Schwabsoien will Windenergie zapfen

Von: Theresa Kuchler

Rathauschef Manfred Schmid stand den Bürgern in Schwabsoien Rede und Antwort. © Theresa Kuchler

Bei der Bürgerversammlung in Schwabsoien warf Rathauschef Manfred Schmid einen Blick auf das, was die Gemeinde in den letzten Monaten beschäftigt hat. Und er sprach über die Zukunft. Eine große Rolle soll bald das Thema Windkraft spielen.

Schwabsoien – Mit Zahlen wollte sich Bürgermeister Manfred Schmid am Abend der Bürgerversammlung nicht lange aufhalten. Die rund 70 Gäste, die in der Schwabsoiener Gemeindehalle Platz genommen hatten, konnten sich die Daten zum Haushaltsbericht und der Bevölkerungsentwicklung in Form von Handouts selber anschauen und mit nach Hause nehmen. So stieg der Rathauschef, der den Bürgern in Sachsenried am Abend zuvor Rede und Antwort gestanden hatte, rasch in die Tagesordnung ein – und begann direkt mit einem ernsten Thema.

Tod, Zerstörung und Vertreibung in Europa, da möchte man in Schwabsoien helfen

„Seit acht Monaten herrscht Tod, Zerstörung und Vertreibung in Europa“, sagte Schmid mit fester Stimme. Mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine haben viele Menschen ihre Heimat verloren – und auch in Schwabsoien Schutz gesucht. Um den Geflüchteten zu helfen, habe man im März und April das Obergeschoss des Gasthofs zur Post hergerichtet und „auf einen Top-Zustand“ gebracht, sagte Schmid. Die frisch renovierte Wohnung konnten im Mai drei Mütter und vier Kinder aus der Ukraine beziehen. Derzeit leben 19 Ukrainerinnen und Ukrainer im Ort.

Einige der neu angekommenen Kinder besuchen den gemeindlichen Kindergarten. Hier wird der Platz schon seit geraumer Zeit immer knapper. Ein Neubau sei daher „dringend notwendig“, erklärte Schmid. „Ab 2023 müssen wir wahrscheinlich auf eine Container-Lösung umsteigen.“

Zähe Verhandlungen mit der Kirche über Grundstück

Eigentlich hatte man bei der Gemeinde die Hoffnung, dass es in Sachen „Beim Bauernwirt“ vorangeht. Auf dem Grundstück, das bekanntlich der Kirche gehört und das die Gemeinde bebauen will, wäre nämlich auch eine neue Kindertagesstätte eingeplant. Allerdings scheint man in dem Vorhaben noch weit von einer Übereinkunft entfernt zu sein. „Bis vor einer Woche dauerte es, bis sich die Bischöfliche Finanzkommission überhaupt zu einem Angebot durchringen konnte“, erklärte der Bürgermeister. Das Angebot für die Erbpacht sei nun so hoch, dass Schmid darin „eine Gewinnmaximierung“für die Kirche erkennt. Man wolle die Pläne „Beim Bauernwirt“ trotzdem weiter verfolgen. „Aber wir müssen uns auch nach Alternativen umschauen.“

Bei anderen Bauvorhaben sieht die Lage besser aus. So konnte nach 52 Jahren Vorarbeit „endlich Baurecht“ am Baugebiet „Kirschbichel“ geschaffen werden. Auch „Am Änger“ gehe es voran, sodass dort bald Wohnraum entstehen könne, sagte Schmid.

Themenfeld Energie: Drei bis vier Windräder in Sachsenried geplant

Schließlich leitete der Bürgermeister zu dem großen Themenfeld Energie über, in das er in den vergangenen Monaten viel Zeit investiert habe. Dabei nutzte er die Gunst der Stunde, um die neuesten Pläne zur grünen Energie-Gewinnung zu verkünden: Windräder im Wald von Sachsenried. „Bis März war Windkraft wegen der 10H-Regel nicht interessant“, sagte Schmid. Das habe sich nun geändert. Erst vor wenigen Tagen wurde die 10H-Regel, zumindest für Ausnahmefälle, gekippt. Nun soll es auch in Bayern möglich sein, Windräder im Wald oder an der Autobahn bis zu 1000 Meter an Wohngebieten zu bauen.

In Sachsenried plane man drei bis vier Windräder, sagte Schmid. Diese sollen in „ausschließlicher Bürgerbeteiligung“ entstehen, sodass jeder einzelne profitieren könne. Großinvestoren seien ausgeschlossen, außerdem sollen die Räder nur auf Privatgrund gebaut werden.

Schmid habe sich bereits mit Grundstücksbesitzern zusammengesetzt. Momentan suche man gemeinsam mit der Firma „Primus Energie“ die passende Anlage aus. Im Winter werde das betroffene Gebiet noch nach Horsten der seltenen Rotmilane abgesucht. „Im Jahr 2025 ist der Bau der ersten Anlage geplant“, kündigte Schmid an.

250 Meter hoch oder weniger werden die Windräder

In der Gemeindehalle Schwabsoien hatten etwa 70 Bürger Platz genommen. © Theresa Kuchler

Ein Bürger wollte daraufhin wissen, wie hoch die Windräder denn in etwa sein werden. Schmid antwortete, dass die „Primus Energie“ bisher Windräder mit einer Gesamthöhe von 250 Metern gebaut habe. Die neueren Anlagen, die in Sachsenried entstehen könnten, würden wohl etwas kleiner sein und eine Leistung von je 15 bis 17 Megawatt bringen.

Die Frage eines anderen Bürgers zu den geplanten Windrädern drehte sich um den Tierschutz: „Spielt der Vogelflug noch eine Rolle?“, wollte er wissen. Der Rathauschef erklärte, dass das „Wind-an-Land-Gesetz“ dem überragenden öffentlichen Interesse diene und dem Naturschutz an vielen Stellen überlegen sei. Aufpassen müsse man daher nur auf bestimmte Vogel- oder Fledermausarten.

In Peiting sind Windräder auf den Köpfinger Wiesen geplant, was wegen der Wieskirche alles andere als einfach ist. Nun will man sogar Bundeswirtschaftsminister Habeck um Hilfe bitten.

