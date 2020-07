Meditativer Weg und Ort zum Innehalten

Die Almhütte am Ende des Meditationsweges lädt zum Verweilen ein. Die Initiatoren des Meditationswegs sind Ulrike Knappich (rechts) und Silke Sporer-Schmid (mit Hut) vom Verein HVE (Hausfrauen vereinigt euch).

Zwei Frauen aus Schwabsoien haben Idee mit viel Kreativität umgesetzt

Ohne das schön bemalte Hinweisschild wäre er nicht zu erkennen, der Einstieg zum neuen Meditationsweg in Schwabsoien. Am Ortsausgang an der Landsberger Straße gelegen, kann man nun hinaufsteigen zur sogenannten Alm, einer wunderschönen Holzhütte mit Veranda, die auf dem Hügel schon lange steht.