Schwabbrucker Pfarrkirche St. Walburga: Renovierungsarbeiten starten

Von: Elena Siegl

Ein Baugerüst zieht sich aktuell um die Schwabbrucker Pfarrkirche St. Walburga. © Hans-Helmut Herold

Zahlreiche Risse ziehen sich durchs Gewölbe, beim Dach wurden Fäulnisschäden festgestellt – die Schwabbrucker Pfarrkirche St. Walburga muss saniert werden.

Schwabbruck – Eingehüllt in Gerüste ist die 530 Jahre alte Schwabbrucker Pfarrkirche St.Walburga bereits seit einigen Wochen, auch im Kirchenschiff ziehen sich an den Wänden entlang und unter der Decke Gerüste. Nach oben gepolsterte, flexible Stützen wurden zwischen das Gewölbe und die eingezogene Holzdecke eingespannt: Am Dach stehen ab heute umfangreiche Arbeiten an, „die nicht erschütterungsfrei vonstattengehen können“, erläutert Architekt Christian Eger.

Eine Belastung auf die wohl freskal bemalte Putzschicht lasse sich nicht vermeiden – durch das Abstützen soll sichergestellt werden, dass diese dennoch keinen Schaden nimmt und nichts abbröckelt. Dass die gesamte Dachfläche bemalt ist, sei ungewöhnlich, sind sich Eger und Pfarrer Johannes Huber einig.

Zwischen Gewölbe und Gerüstdecke wurden Stützen gespannt, die oben mit einer Polsterung versehen sind, um den Putz zu schützen. © Elena Siegl

Pfarrkirche St. Walburga in Schwabbruck: Sanierungsmaßnahmen in drei Bauabschnitte unterteilt

Die Diözese hatte im Jahr 2019 eine Kostenschätzung zur Sanierung und ein statisches Gutachten zur Standsicherheit für die Kirche in Auftrag gegeben, blickt der Architekt, der zusammen mit dem Pfarrer, Kirchenpfleger Hans Görlich, Verwaltungsleiter Anton Englert und Bürgermeister Norbert Essich durch die Kirche führt, zurück. Dabei seien nicht nur massive Fäulnisschäden, sondern auch Mängel im Gebälk und an Dachfußpunkten festgestellt worden.

Ein ganzer Katalog an Untersuchungen wurde abgearbeitet, schildert Eger. Das Deckengewölbe war mit einer schadstoffhaltigen, krebserregenden Dämmung versehen, die bereits entsorgt wurde, schildert der Architekt. 2020 stellte er seine Kostenschätzung vor, die für die Kirche aber finanziell nicht abbildbar gewesen sei.

Deshalb wurden die Maßnahmen in drei Bauabschnitte unterteilt. Besonders dringlich sei die Dachsituation, die nun angegangen wird. In weiteren Schritten könnte man sich dem Turm und der Fassade widmen – wann und ob diese Bauabschnitte angepackt werden, stehe aber in den Sternen. „Sicherheit vor Verschönerung“, fasst es Pfarrer Huber zusammen.

Besprechen die Renovierung (v.l.): Anton Englert, Christian Eger, Pfarrer Johannes Huber, Hans Görlich und Norbert Essich. © Elena Siegl

Zeitplan für Renovierung der Schwabbrucker Pfarrkirche St. Walburga

Heute soll nun ein Kran aufgestellt, ab Montag ein Schutzdach aufgebaut werden, damit witterungsgeschützt gearbeitet werden kann – denn anschließend kommt die Dachabdeckung herunter und wird entsorgt. Der Dachstuhl wird dann offen dastehen, die Fäulnisschäden werden repariert, erklärt Eger.

Spielt die Witterung mit, könnte das Dach bis Oktober/November fertig sein und das Außengerüst entfernt werden. 2024 gehe es dann an die Instandsetzung der Gewölbeputzdecke. Nicht nur das Holzdeckengewölbe, sondern sogar das massive Gewölbe über dem Altarraum ist mit Rissen durchzogen, zeigt Eger. Vom Gerüst aus ist das erkennbar. Die Dachbalken würden die Last auf den Putz übertragen und so zu Rissen führen. Spannanker – und im Altarraum ein Ringanker – sollen deshalb in die Außenwände eingezogen werden. Weil sich über die Jahre viel Staub angesammelt hat, wirken einige Risse besonders groß und dunkel – eine Reinigung könnte optisch schon einiges bewirken.

Des Weiteren sollen Arbeitsschutzmängel beseitigt werden. Im August 2024 könnte nach jetzigem Stand auch das Innengerüst entfernt werden.

Trotz Sanierung der Pfarrkirche: Gottesdienste werden weiterhin in St. Walburga gefeiert

Gottesdienste finden trotz der Arbeiten weiterhin in St. Walburga statt, erklärt Pfarrer Johannes Huber. Freilich habe man ein bisschen weniger Platz – aber man könne auf alles reagieren. Die Menschen, freut er sich, nehmen es ohne Probleme an. Ein Brautpaar ließ sich vom Gerüst ebenso wenig abschrecken wie Kommunionkinder. Man hatte den Eltern zur Wahl gestellt, heuer nach Schwabsoien auszuweichen – doch die wollten lieber in Schwabbruck bleiben – in der Kirche, in der auch einige der Kinder schon getauft worden waren. „Es gibt eine Verbindung“, sagt Kirchenpfleger Hans Görlich.

Auch im Inneren der Pfarrkirche wurde ein Gerüst eingezogen. © Elena Siegl

Dem Pfarrer ist wichtig, dass diese auch während der Bauarbeiten bestehen bleibt. Er will, dass die Menschen wissen, was gerade gemacht wird und überlegt, kleine Gruppen mit aufs Gerüst zu nehmen. Unten sollen außerdem Fotos gezeigt werden.

Das kostet die Renovierung der Pfarrkirche St. Walburga in Schwabbruck

1,075 Millionen Euro werden für die Renovierung schätzungsweise fällig. 75 Prozent davon übernimmt das Bistum – der Rest muss in Eigenleistung gestemmt werden, so Görlich. Unterstützung gibt es etwa durch die Gemeinde und den Bezirk. Verbleibende sechs Prozent der Gesamtsumme, 65 000 Euro, sollen über Spenden generiert werden.

Spenden für die Kirchensanierung Das Spendenkonto lautet: Raiffeisenbank Pfaffenwinkel, IBAN DE32 7016 9509 0400 6205 48, BIC GENODEF1PEI.

„Wie viele Dachziegel es wohl gibt?“, rätselt Bürgermeister Essich und blickt nach oben. Der Pfarrer, erzählt er, hatte in einem Gottesdienst nämlich die Idee, Ziegel gegen eine Spende zu vergeben. Ein schönes Vorhaben, findet Essich. Man müsse nur aufpassen, dass sich dadurch die Arbeiten nicht verzögern und teurer werden, so Eger. Aber ein paar Dachziegel werde man wohl für den guten Zweck retten können.

