Schwabbruck: Nördliches Kanalnetz in gutem Zustand – nur ein Bereich bereitet Planern Kopfzerbrechen

Von: Elena Siegl

Teilen

Wurzeleinwüchse wurden beispielsweise im Kanal in der Schönachstraße festgestellt. © Wipflerplan

Der ein oder andere kuriose Fund wurde bei der Kanalbefahrung im nördlichen Schwabbruck gemacht. Der Bereich Nordstraße/St.-Ulrich-Weg bereitet den Planern noch Kopfzerbrechen.

Schwabbruck – Der kurioseste Fund, den Christian Müller und seine Kollegen von Wipflerplan bei der Befahrung des nördlichen Schwabbrucker Kanalnetzes machten, dürfte ein Ziegelstein gewesen sein. Wie der mitten in die Leitung kam, sei ein Rätsel, sagte Müller schmunzelnd. Grundsätzlich sei das Netz aber in einem guten Zustand, zog er bei der Gemeinderatssitzung eine erste Bilanz. Heuer wurde der nördliche Bereich gefilmt und ausgemessen, in den Jahren 2023 und 2024 folgen die übrigen Abschnitte. Die Fertigstellung des Sanierungs- und Strukturkonzeptes ist für 2025 vorgesehen.

Der erste Abschnitt des Kanalnetzes wurde auf Dichtigkeit, Betriebssicherheit sowie Standsicherheit geprüft. Bei den hydraulischen Berechnungen wurden nur bekannte Überflutungsprobleme aus Schwabbruck bestätigt – „Modell und Realität passen zusammen“, so Müller zufrieden. Bei einem zweiten Bemessungsfall, einem 20-jährigen Regenereignis, dürfe Wasser austreten, müsse aber schadlos ablaufen können, also nicht in Keller fließen, erklärte Oliver Chmiel. Sollten Schwabbrucker zum Beispiel Bilder von zurückliegenden Regenereignissen haben, die Wege, die das Wasser nimmt, erkenntlich machen, sei man darüber sehr froh, erklärte der Wipflerplan-Mitarbeiter auf Nachfrage von Norbert Schreiber.

Regenwasserkanal „in einem katastrophalen Zustand“

Zu Schadstellen, die bei der ersten Befahrung entdeckt wurden, zählen typische Wurzeleinwüchse, klaffende Muffen, teilweise nicht fachgerechte Übergänge sowie Risse, zählte Müller auf. Für den Experten allerdings ungewöhnlich: In der Nordstraße sowie dem St.-Ulrich-Weg stieß man auf zwei Kanäle, die so nicht in den Plänen eingezeichnet waren. Neben einem Mischwasserkanal gibt es einen Regenwasserkanal, der „in einem katastrophalen Zustand“ ist, wie Chmiel schilderte. Durch den Kanal wurden mehrere Leitungen „durchgeschossen“. Warum, konnte er sich nicht erklären. Bei einigen Anschlussleitungen sei die Funktion noch unklar. Das müsse nun mit den Hausbewohnern geklärt werden, zu deren Anwesen die Leitungen führen.

Auf Risse und eine durchgeschossene Leitung stießen die Experten im Bereich der Nordstraße. © Wipflerplan

Jedenfalls dürfte mit den beiden Leitungen auch der Grund dafür gefunden sein, warum es in der Vergangenheit immer wieder zu Überschwemmungen im Bereich Am Eschbach/Angerweg gekommen ist. Die Doppelkonstruktion führt in die Richtung. Ein anderer Teil des Wassers wird Richtung Sportplatz geführt, wo es auch hin und wieder Probleme gab.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Verschiedene Lösungsansansätze

Wie mit dem Regenwasserkanal weiter verfahren wird ist noch nicht sicher. Stilllegen, umbauen, umlegen, führte Chmiel die Optionen auf. Alles sei mit Kosten und Straßenaufrissen verbunden. „Da müssen wir noch Hirnschmalz investieren.“ Die Straße hänge definitiv an dem Regenwasserkanal. Chmiel vermutete, dass auch einige Dachentwässerungen angeschlossen sind.

Denkbar sei, einen Teil des Wassers aufs offene Feld, westlich der Schwabsoiener Straße zu lenken, schlug Chmiel vor, der davon ausgegangen war, dass es sich um Gemeindegrund handeln würde. Da dies nicht der Fall ist, müsse auch über andere Lösungen nachgedacht werden. Wichtig sei, das Wasser aus dem Dorf herauszubringen, so Chmiel.

Eine Löschwasserzisterne im südlichen Angerweg, wie Silvia Richter sie vorgeschlagen hatte, würde die Problematik leider auch nicht lösen, so Chmiel. Es sei die falsche Stelle. Außerdem müsse eine Löschwasserzisterne immer gefüllt sein und könnte im Zweifelsfall kein weiteres Wasser aufnehmen.

Bei der Kostenberechnung hatten die Planer den Regenwasserkanal noch außen vor gelassen. Die restlichen Reparaturen am nördlichen Kanalnetz dürften sich auf rund 70 000 Euro belaufen (davon 40 000 Euro als öffentlicher Anteil, 30 000 Euro privat). Chmiel und Müller rieten der Gemeinde dazu, die zweite und eventuell sogar die dritte Befahrung bis zur Ausschreibung abzuwarten, um eine Firma für den vergleichsweise kleinen Betrag zu finden.

Kanäle, die in Plänen noch nicht eingezeichnet waren, haben die Experten ergänzt. Zusätzlich zur Befahrung wurden Anwohner befragt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.