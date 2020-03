Kreisobmann fürchtet Anzeigen gegen Landwirte

Mit der neuen Beschilderung des Wasserschutzgebietes in Schwabsoien ist Gemeinderat und Kreis-Bauernobmann Wolfgang Scholz nicht sehr zufrieden. Er hält sie in einzelnen Bereichen für irreführend und befürchtet jetzt Ärger für die Landwirte. Denn seit Sonntag darf wieder Gülle ausgefahren werden.

Schwabsoien – Bürgermeister Siegfried Neumann präsentierte seinen Gemeinderäten am Montag eine lange Liste mit neuen Schildern, die im Wasserschutzgebiet Schwabsoien aufgestellt werden. Bekanntlich bezieht von dort auch die Stadt Schongau einen großen Teil ihres Wassers, der Hochbehälter zählt mit seinen 4000 Kubikmetern zu den größten im Landkreis.

Ein paar der Schilder sind Wolfgang Scholz aber ein Dorn im Auge. Der Gemeinderat und Bauernobmann befürchtet, dass es zu Ärger zwischen besorgten Bürgern und Landwirten kommen könnte, wenn bereits an der Grenze zur Schutzzone 3 auf das Trinkwassergebiet hingewiesen wird. Innerhalb dieser Zone ist seinen Angaben nach das Ausbringen von Gülle nämlich noch erlaubt. Weil das aber nicht jeder weiß, meint Scholz, dass es zu Anzeigen kommen könnte.

Landesamt für Umwelt stellt Regeln für Beschilderung auf

„Das muss dann eben geklärt werden“, meint Martin Mühlegger, Sachbereichsleiter für den Wasserschutz im Landratsamt Schongau. Er verweist auf ein Merkblatt des Landesamtes für Umwelt, in dem geregelt sei, wie die Beschilderung auszusehen hat. Ihm zu Folge ist das Gülle-Ausbringen in Schwabsoien sogar noch in der Schutzzone 2b erlaubt – also auch noch ein Stück näher an der Wasserreserve.

Seit 1. März darf im Landkreis Gülle wieder ausgefahren werden

Seit 1. März darf laut Bauernobmann Scholz, der selbst Grünland-Flächen im Schwabsoier Wasserschutzgebiet besitzt, wieder Gülle ausgefahren werden. Die sogenannte Kernsperrfrist der Düngeverordnung ist beendet. Sie gilt laut Scholz in Bayern üblicherweise vom 1. November bis 1. Februar. Im Landkreis Weilheim-Schongau wurde sie auf Antrag aber um einen Monat verschoben, da der November zum Düngen sehr gut geeignet sei, so Scholz.

Am gestrigen Dienstag mussten einige Bauern im Schongauer Land aber eine Pause einlegen. Auf Schneeflächen darf laut Scholz keine Gülle ausgebracht werden.

