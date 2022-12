Ganzes Dorf hilft sechsköpfiger Familie in Not – „Der Zusammenhalt ist einfach der Wahnsinn“

Von: Theresa Kuchler

Für die Unterstützung des Dorfs unendlich dankbar: Sumire Emi und ihre fünf Kinder. Als die Familie in Not geriet, standen ihr die Schwabsoiener bei. © Sumire Emi

Für Sumire Emi geht ein schlimmes Jahr vorbei. Weil ihr Mann sie bedrohte, konnte die 36-Jährige mit ihren fünf Kindern monatelang nicht nach Hause. Ihre Rettung war der Zusammenhalt im Dorf.

Schwabsoien – Wenn Sumire Emi mit ihren beiden jüngsten Kindern in der Küche sitzt, ist ihr nicht anzumerken, was sie in den vergangenen Monaten durchgemacht hat. Lächelnd schiebt sie den Plätzchenteller über den großen Holztisch und beobachtet, wie die Buben mit ihren kleinen Fingern nach den Keksen greifen. Der Stuhl, auf dem Emi sitzt, passt nicht zu den anderen im Raum, aber das spielt keine Rolle. Die 36-Jährige ist dankbar, überhaupt wieder welche zu haben. „Das sind alles Spenden“, sagt sie.

Es ist nicht lange her, da stand die 36-Jährige mit ihren fünf Kindern in einer fast leeren Wohnung. Ihr Ehemann, von dem sie mittlerweile getrennt lebt, hatte das meiste mitgenommen, als er Anfang Dezember auszog. Möbel, Waschmaschine, Geschirr waren weg. Doch immerhin sei er gegangen, sagt Emi. Vier Monate lang hatte sie vor Gericht dafür gekämpft.

Ehemann drohte unmissverständlich - „Wir konnten nicht mehr heim“

Die Schwierigkeiten begannen im August, als Emi mit den Kindern ihre Schwester in Kassel besuchte. „Wir haben dort drei Wochen Urlaub gemacht, wie jedes Jahr.“ Ihr Ehemann hatte sich mit Corona infiziert und war zuhause geblieben. Während die Familie weg war, habe er Emi mehrere SMS geschickt, in denen er ihr unmissverständlich drohte. „Wir konnten nicht mehr heim“, sagt sie, ihre Stimme ist nun deutlich angespannter.

Schon seit geraumer Zeit habe sich Emi in Gegenwart ihres Mannes nicht mehr sicher gefühlt. „Er hat mich nie verprügelt“, erzählt sie, aber das ein oder andere Mal sei er schon handgreiflich geworden. Insgesamt sei es vor allem der psychische Druck gewesen, unter dem sie sehr gelitten habe.

Antrag auf Gewaltschutz wurde abgelehnt

Die 36-Jährige kritisiert, dass Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden, häufig alleine dastünden. „Wenn man nicht grün und blau geschlagen ist, bekommt man wenig Hilfe.“

So sei ihr Antrag auf Gewaltschutz, den sie beim Weilheimer Amtsgericht noch während des Urlaubs eingereicht hatte, abgelehnt worden. Auch die Wohnung habe ihr das Gericht noch nicht zugewiesen gehabt, als sie mit der Familie auf dem Heimweg war. „Ich war echt aufgelöst“, erinnert sich die 36-Jährige. „Ich wusste nicht, wohin.“

Für zweieinhalb Wochen zog die sechsköpfige Familie ins Frauenhaus

Gerettet hat sie die Großherzigkeit der Schwabsoiener. Eine Bekannte aus dem Dorf, selbst achtfache Mutter, nahm die sechsköpfige Familie sofort bei sich auf. „Für sie war das selbstverständlich, obwohl wir nicht einmal eng befreundet waren“, erzählt Emi mit strahlenden Augen.

Die Schwabsoienerin teilte ihr Zuhause mit Emi und den Kindern fast ununterbrochen. Nur für zweieinhalb Wochen, als Emis Freundin Besuch bekam, wäre der Platz zu eng geworden. „Wir waren solange im Frauenhaus in Kaufbeuren“, sagt die 36-Jährige, die die Zeit dort in guter Erinnerung hat.

Dorfbewohner halfen mit Spenden - „Der Zusammenhalt ist einfach der Wahnsinn“

Ende November kam dann der Wendepunkt: Das Oberlandesgericht in München sprach der Mutter und ihren fünf Kindern die Wohnung zu – „wir hatten darauf gehofft, aber die Chancen standen eigentlich nicht gut“. So zog ihr Ehemann aus. Die Kinder durfte er während der gesamten Zeit sehen. „Einmal in der Woche für zwei Stunden“, sagt die 36-Jährige. Bei den Treffen sei immer eine Sozialarbeiterin dabei gewesen. Emi erklärt, dass sie den Kindern weiterhin den Kontakt zu ihrem Vater ermöglichen wolle.

Wenn Emi über die vergangenen Monate nachdenkt, sagt sie: „Es ist schiefgelaufen, was schieflaufen konnte.“ Trotzdem sei sie unendlich dankbar. „In nur zwei Tagen hat das Dorf alles zusammengetragen, was wir zum Leben brauchen“, erzählt Emi und zeigt auf die Möbel in ihrer Wohnung. Als sie nichts mehr hatte, unterstützte sie der Verein „Tropfen“ mit Geldspenden, und von vielen Schwabsoienern und Menschen aus der Umgebung bekam sie Unterstützung, Spenden und liebevolle Briefe. „Der Zusammenhalt ist hier einfach der Wahnsinn“, sagt die 36-Jährige. Und sie ist sich sicher, dass das nicht nur an Weihnachten liegt.

