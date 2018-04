Direkt nach Start: 27-jährige Münchnerin stürzt mit Hängegleiter ab

Westlich der Altenstadter Bundeswehrkaserne kam es am Sonntag um 15.30 Uhr zu einem Unfall bei einem Tandemflug. Eine junge Frau erlitt schwere Verletzungen.

Schwabsoien - Ein 42-jähriger Ostallgäuer wollte mit seinem Hängegleiter zu einem Tandemflug starten. Beim Windenstart blieb der Hängegleiter offensichtlich am Startschlitten hängen. Der Ostallgäuer und seine Begleitung stürzten. Grund könnte eine Bodenwelle gewesen sein, vermutet die Polizei. Eine 27-jährige Münchnerin, die als Begleiterin am Flug teilnahm, verletzte sich schwer am Bein. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 42-jährige blieb unverletzt. Den genauen Unfallhergang müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.