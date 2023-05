30. Mühlentag in Schwabsoien bei bestem Wetter gefeiert

Das Dreschen, also das Herauslösen der Körner aus den Ähren des Getreides, wurde den Besuchern präsentiert. © Andreas Jäger

Historische Mühlen, elegante Oldtimer, selbst gebrautes Craft-Bier oder spannende Schmiedevorführungen: Den zahlreichen Besuchern des traditionellen Schwabsoiener Mühlentags wurde zum Jubiläum ein abwechslungs- und facettenreiches Programm geboten.

Schwabsoien – Seit nunmehr drei Jahrzehnten ist der Mühlentag fester Bestandteil des Schwabsoiener Dorflebens. Zum 30. Jubiläum am gestrigen Pfingstmontag strömten wieder einmal zahlreiche Besucher in die Schönachgemeinde. Und auch das Wetter meinte es in diesem Jahr gut mit den Schwabsoienern: Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen schufen ideale Voraussetzungen für einen Mühlentag, wie man ihn sich nicht besser vorstellen könnte.

Wissenswertes rund ums Mahlen in der Pröbstl-Mühle

Wer bei diesen Temperaturen eine Abkühlung suchte, fand diese unter anderem in den historischen Gemäuern der Pröbstl-Mahlmühle an der Füssener Straße. Freilich wartete dort auch allerhand Wissenswertes rund um das Thema Mahlen auf die Besucher. So wurde etwa dargestellt, welche Arbeitsschritte es braucht, damit aus Getreide Mehl wird. Die dafür benötigten Gerätschaften der funktionsfähigen Pröbstl-Mühle wie etwa Trieur, Aspirateur oder Elevator, konnten dabei live und in Farbe begutachtet werden. Selbstverständlich mit den entsprechenden fachkundigen Erklärungen dazu, damit auch der Laie weiß, was Sache ist.

Die unterschiedlichen Weizenmehl-Typen wurden erklärt

Zur Freude der Besucher wurde der Vorgang des Dreschens gleich neben der Mühle vorgeführt. Und wer sich schon immer gefragt hat, inwiefern sich denn nun Weizenmehl-Typ 550 von Weizenmehl-Typ 1050 unterscheidet, konnte den Unterschied im direkten Vergleich erfühlen. Wer sich hingegen dafür interessierte, welcher Mehltyp eigentlich den geringsten Fettanteil hat und sich somit am positivsten auf die Linie auswirkt, dem wurde ebenfalls weitergeholfen.

Für jene, die statt Weizen eher Hopfen und Malz favorisieren, hatten die mittlerweile in Schwabsoien wohnhaften Ukrainer Maryna und Boris Rozdobudka ein ganz besonderes Schmankerl zu bieten: Das selbst gebraute Craft-Bier „Liberty“. Probiert werden konnten zweierlei Varianten, das fruchtige „Nice Peach“ sowie das klassische „Barbados“.

Im Inneren der Pröbstl-Mahlmühle konnten sich die Besucher über den Mahlvorgang informieren. © Andreas Jäger

Nicht wenige der Besucher zogen die ausgestellten Oldtimer, historischen Traktoren oder Motorräder in ihren Bann. Ganz besonders stach dabei ein feuerroter Flitzer heraus: Jener Sportwagen mit dem klangvollen Namen „Thurner RS“ stammt aber nicht etwa aus Italien, sondern ist „made in Bernbeuren“. Seinen Namen hat der Flitzer von seinem Erbauer Rudolf Thurner, der von 1969 bis 1974 in seiner Werkstatt in Bernbeuren 121 Exemplare herstellte.

PS-Fans kamen auf ihre Kosten, aber auch die Liebhaber von „Kunscht und Kruscht“

Doch nicht nur PS-Fans, sondern auch kreative Zeitgenossen, die sich für „Kunscht und Kruscht“ begeistern können, kamen beim Mühlentag voll und ganz auf ihre Kosten. So stellten etwa Kunsthandwerker aus dem Ort ihre selbst hergestellten Schätze aus. Noch mehr Kreatives war im ehemaligen Gasthof Post zu finden, den Anke Firlefanz und ihr Team in eine Kreativ-Werkstatt verwandelten.

Besichtigt werden konnte auch ein Wasserkraft-Triebwerk zur ökologischen Stromerzeugung sowie das Pumpenhaus Sachsenried, wo Georg Bayr seinen Deichelbohrer vorführte.

Das Thema Schmieden ist ein wesentlicher Bestandteil des Mühlentages

Einen wesentlichen Bestandteil des Mühlentags bildete zudem das Thema Schmieden: So öffnete etwa das Hammerschmiedemuseum seine Türen. Dabei demonstrierten die anwesenden Schmiedemeister ihre Handwerkskunst und bewiesen, dass das Schmieden auch heute noch einen hohen Stellenwert haben kann. Geöffnet hatten außerdem das Kutschenmuseum, wo in diesem Jahr erstmals ein 1903 erbauter Gesellschaftswagen zu bestaunen ist, sowie die Schwabsoiener Pfarrkirche Sankt Stephan.

