Wegen hoher Investitionssummen: Gemeinde Schwabsoien muss Kredit aufnehmen

Schwabsoien muss erstmals seit Jahren neue Schulden machen. Investitionen in das Neubaugebiet „Kirschbichel“ sowie der geplante Kindergarten-Neubau erfordern eine hohe Kreditaufnahme.

Schwabsoien – Lange hat man es in Schwabsoien vermieden, neue Schulden aufzunehmen. Man wirtschaftete vorsichtig und ging an die Rücklagen, um Geld zurückzuzahlen und Investitionen zu stemmen.

Im aktuellen Haushaltsjahr löst man sich gezwungenermaßen von dieser Devise: „Wir brauchen eine hohe Kreditaufnahme und eine hohe Rücklagenentnahme“, sagte VG-Kämmerin Andrea Sepp, die dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Haushaltsplanung für 2023 vorstellte.

Vor allem das Neubaugebiet „Kirschbichel“ und der Neubau des Kindergartens, der in den kommenden Jahren ansteht, schlagen teuer zu Buche. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von knapp 3,4 Millionen Euro geplant.

Schwabsoien: Für hohe Investitionen muss sich Gemeinde 1,5 Millionen Euro leihen

160 000 Euro will Schwabsoien bereits heuer in den Kindergarten-Bau stecken. 2025 und 2026 plant man dafür je zwei Millionen Euro ein. Für den Erwerb von Bauland zum Wohnungsbau nimmt man bei der Gemeinde dieses Jahr eine halbe Million Euro in die Hand, weitere 480 000 Euro sind für den Straßenbau im „Kirschbichel“ angesetzt. Für den Bau der Abwasserbeseitigung im Neubaugebiet plant Schwabsoien mit Ausgaben in Höhe von 450 000 Euro.

Um die vorgesehenen Investitionen stemmen zu können, nimmt die Gemeinde einen Kredit in Höhe von 1,5 Millionen Euro auf. Damit steigen die Schulden zum ersten Mal seit Jahren wieder deutlich an: auf über 1,6 Millionen Euro. Den letzten Schulden-Höchststand erreichte die Gemeinde im Jahr 2014 mit über 1,5 Millionen Euro, seither waren die Schulden kontinuierlich gesunken.

Aus den satten Rücklagen in Höhe von 2,4 Millionen Euro wird die Gemeinde heuer gut 1,5 Millionen Euro entnehmen müssen. Zuführen kann sie lediglich 350 Euro.

Einnahmen aus Gewebesteuer bringen der Gemeinde 600.000 Euro

Immerhin: Die vorgeschriebene Mindestzuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt erreicht Schwabsoien problemlos. Diese Summe soll heuer bei 128 000 Euro liegen.

Wichtige Einnahmen bringen die Gewerbe- und Einkommenssteuer. Erstere soll dieses Jahr 600 000 Euro in die Gemeindekasse spülen – rund 124 000 Euro mehr, als die Steuern ortsansässiger Unternehmen 2022 einbrachten. Mit einer weiteren Million Euro rechnet Schwabsoien aus der Beteiligung an der Einkommensteuer.

Als eine der größten Ausgaben gilt die Kreisumlage, die alle Gemeinden an den Landkreis zahlen müssen. Dieses Jahr fallen in Schwabsoien dafür 902 500 Euro an (54 Prozent), was etwas unter der Summe des Vorjahrs liegt (979 000 Euro).

Abwasser sorgt für Defizit in der Bilanz - Eventuell bald Gebührenerhöhung fällig

Viel Geld muss die Gemeinde auch in die Verwaltung des Kindergartens stecken. „Hier wird voraussichtlich ein Defizit von knapp 270 000 Euro erwirtschaftet“, erklärte Sepp. Eine hohe Summe, die sich aber nicht vermeiden lasse, wie Michael Kögel kommentierte.

Ein weiteres Draufzahlgeschäft ist die Abwasserbeseitigung – ein Posten, bei dem Einnahmen und Ausgaben rechnerisch gleich sein müssten. Um das Defizit auszugleichen, ist eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 33 000 Euro notwendig. Im vergangenen Jahr musste Schwabsoien hier sogar 90 000 Euro zuschießen, um auf Null zu kommen. „Wegen der hohen Strompreise“, erklärte Sepp. Sollte sich ein weiteres Defizit ergeben, wird die Gemeinde wohl die Abwassergebühren erhöhen müssen. „Das sehen wir aber erst am Ende des Jahres.“

Die Gemeinderäte stimmten dem Zahlenwerk schließlich einhellig zu, größeren Diskussionsbedarf gab es keinen. Der Verwaltungshaushalt schließt für 2023 mit drei Millionen Euro, der Vermögenshaushalt wächst auf rund 3,5 Millionen Euro an – was auch auf die Kreditaufnahme zurückzuführen ist.