Musikanten und Schauspieler sorgen für Spaß in der „Steingadener Freinacht“

Von: Rafael Sala

Fordert vom Teufel die „verlorenen Seelen“ für den Himmel zurück: Max Gräf (l.) von der „Lechthal-Truppe“. © Rafael Sala

Regen tat der „Freinacht“ in Steingaden keinen Abbruch. 13 Gruppen aus Musikanten und Laien-Schauspielern traten in insgesamt neun Lokalitäten auf.

Steingaden – Zwei Jahre lang mussten die Steingadener Pandemie-bedingt mit Online-Zuschaltungen und Youtube-Videos Vorlieb nehmen – diese Zeiten sind jetzt vorbei. Der Andrang war erwartungsgemäß enorm. „Einfach ein Selbstläufer“, wie Andreas Nöß vom Theaterverein „Welfenbühne“ Steingaden sichtlich erfreut zusammenfasst.

Einen ganzen Abend lang kamen die Gäste in den Genuss von Aufführungen unterschiedlichster Couleur: Sketches, Musikeinlagen, Krimis, Komik und Kabarett sowie vielem mehr. So im Gasthaus „Zur Post“, wo gerade die „Lechthaler-Truppe“ eine Aufführung zum Besten gibt. Während draußen der „echte“ Petrus die Schleusen über der idyllischen Gemeinde am Rande des Allgäu öffnet und es kalt werden lässt, heizt sein Steingadener „Stellvertreter“ an diesem Abend, Max Gräf von der „Lechthaler“-Truppe, den armen Teufeln gerade so richtig ein.

Arme Teufel? In der Tat, denn das Stück sieht vor, dass sich alle in dem Raum gerade in der Hölle befinden. Wegen ihrer diversen Sünden, derer es bekanntlich wie Sand am Meer gibt. Sehr zur Freude des Teufels selbst, der damit in seinem Reich das Zepter schwingen kann.

Aber Petrus ist gar nicht zufrieden. Denn je mehr Menschen in der Unterwelt landen, wo bitteres Heulen und Zähneknirschen herrscht, „desto weniger sind droben in den Wolken“, wie er trocken feststellt und sofort Gelächter im Saal auslöst.

Los geht’s: Auf dem Marienplatz versammeln sich die Gruppen aus Schauspielern, Musikern und Komikern für die „Steingadener Freinacht“. © Rafael Sala

Das Paradies ist schließlich ein wunderbarer Ort, der Teufel soll gefälligst nicht so kleinlich sein und möglichst viele hergeben, „damit sich der Himmel wieder füllt“. Gesagt, getan - allerdings unter Auflagen. Vorher müssen sich alle noch entsprechend ihrer Verfehlungen an verschiedenen Stellen im Raum gruppieren: Diebe, Mörder, Atheisten – sie alle werden gebeten, Farbe zu bekennen. Auch Pfarrer sind darunter – Busfahrer jedoch nicht. Wie das? „Weil die Menschen in der Predigt einschlafen, beim Busfahren aber hellwach sind.“

Erlöse aus der Freinacht kommen Menschen aus der Ukraine zugute

Der Applaus folgte auf dem Fuß. Komik vom Feinsten. Für Spaß und Kurzweil sorgten unter anderem auch die Gruppe „Quetschblech“, die „Kerschler Musi“ und die Aufführenden des Stücks „Krimi ohne Leiche“.

Die Erlöse aus der Freinacht kommen Menschen zugute, die derzeit auf Vergnügungen verzichten müssen und tatsächlich die Hölle durchmachen: den Opfern des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

50 Prozent der Einnahmen gehen im Rahmen der Aktion „Das Blaue Land hilft“ direkt in das Land, die andere Hälfte soll den Flüchtlingen in Steingaden zukommen. Für Nöß eine Selbstverständlichkeit: „Damit können wir beispielsweise helfen, Deutschkurse zu finanzieren.“ Er rechnet mit insgesamt rund 3000 Euro.

