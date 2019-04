Junges Team startet mit Software für Sonderwünsche durch

Haben mit ihrem kleinen Start Up großes vor: Jonas Junge, Sascha Schütz, Alexander Koslowski und Linda May r starten mit einer Bausoftware durch.

Idee für den Wohnungsbau

von Jörg von Rohland schließen

Ein junges Team aus dem Schongauer Land macht sich auf, den Wohnungsbau zu revolutionieren. Die ehemaligen Schüler des Welfen-Gymnasiums haben eine Software entwickelt, die Sonderwünsche der Bauherrn spielend leicht per Mausklick in die Planung einbindet. Das Start Up hat mit seinem Business-Plan jetzt schon mal einen ersten Preis eingeheimst.