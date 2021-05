Happy End im Grundstücksstreit in Schwabsoien naht

Neubaugebiet Kirschbichel

Nach anfänglichem Krach sieht es nun doch nach einem eher lautlosen Bauleitverfahren in Schwabsoien aus. Ein Grundstückseigentümer im Neubaugebiet „Kirschbichel“ sperrt sich nicht mehr kategorisch gegen eine Überplanung. Die Gemeinde war auf ihn zugegangen.

Schwabsoien – Rathauschef Manfred Schmid will nicht verraten, wie er die Kuh vom Eis holt. Über seine „sehr guten Gespräche“ mit Grundstückseigentümer Thomas Schindler unterhält er sich derzeit nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Gemeinderat. Offensichtlich waren die Gespräche aber schon sehr erfolgreich.

Anlieger hatte sich zunächst mit Händen Füßen gegen Planung gewehrt

Wie berichtet, hatte sich Schindler lange Zeit gegen die Überplanung seines Grundstücks gewehrt. Es ist Teil des 2,2 Hektar großen geplanten Neubaugebiets unterhalb der Straße „Am Kellerberg“. Dort will die Gemeinde unter anderem ihr EU-konformes Einheimischenmodell verwirklichen. Nur Schindler wollte nicht mitmachen. Auf den 2537 Quadratmetern, die ihm gehören, sollte nach seinem Willen lieber auch in Zukunft das Jungvieh grasen. Er wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen, dass dort Eigenheime entstehen.

Der Grund für den Widerstand des Schwabsoieners lag weit in der Vergangenheit. Bei Kanal- und Straßenbauarbeiten hatte sich der 79-Jährige von den Verantwortlichen ungerecht behandelt gefühlt. Seitdem hegte er einen Groll gegen die Gemeinde.

Daran konnte auch Ex-Bürgermeister Siegfried Neumann nicht viel ändern. „Er ist nur einmal bei mir vorbeigekommen, kurz bevor er abgewählt worden ist“, berichtet Schindler, der damit freilich nicht ganz richtig liegt. Bekanntlich hatte Neumann vor der Wahl 2020 aus freien Stücken das Rennen um den Chefsessel im Rathaus aufgegeben und seine Kandidatur zurückgezogen.

Bürgermeister glättet Wogen aus der Vergangenheit

Wie auch immer: Schindler lässt durchblicken, dass er in den neuen Bürgermeister mehr Vertrauen setzt. Dreimal hat er sich mittlerweile mit Manfred Schmid getroffen. Jetzt schlägt der 79-Jährige versöhnliche Töne an: Wenn alles so komme, wie es der Bürgermeister sage, dann sei „der Groll nicht mehr so groß“, sagt Schindler. „Ich sperre mich nicht mehr hundertprozentig.“ Es sei zwar noch nichts endgültig, man sei aber weiter in Gesprächen. Die Fachbüros würden die Erschließung prüfen.

Wie berichtet, waren in der vergangenen Gemeinderatssitzung erste Planungen für die Bebauung des Areals vorgestellt worden. Demnach sollen in der mächtigen Baulücke zwischen der Straße „Am Kellerberg“ und Blumenstraße 24 Parzellen ausgewiesen werden: In der nördlichsten Reihe sind sechs Gebäude geplant, in der mittleren zehn und in der südlichen Reihe acht.

Grundstücksbesitzer schließt Verkauf an Bauträger nicht aus

Auch Grundstückseigentümer Thomas Schindler, der direkt an dem Neubaugebiet wohnt, kann sich mittlerweile mit dem Gedanken anfreunden, dass er in Zukunft weitere Nachbarn bekommen wird. Dass er seine Fläche an einen Bauträger verkauft, der sie dann bebaut, schließt er auf Anfrage jedenfalls nicht aus.

Die Gemeinde will noch vor der Sommerpause ins Verfahren einsteigen. Die Vergabe der Bauplätze soll Ende des Jahres starten. Mitte 2022 könnten dann im Kirschbichel die ersten Häuser entstehen.

