ganz schwindelig“.

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Steuererhöhungen wurden vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

