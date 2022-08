Gottes Segen für den Gerätewagen Logistik „Florian Schwabsoien 55/1“

Pfarrer Siegfried Beyrer segnete den neuen „Gerätewagen Logistik“ der Freiwilligen Feuerwehr Schwabsoien. © Kindlmann

Innerhalb von vier Jahren zwei neue Fahrzeuge für die 45 Mann und zwei Frauen starke Freiwillige Feuerwehr Schwabsoien: Am vergangenen Sonntag wurde der vor zwei Jahren gekaufte „Gerätewagen Logistik“ von Pfarrer Siegfried Beyrer gesegnet. Ein Fest für das ganze Dorf.

Schwabsoien – Der „Gerätewagen Logistik“, Funkname „Florian Schwabsoien 55/1“, ist weit entfernt von immer größer, höher und schwerer. „Ein flexibles Einsatzfahrzeug, das zu den Bedürfnissen der heutigen Zeit passt“, sagte Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta bei der Segnung. Bei Unfällen, Unwetter, Überschwemmungen oder Bränden bringe das wendige Fahrzeug rasch das Material dorthin, wo es benötigt wird.

Schwabsoien habe dies erkannt und zu dem mächtigen Löschfahrzeug (300 000 Euro) ein wendiges Fahrzeug beschafft, so der Kreisbrandrat. 118 000 Euro hat der Gerätewagen gekostet. Den staatlichen Zuschuss in Höhe von 32 000 Euro abgerechnet, muss die Gemeinde immerhin 86 000 Euro selbst bezahlen. Dazu kam noch der Rollcontainer, der die Gemeinde weitere 15 000 Euro gekostet hat.

1,2 Millionen Euro in sieben Jahren

„Aber was bringt die beste Ausrüstung ohne den Faktor Mensch?“, sagte Bürgermeister Manfred Schmid. Wer bei der Feuerwehr mitmache, von dem werde Zuverlässigkeit, Disziplin und ein gewisses technisches Wissen erwartet. Mut, Teamgeist, Kameradschaft und viel freie Zeit sollten auch mitgebracht werden, so der Bürgermeister.

Die Musikkapelle, Fahnenabordnungen und Vertreter der Ortsvereine marschierten zum Gottesdienst und anschließend zur Fahrzeugweihe auf den Dorfplatz. © Kindlmann

Die Gemeinde Schwabsoien hat in den vergangenen sieben Jahren über 1,2 Millionen Euro für den Brand- und Katastrophenschutz ausgegeben. 600 000 Euro für das Feuerwehrhaus in Sachsenried, über 300 000 Euro für das Löschfahrzeug im Jahr 2016 und nunmehr gut 100 000 Euro für den Gerätewagen.

Für Material und Unterhalt werden jährlich weitere 30 000 Euro fällig. Vorgesehen sind neue Sirenen in Sachsenried und Schwabsoien. Ein neues Feuerwehrauto für die Feuerwehr in Sachsenried ist im Investitionsplan bereits eingestellt.

Erinnerung daran, wie Feuerwehrler früher arbeiten mussten

Der Fahrzeugweihe auf dem Schwabsoier Dorfplatz ist der Gottesdienst in der Pfarrkirche vorausgegangen. Pfarrer Siegfried Beyrer schaute in den Kirchenraum und schmunzelte: „Welch ein seltener Anblick, so viele Männer in der Kirche.“ Beyrer erwähnte in seiner Predigt die Berg- und Wasserwacht, die Freiwillige Feuerwehr, die Sanitäter und die Notfallseelsorger. „Alle sind sie bereit, Dienst für andere zu leisten. Heute seien sie versammelt in der Gemeinschaft Gottes.

Der Seelsorger der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt erinnerte an die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in früheren Jahren, als die Männer noch mit Kübel das Wasser an die Brandstellen gebracht haben. Heute wolle er der Wehr zum neuen Fahrzeug gratulieren. Beyrer sagte am Ende des Gottesdienstes: „Wenn der Mensch ein wenig mehr Liebe und Gutes, Licht und Wahrheit in die Welt bringt, so hat sein Leben einen Sinn gehabt.“ Am Dorfplatz betonte er später, dass der Segen nicht dem Fahrzeug gelte, sondern auch den Menschen, die darin für andere Menschen in die Einsätze fahren.

Dank an alle, die mitgeholfen haben

Den Gottesdienst hat die Schwabsoiener Musikkapelle mit ihrem Dirigenten Martin Bussewitz mit der „Feuerwehrmesse“ musikalisch begleitet. Am Dorfplatz intonierte sie dann noch die „Bayernhymne“.

Bürgermeister Manfred Schmid blieb noch Zeit, sich für die gute Arbeit seiner Vorgänger im Amt, bei Kommandant Anton Sinn, Feuerwehrvorstand Martin Mittermeier, dem ehemaligen Kommandanten Norbert Schmid und dem Sachsenrieder Kommandanten Johann Endraß Dank zu sagen.

WALTER KINDLMANN

