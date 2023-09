Vor 200 Jahren zerstörte ein Dorfbrand Schwabsoien - Was an dem Schicksalstag passierte

Von: Theresa Kuchler

Das Feuer brach in einem Anwesen ganz im Westen aus und zerstörte zwei Drittel der Gebäude im Ort. © Karte: Denkmaltopographie des Landkreises Weilheim-Schongau

Vor genau 200 Jahren tobte ein katastrophaler Brand in Schwabsoien. Dank überlieferter Quellen und dem Historischen Kreis Schwabsoien lässt sich rekonstruieren, was an dem Schicksalstag geschah.

Schwabsoien – Am 6. September 1823 waren die Menschen aus Schwabsoien in Feierlaune. Die Dorfbewohner, die die meiste Zeit ihres Lebens schwer schufteten und selten die Gelegenheit für Vergnügungen hatten, ließen an diesem Samstag die Arbeit ruhen und schlüpften in ihre feinsten Kleider. Im Nachbarort Schwabbruck hatte man zu einem Fest zu Ehren des Heiligen Magnus geladen, den die Gläubigen dort sehr verehrten. So machten sich die Schwabsoiener auf den Weg zum Fest, nicht ahnend, dass sie bei der Rückkehr große Teile ihres Dorfes in Schutt und Asche wiederfinden würden.

Ein verheerender Brand hat vor 200 Jahren zwei Drittel Schwabsoiens zerstört. Dass sich bis heute nachvollziehen lässt, was am 6. September 1823 passierte, ist den ausführlichen Berichten des damaligen Gemeindeschreibers Joseph Alois Ritter zu verdanken. Juditha Wolf vom Historischen Kreis Schwabsoien hat die handschriftliche Quelle transkribiert und in einem Heftchen veröffentlicht.

Großer Dorfbrand in Schwabsoien jährt sich zum 200. Mal

Auch Erwin Hartmann, weiteres Mitglied des Historischen Kreises, hat sich intensiv mit der Geschichte seines Heimatorts und dem großen Brand von 1823 befasst. Der 71-Jährige hat eine alte Karte bei sich zuhause, mit der er zeigt, wo das Feuer vor 200 Jahren ausgebrochen sein muss. Ein Haus im Westen der Gemeinde. „Das war damals die Hausnummer 28“, sagt Hartmann und deutet auf die Stelle, an der heute das Anwesen der Kaufbeurer Straße 13 liegt.

Es war gegen halb zwei Uhr nachmittags, als sich der Brand im Anwesen des Alois Siegler (Hausname: Beim Scherer) ausgebreitet hat. Zweieinhalb Stunden später „lag bereits das ganze Dorf bis auf noch 22 Häuser in der Asche verwüstet da“, schildert der Dorfschreiber das katastrophale Bild. Wegen des starken Westwinds, der an dem Septembertag durch die Region gefegt haben muss, zog das Feuer eine regelrechte Schneise der Zerstörung durch den Ort. 53 Wohnhäuser brannten komplett ab, auch die Kirche und die Schule sowie zwei große Schmieden, der Zehentstadel und die Sägemühle wurden zerstört. Die einfachen Bauweisen aus Holz mit Schindeln sowie das trockene Heu und Stroh, das die Landwirte kurz zuvor in ihre Scheunen gebracht hatten, wirkten wohl zusätzlich als Brandbeschleuniger.

Gemeindeschreiber spekulierte über Brandursache - War es eine „Strafe Gottes“?

Wie es Ritter in seinen Schriften schildert, hatten die Dorfbewohner und Helfer von außerorts noch versucht, zu retten, was zu retten war. Mit Feuerspritzen wagten sie den Kampf gegen die Flammen. Dass tatsächlich ein Drittel der Gebäude verschont blieb, war laut Hartmann aber nicht den Löscharbeiten zu verdanken. Der Schwabsoiener geht eher davon aus, dass die Anwesen ganz im Westen und Norden weit genug von den Flammen entfernt waren und sie den Brand deshalb überstanden.

In seinem Bericht spekuliert Gemeindeschreiber Ritter darüber, wie es zu dem schrecklichen Feuer kommen konnte: War es Nachlässigkeit? Ein schlecht gebauter Kamin? – „Allein das lässt man jenem über, der alles sieht hört und weiß und wir wollen es für eine, über unser ganzes Dorf Schwabsoien verhängte Strafe Gottes betrachten; denn dieses ausgebrochene Feuer glich nicht einem natürlichen, sondern einem wild ausgebrochenen, gleichsam vom Himmel gefallenen Feuer.“ Dass an dieser Theorie niemand im Dorf Zweifel hegte, beweist ein Siegel auf Ritters Aufzeichnungen. Damit habe die Gemeindeverwaltung deren Richtigkeit bestätigt, erklärt Hartmann.

Binnen kürzester Zeit bauten die Schwabsoiener ihr Dorf wieder auf

Auch wenn er nicht an eine „Bestrafung Gottes“ glaubt: Dass am selben Tag auch in der Gemeinde Görisried im Allgäu ein schlimmer Brand tobte, bei dem 36 Häuser und die Pfarrkirche abbrannten, findet der Geschichtsexperte bemerkenswert. Darauf sei er bei seinen Recherchen gestoßen, sagt Hartmann.

Nach dem Feuer standen die Menschen in Schwabsoien vor dem Nichts. Überstanden haben sie die Zeit nur, weil das Dorf zusammenhielt. Ritter beschreibt, wie die Obdachlosen bei den Familien unterkamen, deren Häuser noch standen. Auch in den umliegenden Dörfern hat man die Schwabsoiener aufgenommen. „Das war mit Sicherheit nicht einfach“, meint Hartmann. Immerhin hatte schon eine einzelne Familie viele Kinder. „Da musste man gut zusammenrücken.“ Auch in den Monaten nach dem Brand konnten die Schwabsoiener auf viel Hilfe von außerhalb zählen – durch Geld, Sachspenden und Arbeitskraft.

Im Winter nach dem Brand schlugen die Dorfbewohner das Holz für die Neubauten, im Frühjahr 1824 legten sie mit dem Wiederaufbau ihrer Gemeinde los. Priorität hatte dabei stets die Kirche St. Stephan. „Ich habe großen Respekt vor der Leistung unserer Vorfahren“, sagt Hartmann. Mit „Entschlossenheit, Mut und Tatkraft“ hätten sie ihr Dorf binnen kurzer Zeit wieder aufgebaut – und trotz ihrer Not eine neue Kirche für Schwabsoien errichtet. In dieser findet am Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr auch ein Gedenkgottesdienst zum Dorfbrand statt.

Das Heft des Historischen Kreises Schwabsoien zum Dorfbrand vom 6. September 1823 gibt es bei der Gemeinde zu kaufen.

