„Jetzt kannst du die Polizei rufen“: Überfall-Opfer berichtet von den schlimmsten Minuten seines Lebens

Teilen

Gefasst und doch aufgewühlt hat der Schwabbrucker Josef Mayr (85) über den brutalen Überfall auf ihn berichtet. Er möchte allen Menschen danken, die ihm danach geholfen haben. © Hans-Helmut Herold

Es sind gut fünf Wochen vergangen seit dem Überfall auf einen Rentner in Schwabbruck, der in seiner eigenen Wohnung nachts gefesselt und ausgeraubt wurde. Der vermummte Täter hat das Opfer gezwungen, eine Kassette mit Schmuck und Bargeld herauszugeben. Erst nach einer Stunde ließ der Täter von seinem Opfer ab.

Schwabbruck – Es ist ein Ereignis, das der 85-jährige Josef Mayr nie mehr vergessen wird. Ein Ereignis, das sein Leben von einem Moment auf den anderen verändert und tiefe seelische Wunden in ihm hinterlassen hat. Wenn Mayr heute an diesen Überfall kurz nach dem Weihnachtsfest zum Sprechen kommt, bemerkt man seine Aufgewühltheit.

Aber das Opfer dieser schrecklichen Tat will darüber reden. Ihm ist es vor allem ein Herzenswunsch, seine Dankbarkeit gegenüber den Personen zum Ausdruck zu bringen, die ihm in den schweren Stunden geholfen haben.

Schwabbruck/Bayern: Ein Vermummter steht in seinem Schlafzimmer

Josef Mayr kann sich an jede Einzelheit noch genau erinnern: Als er in der besagten Nacht so gegen 3 Uhr aufwacht und ein Knarzen hört, denkt er erst, dass das Geräusch vom landwirtschaftlichen Nachbarhaus käme. Doch die Realität sieht anders aus: Eine vermummte Person steht vor ihm im Schlafzimmer im ersten Stock, packt den Rentner und schreit ihn immer mit der gleichen Forderung an. „Tresor, Tresor!“, sind die Worte.

Als Mayr dem Täter trotz des Schocks zu verstehen gibt, dass kein Tresor im Haus ist, wechselt der Einbrecher seine Forderung. Jetzt brüllt er Mayr mit „Kassette, Kassette!“ an. Mayr gibt zu verstehen, dass er seine Kassette, die er wirklich besitzt, nicht hergibt.

Überfall in Schwabbruck: Mann hatte keine Chance gegen den Angreifer

Die Quälerei beginnt: Der Einbrecher wirft sich auf Mayr, drückt ihm seine Knie auf die Oberarme und fesselt ihn mit einem Seil. Wie später festgestellt wird, hat der Einbrecher das Seil und das Einbruchswerkzeug aus dem Schuppen des Rentners entwendet.

„Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, hatte aber keine Chance gegen den Mann“, erzählt Mayr. Der Einbrecher drückt Mayr jetzt ein Kissen auf’s Gesicht und fordert ihn immer wieder auf, die Kassette herauszurücken. Mayr versucht noch, ihm die Maske vom Gesicht zu reißen, doch ohne Erfolg. Vielleicht auch gut so. Wer weiß, wie der Verbrecher reagiert hätte, wenn er erkannt worden wäre.

Er muss zusehen, wie der Räuber Schmuck und Geld einsteckt

Dem Rentner bleibt keine Möglichkeit, den Diebstahl der Kassette zu vermeiden. Er muss mit ansehen, wie der Einbrecher den Schmuck und die Geldscheine an sich nimmt. Die letzten Worte des Einbrechers, die Mayr vernimmt, klingen mehr als Hohn: „Jetzt kannst Du die Polizei rufen.“

Dass dies nicht möglich ist, stellt sich später heraus. Der Einbrecher hatte, bevor er über den Rentner herfiel, alle Kabel der zwei im Hause befindlichen Telefone aus der Wand gerissen. Mayr reagiert geistesgegenwärtig. Er löst seine Fesselung, reißt das Fenster auf und brüllt in Richtung Nachbar: „Überfall, Überfall, ruf die Polizei!“

Krankenhaus-Personal kümmert sich rührend um ihn

Dies brüllt er so lange, bis der Nachbar reagiert. Der alarmiert die Polizei. In kürzester Zeit sind Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Auch die Tochter von Mayr wird sofort hinzugezogen.

Mayr zittert an Händen und Füßen. „Ich habe gefroren, hatte ja nichts an als die Nachtwäsche“, erinnert sich der Rentner noch heute. Die ganze Zeit des Martyriums über musste er auch barfuß ausharren. Der Rettungsdienst reagiert sofort und ringt Mayr zur Untersuchung ins Krankenhaus. Dort nimmt die Kriminalpolizei auch seine Unterwäsche als Beweissicherung an sich. „Ich lag dann pudelnackert auf der Pritsche, aber das Personal vom Krankenhaus hat sich rührend um mich gekümmert“, sagt Mayr dankbar.

Die Dankbarkeit sieht man in seinen Augen

Der Schwabbrucker unterstreicht dabei auch immer wieder, wie einfühlsam er von allen behandelt wurde. Dabei ist es ihm wichtig, auch die Beamten der Kriminalpolizei mit einzubeziehen. „Beruhigt und geholfen haben mir auch die Mitarbeiter vom Weißen Ring“, erwähnt Mayr.

Und: „Was wäre ich ohne Kinder? Da siehst Du erst den Wert der Kinder, die Dir heute beistehen.“

Bis zum Schluss hat Josef Mayr die Schreckensnacht sehr gefasst erzählt. Am Schluss seiner Schilderung übermannt ihn Rührung. Er ringt nach Worten. Die braucht er aber auch nicht. Seine Dankbarkeit ist in diesem Moment an seinen Augen abzulesen. Die Dankbarkeit, die er seinen Nachbarn, der Polizei, dem Rettungsdienst und dem Personal des Krankenhauses Schongau aussprechen will.

Hans-Helmut Herold

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.