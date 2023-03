Erschließung von Neubaugebiet „Kirschbichel“ hat begonnen – Doch Klage bremst weitere Schritte

Von: Theresa Kuchler

Wo derzeit noch ein brauner Humus-Streifen ist, wird Ende des Jahres eine Straße verlaufen. Von ihr aus sollen eine Häuserreihe unterhalb und zwei Häuserreihen oberhalb gebaut werden. © Hans-Helmut Herold

Im Schwabsoiener Neubaugebiet „Kirschbichel“ haben die Bauarbeiten begonnen. Doch während die Erschließung Fahrt aufnimmt, bleibt ungewiss, wann die Grundstücke verkauft werden können. Eine Normenkontrollklage verzögert das Verfahren.

Schwabsoien – Auf einem braunen Streifen, der sich mitten durch die Wiese zwischen Kellerberg und Blumenstraße in Schwabsoien zieht, rotiert ein Bagger und befördert Erde von einer Stelle zur anderen. Ein stolzes Stück Weg, einige Hundert Meter lang und mehrere Meter breit, ist schon aufgegraben. Die große Schaufel hat Platz für Rohre und Kabel geschaffen sowie den groben Verlauf der Straße gezeichnet, die dort entsteht.

Die Baufirma Haseitl hat mit der Erschließung des Neubaugebiets „Kirschbichel“ begonnen. Wie mehrfach berichtet, hatte die Gemeinde in einem langen Verfahren um das Baurecht für die Grundstücke im Osten Schwabsoiens gekämpft. Im vergangenen Sommer konnte sie den Billigungs- und Aufstellungsbeschluss für das Gebiet fassen, in dem 24 Bauplätze vorgesehen sind. Mit den Vorarbeiten wurde die Firma Haseitl im Dezember beauftragt, die zuvor ein Angebot in Höhe von über einer Million Euro abgegeben hatte.

Neubaugebiet „Kirschbichel“: Erschließung soll im Herbst fertig sein

Wie Wolfgang Joachim vom Ingenieurbüro Ammann und Bäumler bei einem Termin vor Ort erklärt, sollen die Erschließungsarbeiten noch in diesem Herbst abgeschlossen sein. „Geplant ist der 27. Oktober.“ Alle Grundstücke werden mit einem Glasfaseranschluss der Telekom ausgestattet und an das neue Fernwärmenetz der Dorfenergie Schwabsoien GmbH angeschlossen.

Die zehn Bauplätze am Kellerberg, die am oberen Rand des Neubaugebiets liegen, befinden sich in privater Hand und sind zum Teil bereits bebaut. Die anderen 14 Parzellen möchte die Gemeinde nach den Richtlinien ihres EU-konformen Einheimischenmodells vergeben.

Klage gegen Bebauungsplan bremst Vergabe der Grundstücke aus

Wann die ersten Bauplätze verkauft werden können, ist allerdings noch ungewiss. Bürgermeister Manfred Schmid erzählt, dass gegen den Bebauungsplan ein Normenkontrollverfahren eingeleitet wurde.

Dass es zu einer Klage gegen das Bauvorhaben kommen könnte, stand bereits länger im Raum. Wie berichtet, drohte eine beteiligte Familie schon beim Absegnen des Satzungsbeschlusses Ende Mai 2022 damit, den Bebauungsplan anzufechten. Bei der Familie handelte es sich um die Angehörigen eines verstorbenen Grundstückseigentümers. Dieser wohnte an der Grenze zum Neubaugebiet, in dem er selbst Grund besaß, und wollte die Fläche im „Kirschbichel“ genauso bebauen wie sein Grundstück daneben.

Bewerber wurden über Verzögerung informiert – Weiter Geduld gefragt

Wie VG-Bauamtsleiter Reiner Seidl damals erklärte, wäre das nicht möglich gewesen. Den gegenüberliegenden Nachbarn am Kellerberg wäre die Aussicht verbaut worden. Trotz etlicher Einwände, die die Angehörigen im Sinne des Grundstücksbesitzers einbrachten, wurde der Bebauungsplan nicht mehr geändert.

Ob es die Familie ist, die nun das Normenkontrollverfahren eingeleitet hat, möchte Schmid nicht kommentieren. Auch zu Details will er sich nicht äußern. „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren“, so der Bürgermeister. Klar ist jedoch, dass sich die Vergabe der Bauplätze bis auf Weiteres verzögert. Die zahlreichen Bewerber, die sich um eines der Grundstücke im „Kirschbichel“ bemühen, habe Schmid bereits informiert. Sie müssen sich weiter gedulden.

