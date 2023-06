Spaßige Aktion: Mamas klauen im Juni den Kindergarten-Maibaum

Von: Elena Siegl

Die Maibaumdiebe, die Mamas der Kindergartenkinder, und die Kinder hatten großen Spaß. © Norbert Essich

Dass im Juni noch der Maibaum geklaut werden könnte, damit hatte man in Schwabbruck nicht gerechnet. Die Mütter der Kindergartenkinder hatten großen Spaß an der Aktion.

Schwabbruck – Lautes Gekicher war bei der jüngsten Schwabbrucker Gemeinderatssitzung von draußen zu hören. Nun ist auch klar, was den Frauen dort so einen Spaß bereitet hat: Es waren nämlich die Mütter der Kindergartenkinder, die sich darangemacht hatten, den Maibaum, der beim Sommerfest am Freitag aufgestellt werden soll, zu stehlen, berichtet Bürgermeister Norbert Essich. Und die Mamas waren erfolgreich.

Damit der Maibaum trotzdem wie geplant aufgestellt werden kann, waren die Kinder gefragt: Zur Auslöse mussten sie gemeinsam ein Lied singen, berichtet der Bürgermeister, der dazu auch eingeladen wurde. Schließlich sollte jemand überwachen, dass alle Versprechen eingehalten werden. Und weil die Kinder so schön gesungen hatten, bekamen sie nicht nur ihren Maibaum zurück, sondern jeder auch ein Eis, das die Mütter spendierten, verrät Essich.

