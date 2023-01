Von Schwabbruck nach Bosnien: Weihnachtstrucker lieferten über 6000 Geschenkpakete aus

Erik Dusel vom Johanniter Regionalverband Oberbayern (li.) hatte mit seinem Team der Johanniter Jugend und Hundestaffel die fünf Fahrer vor der Fahrt verabschiedet. © Hans-Helmut Herold

„Alle Jahre wieder“ lautet der Titel eines bekannten Weihnachtslieds. Dieser könnte auch für die Weihnachtstrucker der Johanniter kaum passender sein. Vier große Sattelzüge hatten sich auch diesmal von Schwabbruck aus auf den langen Weg nach Bosnien gemacht. Mit dabei war einmal mehr der Schwabbrucker Marcel Reintsch.

Schwabbruck – Bevor es losgehen konnte, hieß es für Marcel Reintsch mit seinem Sattelzug erst einmal, die gespendeten Pakete einzusammeln. Bis in die Schwarzwald- Gegend war der Berufskraftfahrer dafür in den Tagen vor Weihnachten unterwegs. Bei der Aktion, die jedes Jahr von den Johannitern organisiert wird, war auch der V-Markt in Schongau eine Anlaufstelle, um dort die Spenden abzugeben (wir berichteten).

Dann konnte die große Fahrt beginnen, um all die Spenden von Schwabbruck an die Bestimmungsorte zu bringen. Für Reintsch war es bereits das 15. Mal, dass er mit einem 40-Tonner voller Geschenkpakete die Reise nach Bosnien antrat.

Diesmal jedoch sei vieles anders gewesen, erklärt „Mutch“, wie der Schwabbrucker unter Truckern und Freunden genannt wird. „In diesem Jahr gab es keinen großen Konvoi, sondern nur kleine.“ Das bedeutet, dass er mit drei weiteren Sattelzügen im kleinen Konvoi Richtung Gradiska fuhr, wo die die Formalitäten am Zollhof erledigt werden mussten. „Leider hatten wir in diesem Jahr anstatt 60 mit Paketen voll beladene Lkw nur 30 auf der Straße“, bedauert Reintsch. „Wir mussten leider hinnehmen, dass um die 20 000 Pakete weniger gespendet wurden als vor Corona.“ Vor der Pandemie waren es noch um die 45 000 Pakete gewesen, die auf die große Reise gingen. Ein Grund: der Krieg in der Ukraine.

Jeder Sattelzug war mit 1600 Geschenken beladen

Jeder der vier Sattelzüge aus Schwabbruck hatte am Ende um die 1600 Geschenkpakete geladen. „Alle per Hand gestapelt“, wie Reintsch verrät. Denn im Zielgebiet standen keine Hilfsmittel zum Abladen bereit. Aber das tat für den Schwabbrucker und die anderen Fahrer nichts zur Sache. „Wenn man sieht, mit welcher Dankbarkeit die Menschen dort die Pakete entgegennehmen, hat sich alle Mühe gelohnt“, sagt Reintsch.

Schwer beeindruckt zeigt sich der Berufskraftfahrer von der Unterstützung der Unternehmen. „Ich hätte nie gedacht, dass die Firmen, die uns die Lkw kostenlos zur Verfügung stellen, auch in diesen für sie oft schweren Zeiten wieder so mitziehen“, findet Reintsch lobende Worte. So holte er sogar erstmalig die Firma Erwin Rettinger aus Peiting mit ins Boot. Neben der Firma Stefan Emter aus Altenstadt hatte „Mutch“ auch die Firma Clemens Schreyer aus Rott am Inn und BTK Logistik von Albert Kraus aus Rosenheim für die gute Sache gewinnen können.

