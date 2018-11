Elli Sinn macht Schwabsoiens Männer beweglicher

Wenn von elf Männer in Bewegung die Rede ist, ist fast immer eine Fußballmannschaft gemeint. Nicht so in Schwabsoien: Dort bietet Elli Sinn einen Pilateskurs an – nur für Männer.

Schwabsoien – Alles ist bereit für mehr Beweglichkeit. Die Matten liegen im Kreis auf dem Boden, gedämpftes Licht. Peu a peu trudeln auch schon die elf Teilnehmer ein, alle in legerer Sportkleidung. Trainerin Elli Sinn (31) empfängt sie im Erdgeschoss mit der Teilnehmerliste. Ein nettes Hallo, ein paar Witze – aber Ordnung muss sein. Wer kommt, unterschreibt. Schon allein wegen der Krankenkasse, die den Kurs bezuschusst.

Ein Stockwerk höher, wo die Matten liegen, kommen alle zusammen: ein großer lichter Raum, Fußboden aus gekalkter Eiche und rohe Balken an der Decke. Ein Specksteinofen verbreitet Wärme. In der restaurierten Mühle aus dem 12. Jahrhundert, die zur Praxis der Hebamme Claudia Albrecht in Schwabsoien gehört, ist alles auf Wohlfühlen angelegt.

Musik an, Handtücher auf die Matten, los geht’s. „Wir gehen in die Rückenlage, die Beine hüftbreit parallel. Und das Powerhouse nicht vergessen, gell“, sagt Trainerin Sinn. Soso, das Powerhouse: Worunter viele Männer wohl etwas mit viel PS vermuten würde, verbirgt sich der Beckenbodenmuskel. Der möglichst bei allen Pilates-Übungen angespannt sein soll. So weit man sich sich beim Training dran erinnert.

Wo sonst werdende Mütter zur Geburtsvorbereitung zusammenkommen, sind es an dem Abend nur Männer, die sich mit ihrem Körper beschäftigen. Zum zweiten Mal macht Trainerin Sinn einen Pilateskurs – nur fürs starke Geschlecht. „Ich fand es immer schade, dass in meine Kurse keine Männer kommen“, sagt die junge Frau. Sind sie unter sich, fällt wohl bei Männern die Hemmschwelle, so etwas „Weibliches“ wie Pilates zu machen.

Pilates ist bei Frauen beliebt, keine Frage. Bei der Trainingsmethode aus USA geht es um Dehnfähigkeit, Beweglichkeit, Kraft und Gelenkigkeit. „Um bis ins hohe Alter fit zu bleiben“, erklärt Sinn. Fit sein, das bedeutet für Männer in der Regel Sportlichkeit. Sprich: Kraft, Ausdauer, Gewinnen. Männer kämpfen gerne beim Sport. Nicht umsonst trägt einer der Teilnehmer ein Fußballtrikot mit der Aufschrift „Blutgrätsche“. Aua. „Viel Kraft und dicke Muskeln macht es aber nicht wirklich aus“, sagt die Trainerin.

Gehen die gestreckten Beine mit „Ballettfüßen“ in die Luft, tun sie sich nicht immer leicht, ihre Jungs: der Jüngste 25, der Älteste 75. Darunter Handwerker, Landwirte und Schreibtischtäter. Fakt ist: Männer sind weniger gelenkig als Frauen. Das habe die Natur so angelegt, erklärt Sinn: „Frauenkörper müssen für Geburt und Schwangerschaft sehr flexibel sein.“

Doch gerade wegen dem eher zähen Leib ist es für Männer wichtig, da etwas zu machen. Männer, so Sinn, die im Zivilberuf in der Apotheke arbeitet, hätten auch einen anderen Umgang mit Schmerz. „Frauen machen Gymnastik, Männer kaufen sich Tabletten.“ Nicht aber ihre Jungs in der Mühle. Die Mannsbilder lassen sich von der nur 1,60 Meter großen Frau gerne führen und motivieren – und gelegentlich gut unterhalten. Sie schüttet sich immer wieder vor Lachen aus, denn: „Die Jungs sind unkompliziert und witzig. Die sagen nicht ‚aua, aua’, wenn’s mal zieht – sondern ‚hohoho’!“

Keine Frage: Elli Sinn ist eine fröhliche Natur – so dass der Spaß bei den Leibesübungen nicht zu kurz kommt.

In München oder Berlin sind Männer beim Yoga oder Pilates keine Seltenheit – in einem Dorf wie Schwabsoien ist das schon außergewöhnlich. Aber Sinns Konzept scheint anzukommen: Einige Teilnehmer waren bereits beim ersten Kurs im Frühjahr dabei. Da guckt auch keiner beim Nachbarn, ob man eine Übung eventuell besser hinkriegt als der. „Ich kann nicht reinschauen in Euch“, sagt Sinn immer wieder, „ihr macht die Übung nur so weit, wie es Euch gut tut.“ Als Antwort kommt ein gutgelauntes Ächzen aus der rechten Ecke.

Vielleicht ist es ja genau der nichtexistente Drill, der den Männern ganz gut tut. Herbert Grönemeyer sang seinerzeit: „Männer sind einsame Streiter. Müssen durch jede Wand, müssen immer weiter.“ Aber die Zeiten ändern sich – auch am Land. Und so genießen es die männlichen Pilates-Jünger durchaus, als es gegen Ende der Stunde eine Entspannungsübung gibt. Einfach daliegen, leise Musik und meditative Worte. „Das ist der Unterschied: Im Fitnessstudio powert man sich aus, bei uns wird aufgetankt“, sagt Sinn. Und Tanken war doch schon immer ein Männerding – oder nicht?

Info:

Elli Sinns Männer-Pilates-Kurse mit acht Einheiten à 60 Minuten finden zwei Mal jährlich in Schwabsoien statt. Die Kosten (65 Euro) sind von der Krankenkasse bezuschussungsfähig. Telefon 08861/241 8877, elli.sinn@googlemail.com.