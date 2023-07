Anwohner-Einspruch gegen Solarpark

Von Elena Siegl schließen

Eine großflächiger Solarpark könnte bei Riesen und Hirschau entstehen. Steingaden und seine Bewohner könnten so in Sachen Strom unabhängiger werden, so die Idee der Gemeinde. Doch zahlreiche Anwohner sprechen sich gegen das Vorhaben aus. Und haben eine Unterschriftenliste beim Bürgermeister eingereicht.

Steingaden – Über 80 Unterschriften haben Adelheid Hepp und Manfred Kinzelmann in ihrer Nachbarschaft gesammelt und an Steingadens Gemeinderat sowie Bürgermeister Max Bertl geschickt. Sie wollen deutlich machen, dass „eine große Mehrheit“ der Bewohner von Hirschau und Riesen eine „geplante Großflächenversiegelung der erhaltenswerten Kulturlandschaft zwischen Lech und Deutensee mit Agri-PV-Modulen“ ablehnt.

Auf bis zu 180 Hektar könnte nämlich ein Solarpark entstehen, so die Idee von Bürgermeister Max Bertl. Im Gebiet Hirschau/Riesen verläuft eine Hochspannungsleitung, dort könnte der Strom also eingespeist werden. Er habe alle Landwirte im möglichen Bereich gefragt, ob sie ihre Fläche grundsätzlich für PV-Anlagen zur Verfügung stellen würden. „100 Prozent wollten unverbindlich mitmachen“, so Bertl. In die Machbarkeitsstudie habe er deshalb zunächst alle aufgenommen. Das heiße aber nicht, dass der Solarpark letztendlich tatsächlich in der vollen Größe entsteht.

Groß genug, damit sich ein Umspannwerk rentiert

Aber: Die PV-Anlage müsse groß genug sein, dass sich ein Umspannwerk rentiert. Das sei nötig, um den gewonnenen Strom überhaupt ins Netz einspeisen zu können. Und die Anlage soll auch groß genug sein, um einen eigenen Stromtarif für die Gemeinde aufstellen zu können – „das ist meine Wunschvorstellung“, erklärt Bertl gegenüber der Heimatzeitung.

Drei bis vier verschiedene PV-Modelle habe man im Blick. Mit den Landwirten gemeinsam soll geschaut werden, welche Anforderungen es auf ihren Flächen gibt. Wo es beispielsweise Drainagen gebe, welche Art der Weide-nutzung weitergeführt werden soll und ob eine Bewirtschaftung mit Maschinen gewünscht ist. „Jeder darf mitreden. Das dauert länger, aber ist der bessere Weg.“

Beim ersten Anblick wirkt Anlage wuchtig

In der vergangenen Woche hatten einige Steingadener sich eine Anlage im Landkreis Freising angeschaut und festgestellt, „dass wir sehr gut unterwegs sind mit einer Agri-PV-Anlage“, sagt Bertl. Im ersten Augenblick wirke die etwa vier Meter hohe Anlage zwar recht wuchtig. Allerdings: Wenn man direkt davor stehe, könne man von Norden nach Süden darunter durchschauen, und die Module würden so letztendlich weniger auffallen.

Einen ganz anderen Eindruck hat Adelheid Hepp aus Riesen beim Besuch der Echinger Agri-PV-Anlage bekommen. Der Boden sei braun und matschig gewesen, die Module riesig, sagt sie. Und ein Planer habe laut Hepp erklärt, dass sie in der hügeligen Landschaft von Steingaden sogar noch größer sein müssten.

Seen, die Litzauerschleife und die Landschaft an sich, würden im Sommer scharenweise Fahrradfahrer und Erholungssuchende anziehen. „Die kommen alle nicht mehr, wenn es den Solarpark gibt“, ist sich Hepp sicher. Und ihr graue davor, „von jedem Fenster aus nur noch eine schwarze Wand“, die Solarmodule, sehen zu können.

Masse - vom Deutensee bis zum Lech - problematisch

Hepp und ihre Mitstreiter seien nicht grundsätzlich gegen PV-Anlagen, betont sie. Aber „diese Masse – vom Deutensee bis zum Lech“, sei problematisch. Klar gebe es Faktoren, die dafür sprächen –, „aber es gibt auch wahnsinnig viele dagegen“. Man dürfe nicht nur aufs Geld schauen.

Hepp bezweifelt auch, dass der viele Strom tatsächlich eingespeist werden könne. Die Netze seien veraltet. „Ich bin kein Fachmann“, betont sie. Aber ihr Instinkt sage ihr: „Das Pferd wird hier von hinten aufgezäumt.“

Alle anderen Möglichkeiten der Stromerzeugung ausschöpfen

Und: „Bevor man wertvolle Landschaften zupflastert, sollten erst alle anderen Möglichkeiten der Stromeinsparung und Stromerzeugung ausgeschöpft werden.“ So steht es im Schreiben, dass sie mit Manfred Kinzelmann an Gemeinderäte und Bürgermeister geschickt hat. Entsprechend einer Empfehlung des Bayerischen Umweltministeriums, sollten zunächst Flächen genutzt werden, „die bereits auf irgendeine Weise vorbelastet sind“. Alle Steingadener könnten motiviert werden, „sich sogenannte Balkon-Kraftwerke anzuschaffen, beziehungsweise die Hausbesitzer, sich PV-Anlagen auf ihre Dächer zu montieren, aber nicht um den Strom ins Netz einzuspeisen, sondern hauptsächlich, um den Versorgerstrom zu minimieren“. Außerdem seien „nur zehn bis 15 Prozent der geplanten Stromproduktion notwendig, um autark zu werden“, so Hepp.

Mit Bürgermeister Max Bertl wollen die Solarpark-Gegner in Kontakt bleiben. „Er ist kein Unsympath, und ich verstehe, dass er sich profilieren möchte“, sagt Hepp. Sie hofft, dass man im Gespräch doch noch eine Lösung findet, die für alle gut sei. Dass man weiter miteinander redet, sei auch ihm wichtig, versichert Bertl.