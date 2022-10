Schwabsoien: Bei Konzept für PV-Freiflächen-Anlagen herrscht noch Uneinigkeit

Von: Theresa Kuchler

Die Frage nach dem Ausbau von Freiflächen-PV-Anlagen treibt gerade viele Gemeinden in der Region um. © Symbolfoto: Christian Charisius/dpa

Wie und wo weitere Solarparks im Gemeindebereich Schwabsoien entstehen könnten, will der Gemeinderat in einem Standortkonzept zu PV-Freiflächen-Anlagen definieren. Auf alle Kriterien konnte man sich aber noch nicht einigen.

Schwabsoien – Der Ausbau von Photovoltaikanlagen in der freien Fläche treibt gerade viele Gemeinden um. Auch im Schwabsoiener Rathaus kam das Thema zuletzt immer wieder auf den Tisch: Erst vor Kurzem wurden die Pläne für eine große Agri-PV-Anlage vorgestellt, die im Westen von Sachsenried entstehen könnte.

Und auch sonst habe sich das Gremium „immer wieder die Frage gestellt, wo bei uns weitere PV-Anlagen möglich sind und wo eher nicht wünschenswert“, erklärte Michael Kögel in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der zweite Bürgermeister war an diesem Abend für Rathauschef Manfred Schmid eingesprungen, da dieser krankheitsbedingt verhindert war.

In Schwabsoien beschäftigt man sich schon lange mit dem Thema

In zwei Bauausschusssitzungen habe man sich nun intensiv Gedanken über das Thema gemacht, erzählte Kögel. Es wurden Aspekte zusammengetragen, die in ein Standortkonzept für Freiflächen-PV-Anlagen flossen. Kögel stellte das umfangreiche Papier den Ratsmitgliedern vor. Darin wird etwa festgeschrieben, dass PV-Anlagen nicht in Biotopen, auf „hochwertigem Boden“, an den Einfahrtsachsen der Gemeinde, direkt neben der Straße oder näher als 200 Meter an Gebäuden gebaut werden dürfen.

Auch der Aspekt, dass der Firmensitz des Betreibers im Ort liegen muss und alle Gewerbesteuereinnahmen an die Gemeinde gehen, sehen die Richtlinien vor. Eigentlich sollte der Leitfaden noch am selben Abend beschlossen werden. Doch dafür gab es zu viel Redebedarf.

Vor allem die Gesamtfläche möglicher PV-Anlagen löst Debatte im Gemeinderat aus

Vor allem die Frage nach der Größe, die die PV-Freiflächen-Anlagen einnehmen könnten, sorgte für Diskussionsstoff. Am Sachsenrieder Weiler Dietlried gibt es bereits einen großen Solarpark mit 14 Hektar Bebauung. Das Standortkonzept der Gemeinde schlägt nun ein Kontingent von weiteren fünf Hektar pro Jahr vor. Nach 30 Hektar Gesamtfläche habe die Gemeinde dem Papier nach die Leitlinien neu zu überdenken. Maximal sollen 33 Hektar Schwabsoiener Land für PV-Anlagen hergegeben werden. „Danach ist Schluss“, erklärte Kögel.

Unter anderem für Gemeinderat Norbert Schmid könnte das aber zu viel des Guten sein. Er sei grundsätzlich Freund von PV-Anlagen, gab aber zu bedenken, dass man „Landwirten nicht die Fläche nehmen“ dürfe. „Ich habe Bauchweh dabei, wenn relativ große Flächen versiegelt werden“, sagte er. Immerhin müsse Futter gemäht und der Odel ausgebracht werden. Noch eher könne sich Schmid mit Agri-PV-Anlagen anfreunden. Insgesamt gehörten die Anlagen für ihn aber eher aufs Dach, über Parkplätze oder brache Flächen.

In Sachsenried gibt es bereits Solarpark - einige Räte wollen nicht zu viele weitere Flächen hergeben

Anderer Meinung ist Wolfgang Scholz. Er warf ein, dass unsere Region ein „ausgesprochen hervorragender Standort für Sonnenstrom“ sei und man dieses Alleinstellungsmerkmal nutzen sollte. Außerdem hätten etwa Biogasanlagen einen deutlich höheren Flächenverbrauch bei geringerem Stromertrag.

Christian Stögbauer sagte derweil, er stehe hinter den PV-Anlagen, „vor allem hinter den Agri-PV-Anlagen“. Allerdings gebe es in Sachsenried bereits einen Solarpark und es komme wohl noch einer dazu. „Da wird es irgendwann vielleicht ein bisschen viel.“ Stögbauer wünsche sich eher einen „gesunden Energiemix“.

Wegen Uneinigkeit: Tagesordnungspunkt erst einmal verschoben

Bernhard Starker lenkte die Debatte schließlich in eine andere Richtung. Ihm sei wichtig, dass die Richtlinien in Ruhe durchdiskutiert werden und „nicht auf Biegen und Brechen“ ein Beschluss gefasst werde. Denn auch er fürchtet, dass den Landwirten zu viel Fläche geraubt werden könnte. „Ich könnte dem Konzept heute so nicht zustimmen“, sagte Starker.

Dass man „nichts übers Knie brechen“ sollte, fand auch Michael Kögel. Er und alle anderen Räte simmten Bernhard Starkers Vorschlag zu, den Tagesordnungspunkt noch einmal zu vertagen.

