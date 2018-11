Turbulente Geburt mit Hindernissen

Eine turbulente Hausgeburt erlebte die deutsch-japanische Familie Emi aus Schwabsoien. Bei all der Aufregung um einen Unfall vor dem Haus, die Geburt und den Papa, der aus dem fernen Sachsen herbeieilte, blieb zunächst gar keine Zeit, dem vierten Kind einen Namen zu geben. Zum Glück gab es ein großes Happy End.

Schwabsoien– Für Maurice Emi waren es 511 quälende Kilometer, die er in der Nacht auf vergangenen Mittwoch nach Hause fahren musste. Der 35-jährige Bundeswehrsoldat war auf einem Lehrgang im sächsischen Delitzsch, seine hochschwangere Ehefrau zu Hause in Schwabsoien. Zur Hausgeburt seines dritten Sohnes, die schneller über die Bühne ging als zunächst vermutet, schaffte es der 35-Jährige nicht mehr rechtzeitig.

Es dürfte die Aufregung der jungen Frau gewesen sein, die die Wehen letztlich beschleunigte: Für Sumire Emi war der Abend vor der Geburt ihres Sohnes der blanke Horror. Der Bub war schon einige Tage überfällig. Und die 33-jährige Japanerin, die ihre Kinder grundsätzlich zusammen mit einer Hebamme als Hausgeburt zur Welt bringt, wartete noch vergeblich darauf, dass es losgeht.

Dann war da plötzlich dieser furchtbare Knall vor dem Haus in Schwabsoien – die Emis wohnen an der Füssener Straße. Wie die Polizei berichtet, war ein 21-jähriger Altenstadter für den Krach verantwortlich. Der junge Mann war mit seinem BMW ganz offensichtlich zu schnell im Ort unterwegs. Als er von der Schongauer in die Füssener Straße einbog, geschah das Unglück: Der BMW geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und krachte frontal in den vor dem Haus geparkten Familienwagen der Emis.

Die hochschwangere Mutter eilte heraus und rief mit dem Handy aufgeregt ihren Mann an. „Sie hatte eine ganz schwere Atmung“, berichtete der 35-Jährige, der sich maßlos über den 21-jährigen BMW-Fahrer und dessen gleichaltrigen Mitfahrer ärgerte. „Sie haben sich nicht einmal bei meiner Frau entschuldigt, ein einfaches ,tut mir leid‘ hätte schon gereicht.“

Der Wirt des gegenüberliegenden Zollhauses eilte der verzweifelten Frau zur Hilfe, auch der Vermieter kümmerte sich um sie. Die Polizei nahm die Personalien auf, die Situation beruhigte sich.

Doch dann setzten bei der 33-Jährigen starke Wehen ein. Erneut rief sie ihren Mann an, der das ganze Drama hilflos aus der Ferne miterleben musste. Er erklärte seinem Vorgesetzten, dass er sofort nach Hause müsse. Das geht bei der Bundeswehr aber nicht ohne lästigen Papierkram, der den werdenden Vater eine weitere Stunde Zeit kostete. „Das Kind ist um 1.04 Uhr auf die Welt gekommen, ich habe alles verpasst“, sagt der 35-Jährige traurig. Erst Stunden später konnte er seinen neugeborenen Sohn in den Armen halten. Den anderen drei Kindern habe er allen nach der Geburt die Nabelschnur durchschneiden dürfen, erzählt er.

Tags darauf war der erste Ärger aber schon wieder verflogen. Mutter und Kind sind wohlauf, der Familienwagen wird wieder flott gemacht. Während der Reparatur bekommen die Emis einen geräumigen Mietwagen. Die gegnerische Versicherung übernimmt alles. Bis Sonntag durfte der Vater bei seiner Familie bleiben. Dann ging es zurück zum Lehrgang.

Mittlerweile haben sich Mutter und Vater auch auf einen Namen für den Nachwuchs geeinigt. „Eigentlich hatten wir gesagt, wenn es ein Junge ist, darf ich den Namen bestimmen“, berichtete der Vater. Er präferierte „Kyuta“. Seine Frau hielt aber mit „Nouk“ dagegen. Am Ende stand ein Kompromiss: In der Geburtsurkunde steht jetzt der japanische Doppelname „Kyuta-Nouk“. Und die Geschwister „Mino-Akito“ (2), „Taro-Dante“ (3) und „Lia-Nele“ (5) sind glücklich mit ihrem neuen Brüderchen, mit dem sie eins gemein haben: Alle sind in den eigenen vier Wänden der Emis auf die Welt gekommen. Aber, wie das bei Bundeswehrangehörigen so ist, an höchst unterschiedlichen Wohnorten: „In Köln, Bergheim und Schongau West“, berichtet der stolze Papa. „Kyuta-Nouk“ ist jetzt ein waschechter Schwabsoier. Und an seine Geburt dürfte man sich im Ort noch lange erinnern.