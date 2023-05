Ukrainisches Brauer-Paar macht sich nach Flucht mit eigener Biermarke selbstständig

Von: Theresa Kuchler

Boris und Maryna Rozdobudko haben in ihrer Heimat, der Ukraine, Brauereiwesen studiert und in der Branche gearbeitet. Nach ihrer Flucht beschlossen sie, sich mit ihrer eigenen Craftbeer-Marke in Schwabsoien selbstständig zu machen. © Theresa Kuchler

Maryna und Boris Rozdobudko sind gelernte Braumeister aus Kiew. Nach Kriegsbeginn in der Ukraine floh das Paar mit seinen Kindern nach Schwabsoien, wo es eine eigene Bier-Marke gründete.

Schwabsoien – Nur wenige Stunden, nachdem die ersten Bomben auf ukrainischem Boden eingeschlagen sind, packten Maryna und Boris Rozdobudko ihre beiden Söhne, stiegen ins Auto und fuhren auf direktem Weg nach Schwabsoien. „Wir hatten Glück, hier eine Anlaufstelle zu haben“, sagt Maryna, die mit ihrer Familie in Kiew lebte. Als die vier von jetzt auf gleich vor den russischen Truppen fliehen mussten, kamen sie in dem Haus einer Bekannten von Marynas Schwester unter.



Das ist ein gutes Jahr her. Heute sitzt Maryna am Esstisch in der geräumigen Wohnküche, ihre Söhne Daniel (1) und Jan (4) neben sich, und erzählt in fast akzentfreiem Deutsch von ihrer Heimat und dem Unternehmen, das das Paar nur wenige Monate nach ihrer Flucht in Deutschland gegründet hat. „Wir brauen unser eigenes Craftbeer“, sagt die 36-Jährige lächelnd.



Es ist eine Branche, in der sich die Rozdobudkos zuhause fühlen: Beide sind ausgebildete Brauer. Boris (34) promovierte an der Nationalen Universität für Lebensmitteltechnologie mit Spezialisierung auf Fermentationsprodukte in Kiew, lehrte als Dozent und arbeitete in zwei Brauereien. Maryna machte ihren Masterabschluss am selben Institut und nahm anschließend eine Stelle als Standardisierungsingenieurin bei einem nationalen Brauverband an.



Paar aus Kiew flieht aus der Ukraine und macht sich mit Biermarke selbstständig

Nach Ausbruch des Kriegs mussten sie ihre Jobs aufgeben, doch die Leidenschaft fürs Bierbrauen ist geblieben. „Eigentlich können wir ja auch nichts anderes“, sagt Maryna und schmunzelt. Weil sie und ihr Mann in Deutschland eine Aufgabe suchten, sie Geld verdienen und etwas erreichen wollen, wagten sie den Schritt in die Selbstständigkeit. „Liberty“ heißt ihre Craft-Brauerei.



Maryna fischt zwei Flaschen aus einem großen Karton, der auf der Anrichte in der Küche steht, und holt zwei Gläser aus dem Schrank. „Bis jetzt haben wir zwei Sorten“, sagt die 36-Jährige. „Barbados“ und „Nice Peach“. Maryna öffnet die Flasche mit dem rosa Etikett, „Nice Peach“, und schenkt ein. Das Bier ist gelb und fruchtig, der Pfirsich-Geschmack dominiert deutlich. Maryna erklärt, dass die Ukrainer lieber Bier trinken, das nicht so bitter sei. „Das ist ein Unterschied zu Deutschland, wo nach dem Reinheitsgebot gebraut wird.“ Was ihre Sorten noch von dem bayerischen Bier unterscheide, sei, dass es keine Getränke „zum Durst löschen“ seien. „Dazu ist unser Craftbeer zu stark.“

Das Craftbeer, das die Rozdobudkos in einer Brauerei in Holzhausen bei Landsberg brauen, richtet sich nach dem ukrainischen Gaumen. Süß statt bitter. „Unsere Sorten sind sehr fruchtig“, sagt Maryna. Das mache die Zusammenstellung der Zutaten aus: Bei „Nice Peach“ wird Pfirsich- und Apfelpüree beigemischt, in „Barbados“ stellt das Verhältnis von Gersten-, Weizen- und Hafermalz in Kombination mit Fruchtaromen einen süßlichen Geschmack her. Für beide Sorten verwenden die Braumeister speziellen Hopfen, den sie aus Kopenhagen beziehen.



Bei Unternehmensgründung in Deutschland stieß das Paar auf manche Schwierigkeit

„Bei ,Barbados’ haben wir noch eher den klassischen Biergeschmack“, sagt Maryna und öffnet die Flasche, die ein blau-oranges Etikett ziert. Tatsächlich schmeckt das Getränk, das eine kräftige gelbe Farbe hat, etwas herber, doch die fruchtige Note tritt deutlich hervor. Als nächstes wollen sich die Brauer an Tomatenbier probieren. „Das ist in der Ukraine sehr beliebt“, sagt Maryna.



Es sei gar nicht so einfach gewesen, eine Brauerei zu finden, in der die Rozdobudkos ihre Craftbeersorten herstellen können. „Wir haben bestimmt zehn Brauereien angeschrieben“, erzählt die 36-Jährige. In Holzhausen habe es dann endlich geklappt. Dort würden vor allem klassisches Biere produziert, die Brauerei habe aber auch schon Erfahrung mit Craftbeer sammeln können. „Außerdem hat der Besitzer ukrainische Wurzeln, weshalb wir gleich ein gutes Gefühl hatten.“



Im Januar dieses Jahres konnten die Rozdobudkos mit der Herstellung beginnen. Zuvor war das Paar lange mit der Bürokratie beschäftigt, die bei der Gründung eines Unternehmens anfällt. Das ein oder andere Mal seien die beiden da schon an ihre Grenzen gekommen, sagt Maryna. „Vor allem beim Steuerberater. Da habe ich nur die Hälfte verstanden.“



Für Mühlentag in Schwabsoien: Biersorte „Schwabsoier Hell“ gebraut

Nun geht es darum, das Craftbeer publik zu machen und an möglichst viele Händler zu bringen. „Wir müssen jetzt ein Netzwerk aufbauen.“ Bislang gibt es das „Liberty“-Bier in München, Köln, Hamburg sowie in Kaufbeuren. Eigentlich wolle das Paar ihr Bier vor allem in der Region verkaufen, „auch wegen der Versandkosten“, die sonst anfallen. Doch das sei nicht so einfach. „Craftbeer ist in Bayern nicht so verbreitet“, sagt die 36-Jährige.



Um sich und ihre Produkte bekannter zu machen, wollen die Rozdobudkos am diesjährigen Mühlentag in Schwabsoien einen Stand aufbauen. „Anke Firlefanz hat uns auf die Idee gebracht“, erzählt Maryna. Die Künstlerin Firlefanz sitzt im Mühlentag-Ausschuss und bietet selbst ein buntes Programm an, wenn das Dorf am Pfingstmontag seine alten Wirtschaftszweige vorstellt und feiert.

Extra für den Mühlentag brauten die Rozdobudkos eine neue Biersorte: Das „Schwabsoier Hell“ – ein klassisches Lagerbier. „Dafür haben wir 400 Etiketten bestellt“, erklärt Maryna. Neben dem „Schwabsoier Hell“ wird es auch die beiden Craftbeer-Sorten zu probieren und kaufen geben. Die Brauer sehen das Ganze auch als kleines Experiment: „Wir wollen den Mühlentag nutzen, um herauszufinden, welche Geschmacksrichtungen gut bei den Leuten ankommen.“

