Gesichtsmalerin, Lebenskünstlerin, Frohnatur: Unkonventionell und bunt wie Firlefanz

Von: Theresa Kuchler

Anke Firlefanz mag es bunt. Sie und ihre künstlerische Arbeit lassen sich in kein Raster drücken. © Hans-Helmut Herold

Anke Firlefanz’ Facetten sind bunt. Wir haben die 59-Jährige im alten Gasthof zur Post in Schwabsoien besucht – ein Zuhause, so unkonventionell wie seine Bewohnerin.

Schwabsoien – Wie eine Märchengestalt wirbelt Anke Firlefanz durch die riesigen Räume der ehemaligen Gastwirtschaft. Die 59-Jährige trägt einen Strohhut mit Blüten und Efeu auf der Krempe sowie ein knall-orangenes Kleid, das genauso gut in dem Schrank einer Elfe hängen könnte. Der Stoff ist aus glänzendem Samt und hat einen Saum, der sich auf Höhe der Knie zusammenkringelt. Firlefanz blickt an sich herunter, lacht und sagt, dass sie heute eben eine Kürbisfee sei. „Eigentlich bin ich ja die Dorfhexe, aber Kürbisfee klingt besser.“

Anke Firlefanz, die mit bürgerlichem Namen Anke Rammé heißt, sich aber schon immer wie Firlefanz fühlt, spricht laut und lacht viel. Ständig fallen ihr Geschichten ein, die sie mit dem Haus und den Menschen aus dem Dorf verbindet. Zum Beispiel die vom Stammtisch.

„He, ich bin die Anke und ich würd’ mich gern zu Euch dazusetzen“ - Männer am Stammtisch überrumpelt

Firlefanz war gerade aus ihrer Heimat, „ein Ort zwischen Köln und Wuppertal, irgendwo in der rheinischen Tiefebene“, nach Schwabsoien gezogen. Der Gasthof zur Post war noch eine Dorfwirtschaft, in der sich die Männer regelmäßig auf ein Bier zusammensetzten. „Ich weiß noch, dass ich damals zu den Männern hingegangen bin und gesagt hab: ,He, ich bin die Anke und ich würd’ mich gern zu Euch dazusetzen’“, erzählt Firlefanz. „Ich wusste ja nicht, dass man das als Frau nicht machen soll.“ Die Blicke der Männer, die die Rheinländerin angeschaut haben wie ein Ufo, lassen Firlefanz noch heute grinsen. Einen Platz bekam sie trotzdem.

Längst hat Firlefanz die Schwabsoiener ins Herz geschlossen – und umgekehrt. Nachdem die Ära der Dorfwirtschaft zu Ende war, packte sie ihre Sachen aus der Wohnung im ehemaligen Stall nebenan und zog in den Gasthof, der schon seit 1599 im Ortskern steht. „Das war das größte Glück, das mir hätte passieren können“, sagt die Künstlerin. „Ich lebe in einem Palast, der gefüllt ist von Dingen des Gebens und Helfens.“

Dunkle Teppiche und eine Decke aus Holz schlucken das Licht, das durch die hohen Fenster in den ehemaligen Gastraum fällt. An den Wänden hängen Fotos, Malereien, Stoffe, Pappmaché-Masken und Musikinstrumente. Kissen türmen sich auf Sofa und Bett, Vasen füllen die Fensterbretter, Deckchen verhüllen Beistelltische. Firlefanz hat die alte Post in eine kreative Höhle verwandelt.

„Ich bin keine Therapeutin, aber das, was hier passiert, wirkt auf viele wie eine Therapie“

Dort werden Körper bemalt, es wird gebastelt – und Gefühlen freien Lauf gelassen. „Ich bin keine Therapeutin“, sagt Firlefanz, „aber das, was hier passiert, wirkt auf viele wie eine Therapie.“ Während sie spricht, streicht sie mit den Händen über ihr Gesicht. Sie erklärt, dass es bei Bemalen um das Berühren von Körpern gehe. Um den menschlichen Kontakt, der so wichtig und heilsam sei.

Firlefanz ist schon immer eine Kreative. Als junge Frau hat sie Schaufenster dekoriert und Maskenbildnerkurse gegeben. Ein paar Jahre nach ihrem Abitur beschloss sie dann: „Ich bin Künstlerin.“ Studiert hat Firlefanz nicht, auch wenn sie an der Kölner Kunstakademie einmal eine Bewerbungsmappe eingereicht hat. „Als ich abgelehnt wurde, war ich erst sehr frustriert. Aber dann habe ich verstanden, dass ich gar nicht in dieses Raster passen will“, erinnert sie sich zurück.

Firlefanz verschlägt es ans andere Ende der Welt

Nach dem frühen Tod ihrer Eltern verschlug es Firlefanz ans andere Ende der Welt. Sie nahm das kleine Erbe und gründete in Neuseeland den Grundstock ihrer Selbstständigkeit: Sie kaufte Farben, bemalte nackte Frauenkörper wie lebende Kunstwerke und fotografierte sie. Die Motive druckte sie auf Postkarten, auch ein Buch entstand. Doch verkaufen konnte sie nichts davon. „Den Verlagen war meine Kunst zu pornografisch“, erzählt die 59-Jährige kopfschüttelnd. „Sie haben nicht verstanden, dass ich Frauen als Subjektkunst betrachte. Nicht als Objektkunst, wie es die männliche Sicht ist.“

Unterkriegen ließ sich die Lebenskünstlerin nie. Mittlerweile arbeitet die zweifache Mutter seit über 35 Jahren als Gesichts-, Tattoo- und Körpermalerin, gibt Kurse und Seminare, veranstaltet Ferienprogramme und tritt als Aktionskünstlerin auf. Seit über 25 Jahren lebt sie in Schwabsoien. In der Gegend gibt es wohl kaum jemanden, der als Kind keines von Firlefanz’ Glitzertattoos im Gesicht hatte.

Krisenzeit dank Zusammenhalt im Dorf überstehen

Die finanziellen Spielräume der Künstlerin waren immer begrenzt, doch Corona brachte die Situation auf ein neues Level. „Ich hatte überhaupt keine Aufträge mehr“, erklärt sie. Auch jetzt, nach der Pandemie, fehlen ihr viele Einnahmen. Unternehmen, die Firlefanz früher regelmäßig für Schminkkurse engagiert hatten, wollen sich das Geld heute lieber sparen.

Nur dank des Zusammenhalts im Dorf konnte sie die Krisenzeit überstehen. „Die Menschen hier haben mich immer unterstützt. Das bedeutet mir wahnsinnig viel“, sagt Firlefanz. „Das heißt, dass es ihnen wichtig ist, dass es jemanden wie mich gibt.“

