Fernwärmenetz wächst: „Schwabbruck und Schwabsoien kann das Netz problemlos abdecken“

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Am Kernstück des Fernwärmenetzes: In den Kästen neben Markus Eirenschmalz (l.) und Herbert Hefele wechselt die Energie von der Erzeuger- auf die Abnehmerseite. © Theresa Kuchler

Markus Eirenschmalz und Herbert Hefele sprechen im Interview über den Status quo des Fernwärmenetzes in Schwabsoien, wie das Interesse zunimmt und welche Pläne es gibt.

Schwabsoien – Vor einem Jahr hat die Dorfenergie Schwabsoien mit dem Bau ihres Fernwärmenetzes begonnen. Die Leitungen, in denen Energie aus den Holzvergasern der Firma Eirenschmalz fließt, versorgen seit August 20 Schwabsoiener Haushalte. Bald sollen sie die Ortsgrenzen überqueren. Im Interview sprechen die Betreiber Markus Eirenschmalz (32) und Herbert Hefele (52) darüber, wie sich die Nachfrage entwickelt, warum Schwabbruck vor Sachsenried angeschlossen wird und weshalb es nicht nachhaltig wäre, wenn das Netz zu groß wird.

Am Schwabsoiener Ortseingang sind Sie im Moment fleißig am Graben. Wo geht’s denn hin mit dem Fernwärmenetz?

Eirenschmalz: Gerade gehen wir mit den Leitungen in Richtung Gewerbegebiet. Da wird zwar nur ein Gebäude angeschlossen, aber die Dimensionen sind so kalkuliert, dass wir das ganze Gewerbegebiet versorgen können. Außerdem sollen in der Schwabsoiener Ortsmitte bald Anschlüsse für 16 weitere Haushalte dazukommen.

Gerade wird auch das neue Baugebiet „Kirschbichel“ erschlossen. Wann werden dort die Fernwärme-Leitungen verlegt?

Eirenschmalz: Wir haben für Ende August/Anfang September ein Baufenster, in dem die 24 Parzellen angeschlossen werden.

Und was ist mit den kommunalen Liegenschaften, die einen Anschluss bekommen sollen?

Eirenschmalz: Der Kindergarten in Schwabsoien ist schon angeschlossen. Wann die Schule und das Gemeindehaus an die Reihe kommen, liegt in der Hand der Gemeinde. Ein Anschluss für die Schule besteht bereits.

Angesichts der Energiekrise haben Sie mit dem Bau des Fernwärmenetzes einen guten Zeitpunkt erwischt.

Eirenschmalz: Das stimmt. Obwohl wir natürlich nicht vorhersehen konnten, was auf dem Energiemarkt passiert und dass so viele nach Alternativen für Öl und Gas suchen würden.

Hefele: Die ersten Gespräche zum Fernwärmenetz haben wir schon 2021 geführt. Damals waren der Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen noch kein Thema. Wir hatten einfach die Vision, den Ort regenerativ zu machen.

Wie hat sich die Nachfrage seit dem letzten Frühjahr entwickelt?

Eirenschmalz: Es kommen immer wieder Interessenten auf uns zu. Es melden sich auch Leute, die sich vor einem Jahr noch keinen Anschluss gewünscht haben.

Hefele: In dem bestehenden Netz können jederzeit noch nachträglich Anschlüsse dazukommen.

Ist das denn so einfach möglich?

Eirenschmalz: Ja, aber es bedeutet einen Mehraufwand. Wir müssen dafür die Leitung kappen, die unter Wasser steht. Aber im Sommer ist das überhaupt kein Problem.

Woran machen Sie die Preise fest, die für die Energieversorgung anfallen?

Hefele: Das haben wir gar nicht in der Hand. Die Berechnung läuft komplett über den Preisindex des Statistischen Bundesamts.

Eirenschmalz: Das macht es für jeden Hauseigentümer nachvollziehbar, wie der Preis zustande kommt.

Schwabbruck soll auch ans Wärmenetz angeschlossen werden. Wann?

Eirenschmalz: Heuer wollen wir noch bis zum Ortseingang graben. 2024 sollen dann die Gebäude erschlossen werden. Dabei geht es um den Kindergarten und das Rathaus, das in das Pfarrhaus verlegt wird. Darüber hinaus hatten wir schon mit einigen Schwabbruckern Kontakt, die Interesse an einem Anschluss haben.

Sollen langfristig noch weitere Gemeinden hinzukommen?

Eirenschmalz: Wir haben immer Visionen und schauen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt.

Hefele: Als allererstes wollen wir aber den Ort Schwabsoien erschließen.

Was ist mit Sachsenried?

Eirenschmalz: Das gehört natürlich zu Schwabsoien und müsste so gesehen Vorrang vor Schwabbruck haben. Allerdings machen Höhenunterschied und Entfernung den Ausbau in diese Richtung schwierig.

Hefele: Das Wasser müsste nach Sachsenried drei Kilometer weit und mehr als 100 Höhenmeter hoch gepumpt werden. Nach Schwabbruck sind es nur 350 Meter Luftlinie.

Wann sind Ihre Kapazitäten ausgeschöpft?

Eirenschmalz: Schwabbruck und Schwabsoien kann das Netz problemlos abdecken. Wenn es weiter wächst, müssen wir lediglich einen Speicher einbauen, damit auch bei hoher Belastung alle Häuser mit Energie versorgt werden können.

Das klingt so, als könnte die Heizung von Eirenschmalz endlos Energie erzeugen.

Eirenschmalz: Das können wir natürlich nicht (lacht). Zum Heizen verwenden wir Holz aus der Region. Wenn wir das Netz übermäßig aufpumpen würden, müssten wir zusätzliches Material herkarren. Das wäre nicht nachhaltig, und das wollen wir nicht.

Infoveranstaltung zum Fernwärmenetz-Ausbau Eine Infoveranstaltung zum Fernwärmenetz-Ausbau findet am 27. April um 20 Uhr im Schäferwirt in Schwabbruck statt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.