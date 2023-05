Spurensuche entlang der Schönach: Schwabsoien feiert am Pfingstmontag 30. Mühlentag

Programm-Überblick

Am Pfingstmontag, 29. Mai, wird in Schwabsoien wieder groß der Mühlentag gefeiert. Ein umfangreiches Programm nimmt die Besucher mit in vergangene Zeiten der Schönach-Gemeinde.

Schwabsoien – Am Pfingstmontag wird es wieder zugehen in Schwabsoien: Das Dorf an der Schönach lädt zum 30. Mühlentag. Bei einem umfangreichen Rahmenprogramm lernen die Besucher die historischen Gebäude und Wirtschaftszweige des Ortes kennen, gehen alten Berufen auf den Grund und lernen mehr über die bedeutende Rolle des Baches. Einen Überblick über das Angebot gibt die Sachsenriederin Juditha Wolf, die den Mühlentag in Schwabsoien von Anfang an mit organisiert.

So gehören zu den traditionellen Programmpunkten des Aktionstags die Führungen auf dem Mühlenweg, die halbstündlich von 10 bis 14 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist jeweils vor dem Rathaus. Auch Führungen durch die Stephanskirche werden angeboten: um 11, 13 und 15 Uhr.

Mühlentag in Schwabsoien: Auf den Spuren alter Berufe und Wirtschaftszweige

Auf dem Mühlenweg werden außerdem Kunsthandwerker ausstellen. Darüber hinaus gibt es dort ein Triebwerk zu besichtigen, das zur Stromerzeugung genutzt wird.

Auch das Kutschenmuseum und das Hammerschmiedemuseum öffnen am Mühlentag ihre Pforten. In Letzterem werde es heuer einige Gefährte zu sehen geben, die Johann Hartmann vorher noch nicht ausgestellt habe, verrät Wolf. „Da sind immer Überraschungen dabei.“ Im Hammerschmiedemuseum werden derweil die Schmiedemeister Hermann Paul und Andi Bauer den Besuchern ihre Handwerkskunst demonstrieren.

+ Das alte Handwerk des Deichelbohrens wird Georg Bayr vor dem Pumpenhaus demonstrieren. © Juditha Wolf

Im Pumpenhaus nahe der ehemaligen Weißhammerschmiede können Besucher sehen, wie das Wasser der Schönachquellen mittels eines Wasserrads nach Sachsenried in eine Wasserreserve gepumpt wurde. Georg Bayr wird hier seinen Deichelbohrer vorführen, mit dem in vorindustrieller Zeit aus Baumstämmen Wasserleitungsrohre gefertigt wurden.

Auch die Pröbstlmühle wird am Pfingstmontag zu besichtigen sein. Neu ist hier der Mühlenladen, der ebenfalls offen haben wird und Produkte aus der Region anbietet. „Der ist sehr schön geworden“, findet Juditha Wolf.

Essensstände im ganzen Ort, Kinderprogramm und Live-Musik

Wie jedes Jahr treffen sich auf dem Pröbstl-Mühlengelände die Bulldog-Oldtimer. Wolf rechnet mit 100 bis 150 Teilnehmern – je nach Witterung. Manche reisen für diesen Tag extra aus Augsburg, Landsberg oder dem Allgäu an.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm für Kinder gibt es bei der Jugendgruppe der Johanniter. Darüber hinaus bietet die Schwabsoiener Künstlerin Anke Firlefanz Gesichtsmalerei und Glitzertattoos für Kinder und Erwachsene im ehemaligen Gasthof zur Post an. Der Musiker Jürgen Plachetka aus Leeder wird hier Live-Musik spielen.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen zahlreiche Essensstände im gesamten Dorf. Außerdem ist ein Brauereimeister-Paar aus der Ukraine mit ihrem selbst gebrauten Craftbeer vertreten.

Info: Für Besucher ab 16 Jahren fällt ein Unkostenbeitrag von zwei Euro an. Das ganze Dorf ist von 9 bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt.