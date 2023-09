„Schwabsoien muss was tun“: Wasser wird teurer

Von: Theresa Kuchler

Wasser ist ein wertvolles Gut: Um die Kosten zu decken, erhöht Schwabsoien nun die Gebühren. © Lino Mirgeler/DPA

Ab Oktober müssen Bürger in Schwabsoien und Sachsenried deutlich tiefer in die Tasche greifen, wenn es um das Bezahlen ihrer Wasserrechnungen geht.

Schwabsoien/Sachsenried – Dass Bürger in Schwabsoien und Sachsenried in Zukunft mehr Geld für ihr Abwasser zahlen müssen, hatte sich schon vor einer Weile angebahnt. VG-Kämmerin Andrea Sepp wies bereits bei der Haushaltsplanung im Mai auf das hohe Defizit hin, das die Gemeinde bei der Abwasserbeseitigung schreibt. Gut 33.000 Euro müssen heuer aus der Sonderrücklage genommen werden, damit die kostenrechnende Einrichtung am Ende rechnerisch auf Null kommt; im Jahr zuvor waren sogar 90.000 Euro Zuschuss nötig.

Gründe für die Mehrkosten liegen laut Bürgermeister Manfred Schmid in den hohen Energiepreisen und der teuren Kanalbefahrung, mit der die Gemeinde ihre Wasserrohre kontrolliert. Aber auch Investitionen in die Kläranlage, wie die Phosphatfällung oder das Notstromaggregat, hätten bei der Abwasserversorgung in den vergangenen Jahren „ziemlich reingehauen“, so Schmid.

Erhöhung der Schmutzwassergebühr und Gebühren für Niederschlagswasser

Dass es keine Dauerlösung ist, zum Ausgleich der Kosten an die Ersparnisse zu gehen, darüber war man sich bei der jüngsten Gemeinderatssitzung einig. Der Rathauschef sagte, dass die Sonderrücklage wohl schon nächstes Jahr abgeschmolzen sei, wenn man jetzt nicht reagiert. Und auch Sebastian Ostenrieder, der das Gremium als Geschäftsstellenleiter der VG Altenstadt beriet, mahnte: „Schwabsoien muss was tun.“

Er empfahl eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr von 1,85 Euro auf 2,44 Euro pro Kubikmeter, damit die Kosten gedeckt werden können. Die Gebühren für das Niederschlagswasser, das in der Gemeinde extra abgerechnet wird, sollten seiner Meinung nach von 16 auf 24 Cent pro Quadratmeter steigen. Für die Bürger bedeutet das eine Kostensteigerung um 30 Prozent. „Ein starker Brocken“, kommentierte Bernhard Starker. Doch die Räte sahen keine andere Wahl, als der Gebührenerhöhung beim Abwasser zuzustimmen. Sie tritt am 1. Oktober in Kraft.

Unterschiedliche Gebühren fürs Trinkwasser in Schwabsoien und Sachsenried bleiben vorerst

Genauso einig war man sich, als es um die Gebührenerhöhung fürs Trinkwasser ging. Dass die Schwabsoiener hierbei immer noch weniger zahlen müssen als ihre Nachbarn in Sachsenried, sorgt bei Ostenrieder schon lange für Unverständnis. „Ein Ort sollte einen Wasserpreis haben“, betonte er deshalb erneut. Irgendwann werde das auch so sein, erklärte Schmid. Der Bürgermeister brachte die „bauliche Wasser-Zusammenlegung der beiden Orte“ zur Sprache, die in ferner Zukunft kommen werde. Konkretere Pläne gebe es dazu noch nicht, sagte er auf Nachfrage.

Vorerst bleiben die Wassergebühren für Schwabsoien und Sachsenried also unterschiedlich. Zum Oktober erhöhen sie sich gleichermaßen um je zehn Cent. So fallen für die Sachsenrieder künftig 98 Cent pro Kubikmeter Trinkwasser an, die Bürger in Schwabsoien zahlen ab Oktober 78 Cent. Für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 100 Kubikmeter Wasser bedeutet das Mehrkosten in Höhe von zehn Euro im Jahr, rechnete Schmid vor.

Wasser geht an defekten Leitungen verloren

Zu den gestiegenen Kosten kommt hinzu, dass eine geraume Menge Trinkwasser weiterhin einfach im Untergrund verschwindet. Schon vor einigen Jahren war der Gemeinde aufgefallen, dass es im Gemeindebereich defekte Leitungen gibt, an denen das wertvolle Wasser verloren geht. „Das ist ein Problem, das viele andere Gemeinden auch haben“, meinte Schmid dazu auf Nachfrage der SN.

In Schwabsoien habe man inzwischen „glücklicherweise einen größeren Wasserverlust gefunden“, hieß es in der Sitzung. Anders schaut es im Ortsteil Sachsenried aus. Dort konnte der Bereich, in dem ein Leck vermutet wird, lediglich auf einige hundert Meter eingegrenzt werden.

Weil die verbauten Rohre aus Kunststoff und nicht aus Kupfer bestehen, gestalte sich die Leckortung recht schwierig, sagte Schmid. Bis die genaue Stelle gefunden ist, wird es also noch einige Zeit vergehen – und solange das wertvolle Gut im Boden versickern.