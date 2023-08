Wehmütiger Abschied in die Heimat: Ukrainische Brauer verlassen Schwabsoien

Von: Theresa Kuchler

Boris und Maryna Rozdobudko haben sich mit ihrer eigenen Craftbeer-Marke in Schwabsoien selbstständig gemacht. Nun gehen sie zurück in die Ukraine. © Theresa Kuchler

Maryna und Boris Rozdobudko verlassen Schwabsoien. Die Brauer, die nach ihrer Flucht aus der Ukraine eine Craftbeer-Marke gegründet haben, zieht es aus emotionalen Gründen zurück in die Heimat.

Schwabsoien – Maryna und Boris Rozdobudko gehen zurück in ihre Heimat: Die ukrainischen Brauer, die mit ihren Söhnen nach Kriegsbeginn ins sichere Schwabsoien geflüchtet waren und dort eine eigene Craftbeer-Marke gegründet hatten, wollen nach eineinhalb Jahren ihre Zelte in Deutschland abbrechen. Eine Entscheidung, die dem Paar nicht leichtfiel – doch die sich schon seit geraumer Zeit angebahnt hatte.

„Wir denken jeden Tag an Zuhause“, sagt Maryna. Die zweifache Mutter und studierte Brauerin plagt das Heimweh genauso sehr wie ihren Mann Boris, der bereits seit Juli in der Ukraine ist und dort alles für die Rückkehr seiner Familie vorbereitet. Mitte August wird er noch einmal nach Schwabsoien kommen, bevor die Familie gemeinsam in ihr Heimatland abreist.

Firmensitz in Deutschland soll weiter bestehen - Geeignete Brauerei sei bereits gefunden

Maryna sagt selbst, dass es eine „irrationale Entscheidung“ sei, aus Schwabsoien wegzugehen. Immerhin hat Putins Brutalität auf das russische Nachbarland noch lange nicht abgerissen. Nach wie vor fallen Bomben auf ukrainische Städte. Doch die vierköpfige Familie fragte sich schon vor Monaten, wie es langfristig für sie weitergehen soll. Das Gefühl, in Schwabsoien nicht zuhause zu sein, wog zu schwer.

Nun steht fest, dass sie in ihre Wohnung nahe Kiew zurückkehren, die Kinder dort in den Kindergarten schicken und Boris seine Stelle als Dozent an der Nationalen Universität für Lebensmitteltechnologie wieder aufnimmt. Die „Liberty Craft Brewery“, die das Brauerpaar in Schwabsoien gegründet hat, soll aber trotzdem weiter bestehen.

„Boris hat eine geeignete Brauerei gefunden“, erzählt Maryna. Der Plan der beiden ist, den Firmensitz in Deutschland zu behalten – unter anderem, weil es von dort aus einfacher sei, Bier zu exportieren. Auch die Brauerei in Holzhausen, in der das Paar seine Craftbeer-Sorten herstellt, soll als Produktionsort bleiben.

So wird das Paar berufsbedingt wohl immer wieder nach Schwabsoien kommen, wo es viele schöne Erinnerungen gesammelt hat. „Hier gibt es so viele tolle Menschen“, sagt Maryna etwas wehmütig. Aber in der Ukraine leben nunmal Familie und Freunde.

