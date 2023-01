Kindergarten, Energie und Baugebiete: Schwabsoiens Bürgermeister Manfred Schmid hat 2023 viel vor

Von: Theresa Kuchler

Für Manfred Schmid hat im neuen Jahr der Kindergarten Priorität. © Kuchler

Schwabsoiens Bürgermeister Manfred Schmid will im neuen Jahr einiges vorantreiben. Priorität hat der Kindergarten, aber auch Baugebiete und das Thema Energie stehen auf der Projektliste für 2023.

Schwabsoien – Vom Bebauungsplan „Kirschbichel“ bis zu Windrad-Plänen im Vorranggebiet: In Schwabsoien ist 2022 viel passiert. Wie Bürgermeister Manfred Schmid im Gespräch mit den SN verrät, würde er am liebsten auf noch mehr abgeschlossene Projekte blicken. „Wenn ich alles geschafft hätte, wäre die Liste für das neue Jahr nicht so lang“, sagt der Bürgermeister, der vor knapp drei Jahren in das Schwabsoiener Rathaus gezogen ist.

Schmid hat die wichtigsten Projekte für 2023 in Stichpunkten vor sich auf dem Tisch liegen. Ganz oben steht das Thema Kinderbetreuung. „Wir müssen den Kindergarten nachhaltig widerstandsfähiger machen – sowohl personell, als auch was die Räumlichkeiten betrifft“, formuliert Schmid sein Ziel.

Kindergarten: Personal aufstocken, um Ausfälle besser abzufedern

Noch im September sei man bei der Gemeinde mit dem Personalstand „sehr zufrieden“ gewesen. Die Lage habe sich geändert, als die Kindergartenleiterin die Einrichtung zum Jahreswechsel verließ, weil ihr Mann berufsbedingt umziehen musste. Das sei eine Lücke, die man dringend schließen müsse, so Schmid. Auch sonst solle der Kindergarten personell aufgestockt werden, um Ausfälle besser abzufedern.

Das Neubaugebiet „Kirschbichel“, auf dem nach mehr als einem halben Jahrhundert Baurecht geschafft werden konnte, wird auch im neuen Jahr ein großes Thema bleiben. Bald sollen die Kanalrohre verlegt und mit dem Straßenbau begonnen werden, erklärt Schmid. „Die Erschließungsarbeiten sollen bis Anfang November abgeschlossen sein.“ Auch mit der Vergabe erster Grundstücke wolle die Gemeinde noch 2023 starten, „frühestens aber im zweiten Quartal“.

Windrad-Pläne und Photovoltaik-Ausbau stehen auf der Agenda

Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien wird man sich in Schwabsoien ebenfalls weiter beschäftigen. Für die drei bis vier Windräder im Vorranggebiet, die die Gemeinde mit Bürgerbeteiligung im Sachsenrieder Forst plant, sollen 2023 die Verträge mit Anliegern geschlossen werden. Das Ziel sei, 2025 mit dem Bau der Windkraftanlagen zu starten, so Schmid.

Der Gemeinderat hat sich zudem vorgenommen, die Richtlinien für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen fertig zu formulieren, mit denen man sich schon 2022 beschäftigt hat. „Hier wollen wir mindestens ein Projekt voranbringen.“ Auch PV-Anlagen auf gemeindlichen Dächern sollen mehr in den Vordergrund rücken.

Herausforderungen sieht Schmid in Verhandlungen mit Erzbistum München-Freising

Zum Thema Wärmenetz erklärt Schmid, dass die Dorfenergie GmbH ihren Versorgungskreis erweitern werde. So sollen weitere Ortsbereiche und Straßenzüge an das Wärmenetz angeschlossen werden. Außerdem bereitet man sich in Schwabsoien auf den Krisenfall vor. „Wir wollen die Blackout-Vorsorge weiter ausbauen“, so Schmid. Dazu sollen die beiden „Leuchttürme“, also die Feuerwehrhäuser, krisenfest ausgestattet werden.

Eine Vielzahl an Projekten also – doch worin besteht die größte Herausforderung? „Ich denke, in der Verhandlung mit dem Erzbistum München-Freising zum Bereich beim Bauernwirt“, sagt der Bürgermeister, der auf eine Einigung im Streit um das Grundstück hofft. „Es wäre mir sehr wichtig, wenn wir hier 2023 einen Haken dran machen könnten.“

