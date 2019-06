Die Schnellsten, die Besten, die Stärksten

Sport wird in der Peitinger Schloßberghalle nicht mehr betrieben. In der ältesten Sporthalle des Landkreises sind Sportler dennoch immer wieder zu Gast. Jetzt hat der Markt Peiting hier seine erfolgreichen Sportler für ihre starken Auftritte auf regionalen und überregionalen Sportbühnen ausgezeichnet.

VON ROLAND HALMEL

Peiting –„Heute werden wieder Leistungen geehrt, die den Namen Peiting weit über die Gemeindegrenzen hinaus tragen“, lobte Peitings Sportreferent Michael Deibler jetzt bei der Sportlerehrung des Marktes die besten Sportler der Gemeinde. Zusammen mit Bürgermeister Michael Asam hat er die Urkunden, Gutscheine und Handtücher an 24 Einzelsportler und drei Mannschaften überreicht.

Der Rathauschef betonte bei seiner letzten Sportlerehrung den Stellenwert des Sports in der Gemeinde. „Er trägt dazu bei, dass wir ein schönes Gemeindeleben haben“, meinte Asam, der auch die vielen Trainer, Helfer und Vorstände in den Vereinen und Abteilungen hervorhob.

„Ohne diesen großen ehrenamtlichen Einsatz wären diese Erfolge nicht möglich. Es ist fast schon einzigartig in allen Bereichen immer wieder Leute zu finden, die sich engagieren“, hat Peiting für den Bürgermeister dabei eine herausragende Stellung. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist für ihn der EC Peiting, von dem in diesem Jahr die erste Mannschaft für den Titel in der Oberliga Süd ausgezeichnet wurde. Trainer Sebastian Buchwieser und rund ein Dutzend Spieler waren dazu in die Schloßberghalle gekommen.

„Was diese Mannschaft besonders auszeichnet ist ihre Harmonie“, erklärte Asam. „Angesichts der eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten habt ihr es den Großen ordentlich gezeigt“, ergänzte Asam. „Ich bin jetzt aber froh, wenn ich die Jungs nicht mehr sehen muss“, gestand ECP-Kapitän Anton Saal, der seine Karriere beendete, mit einem breiten Grinsen.

Torhüter Florian Hechenrieder, der zum Torhüter des Jahres gewählt wurde, bekannte keinerlei Abwanderungsgedanken zu verspüren. „Ich bin Peitinger, auch wenn ich jetzt in Rottenbuch wohne, und ich habe auch gar keinen Spielervermittler“, gestand Hechenrieder.

Felix Ditschek, der wie Andreas Neureuther, Ann-Katrin Schubert sowie den Brüder Pius und Simon Häuserer zu den erfolgreichen Judokas gehörte, sieht ähnlich wie Saal sein Karriereende näher rücken. „Mal schauen wie lange es noch geht“, bekannte Ditschek.

Dass man auch im fortgeschrittenen Alter noch sportlich erfolgreich sein kann, bewies Leichtathlet Patrick Stork, der sich dem Fünfkampf verschrieben hat. „Da ist für jeden was dabei“, warb Stork für Trainingspartner.

Viel alleine im Kraftraum unterwegs ist auch Steffi Strauß, die beim Bankdrücken deutsche Meisterin wurde. Der erneut geehrte Rock’n’Roll Tänzer Paul Mattern, der mit seiner Partnerin Jule Kirchner neben Radsportler Jonas Mock zu den jüngsten Geehrten gehörte, berichtete über sein weiteres Hobby, dem Klavierspielen, das er zeitlich in Einklang mit dem Tanztraining bringen muss. Davor gab er mit seinen ebenfalls geehrten Teamkollegen vom Rock’n’Roll Club auf der Bühne eine schweißtreibende und mitreißende Kostprobe ihres Könnens.

Einen sehr bekannten Mannschaftskameraden hat auch Nadine Kapfer. Die erfolgreiche Skifahrerin fährt wie Fritz Dopfer für den SC Garmisch. „Von ihm bekomme ich auch Tipps,“ verriet Kapfer.

Michael Lindner aus der erfolgreichen Stockschützengilde des TSV kann sich vorstellen seinen Sport mit seinem Physikstudium zu verbinden. „Vielleicht gibt es mal eine Doktorarbeit über das Stockschießen“, sinnierte Lindner, der wie seine Schwester Franziska und Vater Christian für alle Peitinger Stocksportler die Auszeichnung entgegennahm.

Schütze Fritz Aigner, der wie die Mountainbikerin Leoni Fend zu den Dauergästen zählt, war verhindert. Dafür kam seine Teamkollegin Melanie Schmölz mit Verstärkung durch ihre kleine Tochter. „Als Mutter ist es zwar nicht leicht mit dem Training, aber mit ein bisschen Organisation geht es“, erklärte Schmölz gut gelaunt.

Zum Abschluss des Ehrungsabends hatte Deibler noch eine Überraschung parat, als er den langjährigen Sportabzeichenprüfer Franz Reßler auszeichnete. „Stellvertretend für alle Trainer, die sich für den Peitinger Sport engagieren“, meinte Deibler, der verriet diese Auszeichnung zukünftig fest mit aufzunehmen.