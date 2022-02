Nach Überfall auf Schwabbrucker Rentner: Polizei nimmt Tatverdächtigen in München fest

Von: Christoph Peters

Nach Überfall auf Schwabbrucker Rentner: Polizei nimmt Tatverdächtigen in München fest. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ende Dezember ist ein 85-jähriger Schwabbrucker in seinem Haus überfallen und ausgeraubt worden. Jetzt gibt es einen Ermittlungserfolg: Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Schwabbruck/München - Die Tat hatte für Aufsehen gesorgt: Ein Unbekannter war am Morgen des 27. Dezembers in ein Wohnhaus in Schwabbruck eingebrochen. Er fesselte den 85-jährigen Bewohner und raubte Bargeld sowie Schmuck. Das Opfer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die eingeleitete Fahndung der Polizei im Umfeld des Tatortes verlief damals erfolglos. Im Gespräch mit der Heimatzeitung berichtete der Schwabbrucker vor kurzem von den schlimmsten Minuten seines Lebens.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, haben die Ermittlungen des für Raubdelikte zuständigen Fachkommissariats K2 der Kriminalpolizei Weilheim nun zu einem Erfolg geführt. „Die aufwändigen Untersuchungen, insbesondere Ergebnisse aus kriminaltechnischen Untersuchungen nach dem Überfall, ergaben einen dringenden Tatverdacht gegen einen 25-jährigen sierraleonischen Staatsangehörigen, dessen Aufenthalt jedoch unbekannt war“. Von der Staatsanwaltschaft sei am 4. Februar ein Haftbefehl gegen den Mann erwirkt worden, so das Polizeipräsidium.

Am vergangenen Dienstag sei es Zivilbeamten der Münchner Polizei nun nach enger Zusammenarbeit mit den Kollegen der Kripo Weilheim gelungen, den Gesuchten in der Landeshauptstadt aufzuspüren und zu verhaften. Der 25-Jährige sei am gestrigen Mittwoch dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt worden, dieser habe den Vollzug der Haft angeordnet, teilt das Präsidium mit. Der Tatverdächtige wurde anschließend unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an. Dabei wird auch ein möglicher Zusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Fall geprüft, der sich Ende November 2021 in Altenstadt zutrug. Damals hatte ein Unbekannter ein älteres Ehepaar in seinem Haus attackiert. Der Angreifer war mit einem Messer bewaffnet und flüchtete, ohne jegliche Forderung gestellt zu haben.

