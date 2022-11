Kulturherbst „light“ im Schwabbrucker Kuhstall: Konzerte von „Notenschluss“ bis David Gramberg

Von: Theresa Kuchler

David Gramberg ist einer der Künstler, die heuer beim Kulturherbst auftreten. © Veranstalter

Lange wurde gezweifelt, abgesagt und umgeplant. Doch nun steht es fest: In den Schwabbrucker Kuhstall kehrt der Kulturherbst zurück.

Schwabbruck – Seine Vorfreude ist Stephan Kögl anzumerken. „Es gibt einen Kulturherbst im Kuhstall“, kündigt der Leiter des Schwabbrucker Schäferwirts euphorisch gegenüber unserer Zeitung an. „Wenn auch nur in abgespeckter Form – in ,light’ sozusagen.“ Lange sei nicht klar gewesen, ob die Corona-Lage das gemeinsame Feiern und Tanzen überhaupt zulässt. Es habe viele Absagen, Zweifel und Umorganisationen gegeben, erzählt Kögl. Doch nun steht das Programm: Genau eine Handvoll Künstler machen beim Kulturherbst mit.

In diesem Jahr werden es fünf Abende sein, an denen der Kuhstall zu Konzerten regionaler Künstler und Bands lockt. Den Auftakt unter dem Motto „Tanz zur Einheit“ machte am 2. Oktober der „Griechen-Abend“. „Die Resonanz war überraschend gut“, erzählt der Veranstalter. Allerdings sei die Inzidenz danach deutlich in die Höhe geschnellt. „Wobei wir uns da nicht zu wichtig nehmen wollen“, meint Kögl mit einem Augenzwinkern. „Immerhin war in der Nähe ja zeitgleich ein großes Volksfest.“

Konzerte im Schwabbrucker Kuhstall

Als nächstes steht die Band „Notenschluss“ am 11. November mit einem Benefizkonzert für die Nepal-Initiative auf der Kuhstall-Bühne. „Gerhard Windisch und seine ehemaligen Lehrerkollegen wollen’s nochmal wissen“, freut sich Kögl. Der Eintritt ist frei, Spenden fließen ausnahmslos an die Initiatoren. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Eine Woche später, am 19. November, wird es experimentell. Dann liefern sich „Naked on the Telephone“ und „24/7 Breakdown“ einen Schlagabtausch. Die Bands werden sich ab 20 Uhr auf der Kuhstall-Bühne live „duellieren“ und um die Gunst des Publikums buhlen.

Endlich zurück auf der Kuhstall-Bühne ist heuer auch der Münchner Chor „Don Camillo“, der den Bayerischen Chorwettbewerb gewonnen hat. Am 20. November um 19.30 Uhr bieten die Sänger eine Mischung an A Cappella Klangwelten aus der Pop- und Jazzmusik.

Die „Swinging Cotelettes“ laden schließlich am 25. November zum Tanz im Schäferwirt ein. Gefeiert wird ab 20 Uhr zu „Balkanskaswingbongorock“, wie die Veranstalter das Konzert ankündigen.

David Gramberg tritt im Kuhstall auf

Als krönenden Abschluss des Kulturherbsts wird der Musiker David Gramberg im Kuhstall erwartet. Er ist Headliner der Veranstaltungsreihe und kommt von seiner Support-Tour mit „Joris“ und den „Sportfreunden Stiller“ zurück in die Heimat – gerade rechtzeitig, wenn sein neues Album „Where have you gone“ erscheint. Dass sich Gramberg trotz seines großen Erfolgs nicht zu schade ist, die Kuhstall-Bühne zu rocken, dürfte nicht nur Kögl freuen. Der Auftritt samt EP-Release-Party von David Gramberg findet am 27. November um 18 Uhr statt.

Weitere Informationen, Preise und Tickets für die Kulturherbst-Konzerte gibt es auf der Internetseite des Kuhstalls.

