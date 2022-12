Grundschule Schwabsoien/Schwabbruck hat 70 Weihnachts-Pakete für notleidende Kinder in Rumänien gepackt

Ein Erinnerungsfoto für das Klassenzimmer: Kinder der Grundschule Schwabsoien/Schwabbruck mit der stellvertretenden Schulleiterin Uta Held (rechts) sowie den beiden nimmermüden „Motoren“ der Rumänienhilfe Dienhausen, Mike Kögel (sitzend) und Beppo Miller (links). © für das Klassenzimmer: Kinder der Grundschule Schwabsoien/Schwabbruck mit der stellvertretenden Schulleiterin Uta Held

Seit dem Jahr 1990 wird ein Kinderheim in Carasebes in Rumänien von der Rumänienhilfe Dienhausen mit verschiedenen Aktionen unterstützt. Viele Hilfslieferungen wurden von dieser Gruppe organisiert. So auch die Aktion „Weihnachtspakete für Kinder“, die vor allem die Schulkinder und deren Lehrer unterstützt.

Schwabsoien - Die Aufregung kürzlich an einem Morgen war den Grundschulkindern aus Schwabbruck, Schwabsoien und Sachsenried förmlich ins Gesicht geschrieben: Stimmengewirr unterstrich die Situation vor dem Schulgebäude in Schwabsoien. Die Kinder trugen weihnachtlich- verpackte Pakete in den Händen und legten diese auf einer Bank ab. Für jede der vier Klassen eine extra Ablagefläche. Alle die Pakete und Päckchen sollen zum Weihnachtsfest Kindern in Rumänien eine Freude bereiten.

Mitorganisator Mike Kögel hatte seinen Kleintransporter auf den Schulhof in Position gefahren. Neben ihm Beppo Miller, bei dem an diesem Morgen die Fäden der Organisation zusammenliefen. „Wir freuen uns, dass trotz Corona und den vielen Hilfen für die Ukraine noch an die Kinder in Rumänien gedacht wird“, so Miller, der vor Tagen noch unsicher wegen der Menge der Spenden war.

Lehrer spenden für Kollegen in Rumänien

Auch Uta Held, die stellvertretende Schulleiterin, stieß ins selbe Horn: „Wir waren anfangs eher skeptisch, genügend Pakete zusammen zu bringen, aber jetzt herrscht Begeisterung auf ganzer Linie.“ Denn nicht nur die Kinder haben für Kinder in Rumänien Päckchen gepackt, sondern auch die Lehrkräfte für die Kollegen in Rumänien. „Da haben wir reingepackt, was für Lehrkräfte wichtig und hilfreich ist, vor Ort aber nicht zu bekommen ist“, so Held.

Die Kinder wissen genau, wo ihre Spende landen wird. „Es sind ganz arme Kinder, die sich zu Weihnachten über unsere Geschenke freuen sollen“, erklärt es zum Beispiel Schüler Michael. Miller, der im Vorfeld mit einem Film die Kinder auf die Situation eingestimmt hatte, gab nähere Auskunft. Größtenteils gehen die Spenden an eine Suppenküche, wo die Kinder eine warme Mahlzeit bekommen. Weitere Pakete gehen an einen Kindergarten. Erwähnenswert dabei: Alle Pakete waren deutlich gekennzeichnet, für welches Alter der Inhalt ausgewählt wurde.

Zusammenarbeit mit rumänischer Spedition

Gute 1200 Kilometer werden die Pakete Richtung Osten gekarrt, alles organisiert von den Helfern der Rumänienhilfe Dienhausen, die im Sommer schon vor Ort waren. „In früheren Zeiten haben wir selbst alles mit kleineren Transportern und Anhängern gefahren, jetzt haben wir es anders organisiert“, so Miller.

Die Helfer schließen sich mit einer rumänischen Spedition kurz, die Waren nach Bayern liefert und keine Ladung für den Rücktransport hat. „Bevor die leer zurückfahren, nehmen die für uns alles für einen Sonderpreis mit“, erklärt Miller

Insgesamt waren es in diesem Jahr 200 Pakete, von denen 70 von den Schülern kamen. Die restlichen 130 Pakete kamen von der „Jugendhilfe Weilheim“ und privaten Spendern. Dazu kamen noch jede Menge Sachspenden, die im Bauhof gelagert wurden. Verteilt werden dann alle Spenden vor Ort durch den Direktor der Caritas, zu dem seit über 30 Jahren ein sehr freundschaftliches Verhältnis besteht. „Er weiß am besten, wo der Schuh drückt“, so Miller.

HANS-HELMUT HEROLD

