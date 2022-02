Das könnte auf dem „Rössle“-Areal in Schwabsoien entstehen . . .

Der „Gasthof Rössle“ gegenüber des Schwabsoier Friedhofs wird abgerissen. Was auf dem frei werdenden Areal entstehen könnte . . . © Kindlmann

Drei Architektenbüros, Städteplaner und Ingenieurbüros haben sich überlegt, wie das rund 10 000 Quadratmeter große Areal um das ehemalige Gasthaus „Rössle“ in Schwabsoien neu gestaltet werden könnte.

Schwabsoien – Es geht um die Zukunft des Areals rund um den ehemaligen Gasthof „Rössle“ an der Landsberger Straße in der Mitte Schwabsoiens: Ein Gremium, bestehend aus dem Schwabsoier Bürgermeister und einigen Gemeinderatsmitgliedern, hat die drei Entwürfe bewertet, gewichtet und danach den Auftrag zur weiteren Planung an die Münchner Architekten Zwingel/Dilg vergeben. Bürgermeister Manfred Schmid hat die Pläne der Architekten auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates im Detail vorgestellt.

Schmid war dabei wichtig, herauszufiltern, wie sich die drei unterschiedlichen Pläne in die dörfliche Struktur des Ortes einfügen. Kindergarten, Gaststätte, Café, Dorfladen. Arztpraxen, Wohngebäude, Spiel-, Sport- und weitere Flächen zur Freizeitgestaltung sollten auf dem Areal Platz finden.

Wohngebäude, Kindergarten, Praxen, Café und mehr

Der derzeit noch bestehende Gasthof „Rössle“ wird in Zukunft abgerissen. Und damit nicht die gesamten Außenflächen versiegelt werden, ist eine großzügige Tiefgarage vorgesehen. Die Architekten Zwingel/Dilg ordnen die Gebäude im Süden und die Wohngebäude im Nordosten des Areals in die Umgebung ein und schaffen somit differenzierte Plätze für die jeweiligen Nutzung.

. . . zeigt der Plan der Architekten Zwingel/Dilg: Größere Gebäude und ein zentraler Platz als Treffpunkt in der Mitte. © Zwingel/Dilg

Die harmonische Einbindung in den Bestand sowie die Wertschätzung gegenüber der schon immer vorhandenen Grünfläche im Ortszentrum wird in dieser Planung hervorgehoben. Aufgrund dieses vorsichtigen Eingriffs, so die Architekten, seien auch zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Areal nicht ausgeschlossen.

Zwischen dem öffentlichen Gebäude mit Kindergarten, Hort und Krippe sowie dem Gebäude mit Dorfladen und Praxen an der Landsberger Straße (Osten), und dem Gebäude für die Gaststätte im Süden soll ein beruhigter Platz als Treffpunkt mit Café entstehen. Die geplanten Wohnhäuser im Nordosten sollen flachgeneigte, begrünte Satteldächer erhalten.

Auch die übrigen Planungen angeschaut

„Dies“, so Schwabsoiens Bürgermeister, „ist aufgrund der gewachsenen Gebäudestruktur im Ortskern gefordert.“ Als einen insgesamt stimmigen Entwurf bewertet Schmid die Arbeit des Münchner Büros.

Rathauschef und Gemeinderäte haben sich auch die weiteren Planungen genau angeschaut. So falle bei dem Plan des Büros „Stadtentwickler“ Kaufbeuren ein zentraler Platz der massiven Bebauung zum Opfer. Trotz der detailliert gestalteten Freiflächen sei dieser Fehler erkennbar. Eine Erweiterung sei aufgrund der massiven Bebauung nicht möglich. Der Erhalt des bestehenden Gasthauses „Rössle“ stellt für die Gemeinde keinen gangbaren Weg dar. Eine Entschärfung und Aufweitung der Landsberger Straße gegenüber der Kirche wäre deshalb auch nicht möglich.

Rechtlichen Rahmen für Bauleitplanung schaffen

Das Architektenbüro Böse Schongau entwickelt die Bebauung auf der Grundlage eines linearen Rasters, das anhand einer Drehung eine Ein-/Anbindung an das Bestehende sucht. Diese Herangehensweise führe zu einem starren Konzept, welches eine harmonische Einbindung in den Bestand nicht erreiche, wie im Plan deutlich erkennbar sei. Die Detaillierung eines Bürgerhauses hingegen sei indes eine reizvolle Variante.

Für Bürgermeister Manfred Schmid sei dies ein wichtiger Hinweis, dass die drei an der Planung teilnehmenden Büros alle das gleiche Honorar bekommen. Wichtig zudem, dass die Gemeinde mit der Kirche München-Freising als Besitzerin der Grundstücke weitere Verhandlungen aufnehmen wird.

Letztlich hat der Gemeinderat beschlossen, dass zunächst auch der rechtliche Rahmen für eine Bauleitung geschaffen werden muss. Danach erst sollen die Ergebnisse im Rahmen einer Ausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

