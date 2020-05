Die Doppelbelastung war für Siegfried Neumann einfach zu groß

Schweren Herzens räumte Siegfried „Sigi“ Neumann am 30. April seinen Schreibtisch im Schwabsoiener Rathaus. Der scheidende Bürgermeister hat es selbst so gewollt, die Doppelbelastung von Beruf und Ehrenamt ist einfach zu groß geworden. Mit seinem Schritt macht der 59-Jährige aber immerhin zwei Frauen sehr glücklich.

Schwabsoien – Christine Neumann bekam ihren Mann in den vergangenen sieben Jahren immer seltener zu Gesicht. Ab Oktober 2012 stand Siegfried Neumann nicht nur als Geschäftsführer der Firma Simon in Kaufbeuren in der Verantwortung. Von heute auf morgen war er plötzlich auch Gemeindechef in Schwabsoien.

Die Bürger in Sachsenried und Schwabsoien standen damals unter Schock. Der extrem beliebte Bürgermeister Conny Sepp war nach kurzer schwerer Krankheit für alle völlig überraschend gestorben. Sein langjähriger Stellvertreter Siegfried Neumann musste das Ruder übernehmen. Und er hielt Kurs, weil ihm die Materie vertraut war. „Conny und ich hatten immer alle wichtigen Themen besprochen, um unsere gegenseitigen Meinungen abzuklären“, erinnert sich Neumann an das harmonische Miteinander des ersten und zweiten Bürgermeisters. Die beiden hatten schon zusammen die Schulbank gedrückt. „Ich war nicht total außen vor und konnte die Amtsgeschäfte übernehmen“, sagt Neumann, der auch sehr dankbar ist „für die tatkräftige Unterstützung aus der Verwaltungsgemeinschaft und dem Landratsamt“, die er damals erhielt. „Und nicht zu vergessen meine zwei Sekretärinnen, Elfriede Wohlhaupter und Gerda John“, fügt er hinzu.

Neumann war vor allem abends im Rathaus - nach einem langen Arbeitstag

Weniger glücklich über die Doppelbelastung waren dagegen Neumanns Ehefrau und die Inhaberin der Firma in Kaufbeuren. Seine Frau sei „nicht begeistert gewesen“, blickt Neumann zurück. Und die Firmenchefin machte dem Sachsenrieder klar, „dass ich mir überlegen muss, wo ich mein Geld verdiene“. Freistellungen für das Bürgermeisteramt gab es für Neumann also nicht, die Aufgaben für die Gemeinde musste er in seiner Freizeit erledigen. „Das führte dazu, dass ich vor allem abends im Rathaus war. Aber ich habe zumindest versucht, am Wochenende zu Hause zu bleiben.“ Seine Frau dankte es ihm. Die Ehe habe gehalten, „aber mit Kindern wäre es natürlich nicht gegangen“, gibt Neumann unumwunden zu.

Der Stress war auch so groß. So groß, dass Neumanns täglicher Begleiter zuletzt ein Blutdruck-Messgerät war. Dennoch wollte er nach seinem Wahlsieg 2013 auch über das Jahr 2020 hinaus Bürgermeister bleiben. Schließlich galt es für Neumann, noch mehrere Vorhaben abzuschließen, auf die viele warten. Zum Beispiel ein neues Baugebiet für Schwabsoien: Mit den Details dazu hält der 59-Jährige nach wir vor hinterm Berg. Seit Jahren wird hinter verschlossenen Türen verhandelt und diskutiert. Nun sind die Verträge mit den Grundstückseigentümern aber offenbar endlich unterschriftsreif.

Die Papiere für das Baugebiet wird der Nachfolger unterschreiben

Neumann wird die Papiere beim Notar nicht mehr unterschreiben, die Ehre wird sein Nachfolger Manfred Schmid haben. Der amtierende Vizebürgermeister hat die Wahl im März bekanntlich auch gewonnen, weil Neumann vorzeitig die Segel strich und seine beabsichtigte Kandidatur zurückzog – wegen der Doppelbelastung. In Kaufbeuren ist Neumanns Arbeit nach einer Firmenübernahme mehr geworden, statt, wie zunächst gedacht, weniger. „Es geht einfach nicht mehr“, bedauert er.

Deshalb wollte sich der 59-Jährige am 1. Mai auf seine Terrasse in Sachsenried setzen „und bei sicher nicht nur einem Bier“ auf das Erreichte zurückblicken – so hatte er es sich zumindest vorgenommen. Dabei ist Neumann voll mit sich im Reinen. „Wir haben nahezu Vollbeschäftigung in der Gemeinde“, sagt er mit Blick auf die Firmen, die sich in den Ortsteilen niedergelassen haben und auch fleißig erweitern. Da sollte man nicht immer nur auf die eine Große schauen, sondern auch auf die vielen kleinen, betont Neumann. „Es gibt Arbeitsplätze in allen Varianten.“ Den Grundstein dafür legte die Gemeinde mit den ausgewiesenen Gewerbeflächen. 25 000 Quadratmeter seien es gewesen, erläutert der Rathauschef.

Auch für neuen Wohnraum wurde gesorgt

Auch für neuen Wohnraum wurde gesorgt, sagt Neumann mit Blick auf das Baugebiet am Punzenberg. Die Parzellen gingen weg wie warme Semmeln, deshalb wird jetzt mehr benötigt. Wichtig ist dem Rathauschef deshalb auch die Entwicklung des Schwabsoiener Ortskerns, in dem schon neuer Wohnraum geschaffen wurde. Er verweist auf die Ufersanierung der Schönach, die demnächst in Angriff genommen wird. Und er nennt das rege Vereinsleben, das er selbst als Schützenmeister in Sachsenried hegt und pflegt.

Die Bürger wissen es zu schätzen. So erinnert sich der Sachsenrieder vergnügt an einen nicht näher genannten Vereinsvorstand, der nach der Wahl Neumanns zum Bürgermeister 2013 nicht sonderlich begeistert war. „Im Laufe der Zeit haben wir dann so gut zusammengearbeitet, dass wir heute gute Freunde sind“, sagt der scheidende Rathauschef und lacht.

Bis zum letzten Tag werde er für die Gemeinde da sein, hatte der 59-Jährige versichert. Dann war es das aber mit der aktiven Lokalpolitik, lässt er durchblicken. 24 Jahre stand er als Gemeinderat, zweiter und erster Bürgermeister im Dienst aller Bürger in Schwabsoien und Sachsenried. Jetzt ist die eigene Familie an der Reihe.

