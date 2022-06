875 Jahre Welfenmünster Steingaden gefeiert

Von: Rafael Sala

Balsam für die Ohren: Der Männerchor Steingaden erfreute anlässlich der Feierlichkeiten mit einem großen Programm. © Rafael Sala

Mit einem breiten Festprogramm hat Steingaden das Geburtsjahr des Welfenmünsters gewürdigt. Im Jahr 1147 war das – vor genau 875 Jahren. Drei Tage lang war der halbe Ort auf den Beinen. Trachtler, Plattler, die Welfenbühne, Musikkapellen, Männerchor, dazu gab es natürlich Messen im Gotteshaus.

Schongau – Es sollte zum Jubiläum des Welfenmünsters in Steingaden an nichts fehlen. Höhepunkte? Gab es über die Feiertage in Hülle und Fülle: Drei Tage lang, vom vergangenen Samstag bis Pfingstmontag, hat Steingaden eines Ereignisses gedacht, das Geschichte geschrieben und dem Ort sein maßgebliches Gepräge gegeben hat: die Gründung des Prämonstratenserklosters im Jahr 1147.

Gäste aus Südtirol gestalteten die Feierlichkeiten mit

Genau 875 Jahre ist es her, seit Welf VI., der bedeutende Herrscher aus dem Welfengeschlecht und Widersacher der Staufer, das Gotteshaus aus der Taufe hob, um sich noch im gleichen Jahre auf den III. Kreuzzug nach Palästina zu begeben. Der Vordere Orient ist natürlich weit weg, wesentlich näher aber Südtirol, wo Steingaden seinerzeit klösterliche Besitztümer unterhielt.

Von eben da kamen sie angereist, genauer gesagt aus dem Ort Schabs in der Provinz Bozen, mit dem die 3000-Seelen-Gemeinde eine enge Partnerschaft unterhält. Nicht nur herzlich willkommen waren die rund 50 Musiker der dortigen Musikkapelle, sondern geradezu stürmisch in Empfang genommen wurden sie: „Zugabe, Zugabe!“, lautete das Losungswort im voll besetzten Vereinsstadl, wo es am Sonntag und am Montag hoch her ging. Im teils regnerischen Steingaden ließen sich die heiteren und herzhaften Lieder von der sonnenverwöhnten Seite der Alpen einfach auf der Zunge zergehen.

Bürgermeister Max Bertl möchte in genau 875 Jahren erneut feiern

Läuteten das Fest ein: Pater Petrus-Adrian Lerchenmüller (l.) und Bürgermeister Max Bertl. © Rafael Sala

Für Bürgermeister Max Bertl (CSU) steht fest: In exakt 875 Jahren werden die Feierlichkeiten erneut aufleben. „Uns gibt es dann natürlich nicht mehr“, sagte er in seiner Begrüßungsansprache unter Gelächter, „aber es wird weitergehen, unser Steingaden wird im gleichen Glanz erstrahlen!“ Knapp 40 Generationen trennten die Menschen heute von ihren Vorfahren, „eine lange Zeit“, wie der Rathauschef festhielt. Eben diese Verbundenheit gelte es aufrecht zu erhalten.

Den Startschuss gab Pater Petrus-Adrian Lerchenmüller mit einem herzhaften „Feiert’s schön“. Das hatten die Steingadener schon am Vorabend – unter anderem mit einem fiktiven Interview zwischen Bertl und Lerchenmüller, das sich witzig und geistreich um die Frage drehte: Woher kommen wir? Wo streben wir hin? Dass es sich im Ort trefflich leben lässt, ist bekannt, aber der Blick müsse eben auch nach vorne gerichtet sein, über die Türme des Münsters hinaus. Tradition auf der einen, Zukunft und Nachhaltigkeit auf der anderen: Das seien die beiden Seiten der Medaille.

Freiwilligen sicherten im Nu alle Tische und Bänke vor dem Unwetter

Voll besetzt war das Vereinsstadl am Fohlenhof. Auch Gäste aus der Umgebung von Bozen kamen angereist. © Rafael Sala

Plattler, Trachtler, der Musikverein Steingaden, der hiesige Männerchor, die drei Trachtenvereine sowie die Welfenbühne: Alle gaben Aufführungen zum Besten, die Stunden und Tage vergingen wie im Flug. Einfach toll, was das Fest selbst sowie die Organisation betrifft, lautete das einhellige Votum. Dass vor allem die Freiwillige Feuerwehr auf Zack ist, bewies sie am Sonntagnachmittag, als von einer Minute auf die andere Sturm und Regen aufkamen. Schwups waren helfende Hände zur Hand, die Biertische im Nu abgebaut und per Gabelstapler in die Lagerhalle verfrachtet. Die Grillschalen freilich dampften weiter, und natürlich floss auch das Bier in Strömen. Es soll eben munden und schmecken bei einem solch denkwürdigen Ereignis. Es soll an nichts fehlen.

