Schwabsoien wieder Publikumsmagnet

Schwabsoien– Das Mühlendorf Schwabsoienwird am kommenden Pfingstmontag, 10. Juni, wieder zu einer großen Attraktionen des deutschlandweit gefeierten Mühlentags. Die Veranstaltung im Auerberglandhat sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Publikumsmagneten gemausert. Auch heuer öffnet das Dorf wieder die historischen Gemäuer und zeigt der interessierten Öffentlichkeit, wie sich der Mensch schon im 15. Jahrhundert die Wasserkraft zunutze gemacht hat.

Gemeinde rechnet mit bis zu 3000 Besuchern

„Der Deutsche Mühlentag bietet eine hervorragende Möglichkeit, sich über die historischen Gebäude im Mühlendorf Schwabsoien und deren wirtschaftliche Bedeutung in den vergangenen Jahrhunderten zu informieren“, heißt es von der Gemeinde, die am Pfingstmontag mit bis zu 3000 Besuchern rechnet. Für das Dorf und die Landschaft übernehme der Bach, die Schönach, eine wichtige Rolle, heißt es. Am Ufer hatten sich schon frühzeitig gewerbliche Betriebe angesiedelt: Hammerschmieden, Mahl- und Sägemühlen. Die Mühlen mahlten seit dem Mittelalter nicht nur Korn, sondern hämmerten, stampften, schnitten, schliffen, wälzten, sägten, betrieben Pumpen und unterschiedlichste Maschinen.

Halbstündliche Führungen auf dem Mühlenweg

Einiges davon bekommen die Gäste jetzt wieder auf dem beliebten Mühlenweg zu sehen: In der wohl ältesten Hammerschmiede finden zum Beispiel Schmiedevorführungen statt, für Abwechslung sorgt auch die Pröbstlmahlmühle mit dem Mühlenladen und einem Bulldog-Oldtimer-Treffen auf dem Gelände. Führungen auf dem Mühlenweg werden von 10 bis 14 Uhr jede halbe Stunde angeboten. Treffpunkt dazu ist jeweils vor dem Rathaus am Infostand. Obendrein gibt es um 11, 13 und um 15 Uhr auch Führungen in der Kirche St. Stephan.

Weitere Sehenswürdigkeiten, die es beim Mühlentag in Schwabsoien zu bestaunen gibt, sind das Kutschenmuseum, in dem auf 300 Quadratmeter historische Kutschen, Schlitten und andere Gerätschaften präsentiert werden. Anlaufpunkte sind auch der Fegsandhügel, ein Triebwerk zur Stromerzeugung, die Ausstellung des Gartenbauvereins, das Quellgebiet der Schönach mit einem Kohlenmeiler sowie das Pumpenhaus bei der ehemaligen Weißhammerschmiede.

Ein Deichelbohrer und Kunsthandwerker zeigen ihre Arbeiten. Für Kinder wird vom Förderverein Kindergärten & Schule ein Spieleparcours aufgebaut. Müllers Esel sind zu Gast, und die Kreativ-Werkstatt Firlefanz öffnet für Groß und Klein ihre Tore. Für musikalische Unterhaltung und fürs leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Der Eintritt ins Mühlendorf beträgt 2 Euro, Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre, Behinderte und Inhaber einer Ehrenamtskarte sind frei.

