Das hat Schwabbruck 2023 vor - Von Kindergarten- bis Baugebiet-Erweiterung

Von: Elena Siegl

Teilen

Hier dürfte es bald anders aussehen: Bürgermeister Norbert Essich im Sitzungssaal des Rathauses, der künftig Platz für eine Kindergartengruppe bieten soll. © Elena Siegl

Dass Schwabbruck ein lebenswertes Dorf bleibt, dafür will sich Bürgermeister Norbert Essich auch 2023 einsetzen. Prägend wird vor allem die Erweiterung des Kindergartens sein.

Schwabbruck – Vor allem das Thema Kindergarten wird 2023 in Schwabbruck eine wichtige Rolle spielen, sagt Bürgermeister Norbert Essich im Gespräch mit der Heimatzeitung. Bekanntlich reicht der aktuelle Platz nicht mehr aus. Im ersten Stock des Rathauses, in dessen Gebäude sich auch der Kindergarten befindet – im jetzigen Sitzungssaal –, soll daher künftig eine Krippengruppe unterkommen. Bis September soll der nötige Umbau erfolgen. Ein Sitzungssaal wird stattdessen in der ehemaligen Bücherei ein Stockwerk höher eingerichtet.

Während der ersten Bauphase bleibt der Bürgermeister im Rathaus – längerfristig ist aber auch in seinem Zimmer ein Umbau sowie parallel im Pfarrgebäude geplant, wo das Bürgermeisterbüro künftig Platz finden soll, erklärt Essich. Das wird aber wohl noch nicht 2023 passieren. Die Außenfläche soll ebenfalls erst später umgestaltet werden – mit einer niedrigen Bühne, Bäumen und Bänken, die eine Aufenthaltsqualität bieten sollen. Zum Beispiel für Senioren aus dem örtlichen Seniorenheim, um einfach mal „die Seele baumeln zu lassen“, so Essich.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Schwabbruck soll lebenswertes Dorf bleiben

Ihm ist es wichtig, dass Schwabbruck ein lebenswertes Dorf ist, sagt er: „Dass sich auch untertags etwas rührt.“ Dazu zählen für Essich Angebote von Vereinen, wo man sehr gut aufgestellt sei, ebenso wie die Gastronomie – „Schwabbruck hat drei Gaststätten“ – und das Mittelstands-Gewerbe. Zwar sei es im Vergleich zu Nachbarorten wie Schwabsoien eine kleinere Industrie, aber eine, die zur Dorfgröße passe und dennoch das Wichtigste biete.

Dass es sich in Schwabbruck gut leben lässt sieht offenbar nicht nur der Bürgermeister so: Probleme mit brachliegenden Höfen im Dorfkern habe man in Schwabbruck glücklicherweise nicht. Gerade in den vergangenen Jahren sei in der Ortsmitte viel nachverdichtet und umgebaut worden, so Essich.

Auch denjenigen, die auf einem neuen Grundstück bauen möchten, will die Gemeinde etwas bieten. Das Baugebiet soll 2023 erweitert werden. Aktuell mache der Planer verschiedene Vorschläge. „Es muss passen“, sagt Essich. Denn ganz klar ist auch: „Schwabbruck hat nicht unendlich Platz.“ Immer neue Bauplätze auszuweisen, sei nicht möglich.

Kanalbefahrung, Wegesanierung und Krautgärten

Auch mehrere Flüchtlinge sind in Schwabbruck untergekommen – im Vergleich zur Einwohnerzahl mehr als in den meisten anderen Gemeinden des Landkreises. 17 Menschen aus Afrika und neun Ukrainer leben derzeit in Schwabbruck. Sie holen im Rathaus regelmäßig ihre Internetkarte ab und versuchen, sich einzubringen, so Norbert Essich. „Es gibt keine Probleme.“

Mit der Kanalbefahrung, einer Pflichtaufgabe der Gemeinde, wurde im vergangenen Jahr begonnen (wir berichteten). Heuer geht es weiter. Außerdem sei man beispielsweise an einer Schönachterasse dran, sagt Essich. Außerdem werden einige Wege gerichtet. Auch in den Krautgärten wird fleißig weitergearbeitet. Sie sollen wieder ein schöner Blickfang am Ortseingang und Aushängeschild für Schwabbruck werden. Mit dem Projekt ist man bereits 2022 gestartet.

„Für den Gemeinderat steht heuer Halbzeit an“, sagt Essich. Vor drei Jahren wurde gewählt, in drei Jahren ist es wieder soweit. Für Essich wichtig: „Es macht noch Spaß“, erklärt er schmunzelnd.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.