Drei Kletterer kommen bei Dunkelheit nicht mehr weiter - Bergwacht muss ausrücken

Von: Elena Siegl

Die Bergwacht wurde alarmiert, weil drei Kletterer im Dunkeln nicht mehr weiterkamen. © Bergwacht Steingaden Peiting

Die früh einbrechende Dunkelheit hat im Kenzengebiet drei Kletterer überrascht. Die Bergwacht Steingaden-Peiting wurde zur Rettung alarmiert.

Steingaden/Peiting - Am Donnerstagabend, 20. Oktober, um 19 Uhr wurde die Bergwacht Steingaden-Peiting zu einem Einsatz am Geiselstein im Kenzengebiet alarmiert. Drei Kletterer waren in den letzten Seillängen einer Klettertour auf der Ostseite des Geiselsteins und kamen aufgrund der einbrechenden Dunkelheit nicht mehr weiter. Alle drei waren unverletzt und gesichert an einem Standplatz, berichtet die Bergwacht.

Vom Einsatzleiter der Bergwacht, Josef Schleich wurde der nachtflugtaugliche und mit Rettungswinde ausgestattete Hubschrauber RK2 aus Reutte angefordert. Dieser nahm an der Bergrettungswache Steingaden zwei Bergwacht-Luftretter auf und flog zur Einsatzstelle.

Bergwacht rät: Früh einsetzende Dunkelheit nicht unterschätzen

In einer fliegerischen Meisterleistung, so Schleich, konnten bei vollständiger Dunkelheit alle drei Kletterer durch die Besatzung und die Bergwacht Luftretter mit der Rettungswinde aus der Wand gerettet und an die Bergrettungswache nach Steingaden geflogen werden. Zur Sicherheit wurden vom Einsatzleiter parallel weitere Bergretter für eine bodengebundene Rettung Richtung Geiselstein geschickt, die aber nach erfolgreicher Rettung durch den Hubschrauber schnell wieder umdrehen konnten.

Die Bergwacht rät aktuell allen Bergsteigern die früh einsetzende Dunkelheit bei der Tourenplanung nicht zu unterschätzen.

